В России могут ввести налог на игровые платформы для создания патриотических видеоигр

Правительство России может обязать платформы видеоигр Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и Epic Games перечислять 5% от дохода на поддержку патриотических видеоигр. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на источник в кабмине.

По расчётам чиновников, пятипроцентный налог обеспечит фонду поддержку патриотических игр в размере 10 млрд рублей в год. Как сообщили изданию в Минцифры, доклад с предложениями направлен в правительство. Сейчас ведомства согласуют и корректируют документ. По сообщениям источников “Коммерсанта”, власти также готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка. Например, планируют ввести льготы для локальных разработчиков.