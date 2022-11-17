В Совфеде призвали заморозить активы бизнесменов, которые покинули страну

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить имущество бизнесменов и компаний, которые покинули Россию с начала СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — сказано в документе, который Кутепов направил на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По мнению Кутепова, меры по заморозке активов в первую очередь нужно применить к предприятиям, которые были приобретены в рамках приватизации, а также к имуществу руководителей институтов развития или государственных корпораций.

Кутепов предложил направить деньги, которые будут получены после заморозки, на компенсацию затрат по восстановлению Крымского моста, а также на восстановление объектов инфраструктуры на территориях СВО.