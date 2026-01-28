НОВОСТИОбщество

Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" закрывает часть магазинов в Алтайском крае

За последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео"

28 января 2026, 12:56, ИА Амител

Магазин "Эльдорадо" / Фото: www.avito.ru/barnaul
Магазин "Эльдорадо" / Фото: www.avito.ru/barnaul

Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" сокращает физическое присутствие в Алтайском крае — магазины ретейлера постепенно закрываются, а собственники помещений уже ищут новых арендаторов. Об этом порталу altayrealt.ru сообщил директор компании TFKgroup Валерий Власов.

По данным эксперта, за последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео". Среди закрытых точек — торговые площадки в ТЦ "Парк" в Новоалтайске и "Сити‑Центр" в Барнауле.

«Сокращение розничной сети происходит на фоне глобальных изменений в стратегии компании. В январе 2025 года бизнес "М.Видео‑Эльдорадо" был выставлен на продажу, а уже в августе стало известно о старте масштабной цифровой трансформации ретейлера при участии бывшего совладельца Wildberries Владислава Бакальчука», — говорится в публикации.

В рамках обновленной стратегии компания намерена трансформироваться в цифровую экосистему и существенно нарастить долю онлайн‑продаж. Этот курс объясняет постепенный отказ от обширной сети офлайн‑магазинов в регионах — ретейлер перераспределяет ресурсы в пользу цифрового направления. 

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула выставили на продажу ресторан "Трепет и томаты" за 24 млн рублей. Заведение открылось лишь в марте 2025 года.

Avatar Picture
Гость

13:37:23 28-01-2026

Жаль! Часто технику нужно руками потрогать. Не заказывать же дюжину аналогичных вещей на маркетплейсе, а затем выбирать в душном помещении? Лентяи - любители онлайн торговли реально мешают жить нормальным людям

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:07:55 29-01-2026

Гость (13:37:23 28-01-2026) Жаль! Часто технику нужно руками потрогать. Не заказывать же... У некоторых это уже носит характер психического расстройства. Особенно у женского пола. Скупают корзины на многотысяч всякого ненужного барахла,таки маркетплейс головного мозга какой-то

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
чибурашка

14:02:53 28-01-2026

Че там руками трогать ?
Ширину телевизора? гладкость холодильника ?
Оставят по одному магазину на город , ну ходи и трогай руками.
Сейчас техника вся чюшня китайская , причем самая низкопробная.
гарантию отработала и радуйся что живая еще

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:37:15 28-01-2026

чибурашка (14:02:53 28-01-2026) Че там руками трогать ? Ширину телевизора? гладкость хол... совершенно с вами согласен. На Барнаул - 2 край 3 магазина хватит потрогать то что важно, например холодильник - внутри по разному делают пространство. ... А ТВ что его смотреть. Куча магазинов и продавцов и платят то за это покупатели в конечном итоге... в городе 6 эльдорадо и 5 м.видео.
например в весне Эльдорадо а в Огнях - М-видео. Для чего если товар один и тот же

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:31 28-01-2026

руками трогать технику было интересно в конце 80 ых в комке на Строителей, когда еще техника была настоящая.
Представляю как я пойду стиралку трогать - все одинаковые

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:52 28-01-2026

Гость (14:07:31 28-01-2026) руками трогать технику было интересно в конце 80 ых в комке ... Про стиралку согласен, а чайники бывают вонючие, а холодильник как купить не посмотрев все внутри?
Неразборчивые люди создают проблемы

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:50 28-01-2026

Вообще маркетплейсы убивают регионы.
Раньше, условно, треть жителей трудилась в торговле и обслуживающих сферах (аренда, электроника, перевозки и прочее). Сейчас эта треть наполовину стала безработной. Частично сели на шеи родственников. И выходит что половина населения затянули пояса и значительно сократили как покупки товаров не первой необходимости, так потребление услуг, строительства и прочего. По цепочке и все другие немаркетплейсные сферы переживают снижение выручки. А далее сотрудники этих организаций ужимаются и тоже сокращают потребление...
Смертельная петля.
Еще неизвестно что больше вредит экономике региона, СВО и высокая учетная ставка или маркетплейсы. С которых, кстати, и государство имеет сильно меньше налогов.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:32 28-01-2026

Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... Нам не хватает врачей, инженеров, водителей ОТ... А уж торгашей, юристов, политологов, экономистов наклепали с запасом. С развитием ИИ таксисты, риэлтеры, печатальщтки документов тоже уйдут.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:19 28-01-2026

Гость (14:31:32 28-01-2026) Нам не хватает врачей, инженеров, водителей ОТ... А уж торга... Вместо них получишь курицу пикающую в пвз и всё)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:40:39 28-01-2026

Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... продавцы материальные ценности не делают и услуги не совсем понятно какие оказывают. За все магазины он лайн и ЗП продавцов в них платит тот кто там покупает. Пусть идут руками работать -- много кого не хватет в трудовых специальностях. в том же ДНС толпы молодых парней телефончики продают а найти ремонтника проблема

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:14 28-01-2026

Гость (14:37:33 28-01-2026) Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Уш... 30 лет ни шиша не платили рабочим специальностям потом удивляетесь почему там некомлект. Где сытнее было туда и пёрли

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:55 28-01-2026

Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... Странная логика, покупатели кормили треть нахлебников, а теперь могут получать товары дешевле и это плохо? Может эти барыги займутся чем то более полезным, чем присасываться к цене товаров в виде посредника?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:36 29-01-2026

Гость (21:01:55 28-01-2026) Странная логика, покупатели кормили треть нахлебников, а теп... Вместо него плейс присосался. Радости то. Только налоги платятся уже не в крае,да и рабочих мест будет меньше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:49 28-01-2026

А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё у них дорожает. А оно вон как выходит с покупателькой способностью. Вася с Петей задрали цены, у Миши уже никто не купит. Пусть Миша хоть зазадирается и замечтается о кредитах...
А по теме, я поко х7 про недавно на али купил за 13500. В магазинах же где потрогать он был по 45тр...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:33 28-01-2026

Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Ушло время жадных комерсов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:58 28-01-2026

Гость (14:37:33 28-01-2026) Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Уш... Время босоты из ближайшего пивняка воющей про "жадных коммерсов" тоже не придет. Рано или поздно государство прижмет этих продаванов из Китая. Которые торгуют зачастую контрафактом без всяких налогов,честных знаков,забот и гарантийных хлопот. Когда что-то купленное ломается ты почему-то сверкая пятками бежишь к злому коммерсу оформлять возврат-гарантийный ремонт,а до дядюшки Ли из али уже не дотягиваешься. И с окауфэйсом смиряешься с убытком. Когда (если) маркетплейсы зачистят поляну и станут монополистами вкусные ценнички в убыток кончатся,закон рынка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:20 28-01-2026

Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... По теме: только перед тем как заказать на Али пришёл и потрогал в магазине.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:20 28-01-2026

Гость (14:52:20 28-01-2026) По теме: только перед тем как заказать на Али пришёл и потро... Нахаляву получил услугу, в которую владелец магазина вложил кучу денег.
Это как зайцем в автобусе проехать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:34 28-01-2026

Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... Но ведь дорожает! И сильно дорожает! И покупают! В Барнауле не так много однокомнатных квартир ! В нашем доме без ремонта такую рухлядь выставляют. И покупают!!! Сам не верил,что купят у соседей. В голос ржал. Купили)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:26 28-01-2026

Я на али купил 5 микрух по 500 руб - ни одна не заработала
Купил за 3000 из старых запасов 2003 года и все работает
На али можно только крючки рыболовные покупать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:14 28-01-2026

Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: завод - маркетплейс - пункт выдачи.
Весь промежуточный порожняк в виде так называемых оптовых дилеров и розничного ритейла надо выметать поганой метлой, ибо именно они задирают итоговый прайс до небес.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:27 28-01-2026

Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... и куда потом с браком бежать? или новый там же заказывать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:21 28-01-2026

Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... Как только рынок будет зачищен тебе это всё твой любимый мартынплейс задерет,особо не радуйся

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:08:41 28-01-2026

Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... Поддерживаю: до покупатель самой короткой дорогой: завод - ЦУМ - покупатель.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:39 28-01-2026

Эльдорадо с его невменяемой политикой и агрессивным навязыванием допуслуг давно надо с торгового рынка снести к чертям!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:47 28-01-2026

С продажей неувязки. Хорошо ещё что сами не изготовляется... Неувязки было бы побольше...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

20:54:42 28-01-2026

Третья точка закрылась в Волне на втором этаже.

  -1 Нравится
Ответить
