Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" закрывает часть магазинов в Алтайском крае
За последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео"
28 января 2026, 12:56, ИА Амител
Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" сокращает физическое присутствие в Алтайском крае — магазины ретейлера постепенно закрываются, а собственники помещений уже ищут новых арендаторов. Об этом порталу altayrealt.ru сообщил директор компании TFKgroup Валерий Власов.
По данным эксперта, за последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео". Среди закрытых точек — торговые площадки в ТЦ "Парк" в Новоалтайске и "Сити‑Центр" в Барнауле.
«Сокращение розничной сети происходит на фоне глобальных изменений в стратегии компании. В январе 2025 года бизнес "М.Видео‑Эльдорадо" был выставлен на продажу, а уже в августе стало известно о старте масштабной цифровой трансформации ретейлера при участии бывшего совладельца Wildberries Владислава Бакальчука», — говорится в публикации.
В рамках обновленной стратегии компания намерена трансформироваться в цифровую экосистему и существенно нарастить долю онлайн‑продаж. Этот курс объясняет постепенный отказ от обширной сети офлайн‑магазинов в регионах — ретейлер перераспределяет ресурсы в пользу цифрового направления.
13:37:23 28-01-2026
Жаль! Часто технику нужно руками потрогать. Не заказывать же дюжину аналогичных вещей на маркетплейсе, а затем выбирать в душном помещении? Лентяи - любители онлайн торговли реально мешают жить нормальным людям
22:07:55 29-01-2026
Гость (13:37:23 28-01-2026) Жаль! Часто технику нужно руками потрогать. Не заказывать же... У некоторых это уже носит характер психического расстройства. Особенно у женского пола. Скупают корзины на многотысяч всякого ненужного барахла,таки маркетплейс головного мозга какой-то
14:02:53 28-01-2026
Че там руками трогать ?
Ширину телевизора? гладкость холодильника ?
Оставят по одному магазину на город , ну ходи и трогай руками.
Сейчас техника вся чюшня китайская , причем самая низкопробная.
гарантию отработала и радуйся что живая еще
14:37:15 28-01-2026
чибурашка (14:02:53 28-01-2026) Че там руками трогать ? Ширину телевизора? гладкость хол... совершенно с вами согласен. На Барнаул - 2 край 3 магазина хватит потрогать то что важно, например холодильник - внутри по разному делают пространство. ... А ТВ что его смотреть. Куча магазинов и продавцов и платят то за это покупатели в конечном итоге... в городе 6 эльдорадо и 5 м.видео.
например в весне Эльдорадо а в Огнях - М-видео. Для чего если товар один и тот же
14:07:31 28-01-2026
руками трогать технику было интересно в конце 80 ых в комке на Строителей, когда еще техника была настоящая.
Представляю как я пойду стиралку трогать - все одинаковые
17:38:52 28-01-2026
Гость (14:07:31 28-01-2026) руками трогать технику было интересно в конце 80 ых в комке ... Про стиралку согласен, а чайники бывают вонючие, а холодильник как купить не посмотрев все внутри?
Неразборчивые люди создают проблемы
14:22:50 28-01-2026
Вообще маркетплейсы убивают регионы.
Раньше, условно, треть жителей трудилась в торговле и обслуживающих сферах (аренда, электроника, перевозки и прочее). Сейчас эта треть наполовину стала безработной. Частично сели на шеи родственников. И выходит что половина населения затянули пояса и значительно сократили как покупки товаров не первой необходимости, так потребление услуг, строительства и прочего. По цепочке и все другие немаркетплейсные сферы переживают снижение выручки. А далее сотрудники этих организаций ужимаются и тоже сокращают потребление...
Смертельная петля.
Еще неизвестно что больше вредит экономике региона, СВО и высокая учетная ставка или маркетплейсы. С которых, кстати, и государство имеет сильно меньше налогов.
14:31:32 28-01-2026
Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... Нам не хватает врачей, инженеров, водителей ОТ... А уж торгашей, юристов, политологов, экономистов наклепали с запасом. С развитием ИИ таксисты, риэлтеры, печатальщтки документов тоже уйдут.
16:50:19 28-01-2026
Гость (14:31:32 28-01-2026) Нам не хватает врачей, инженеров, водителей ОТ... А уж торга... Вместо них получишь курицу пикающую в пвз и всё)
14:40:39 28-01-2026
Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... продавцы материальные ценности не делают и услуги не совсем понятно какие оказывают. За все магазины он лайн и ЗП продавцов в них платит тот кто там покупает. Пусть идут руками работать -- много кого не хватет в трудовых специальностях. в том же ДНС толпы молодых парней телефончики продают а найти ремонтника проблема
16:58:14 28-01-2026
Гость (14:37:33 28-01-2026) Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Уш... 30 лет ни шиша не платили рабочим специальностям потом удивляетесь почему там некомлект. Где сытнее было туда и пёрли
21:01:55 28-01-2026
Гость (14:22:50 28-01-2026) Вообще маркетплейсы убивают регионы.Раньше, условно, тре... Странная логика, покупатели кормили треть нахлебников, а теперь могут получать товары дешевле и это плохо? Может эти барыги займутся чем то более полезным, чем присасываться к цене товаров в виде посредника?
22:11:36 29-01-2026
Гость (21:01:55 28-01-2026) Странная логика, покупатели кормили треть нахлебников, а теп... Вместо него плейс присосался. Радости то. Только налоги платятся уже не в крае,да и рабочих мест будет меньше.
14:25:49 28-01-2026
А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё у них дорожает. А оно вон как выходит с покупателькой способностью. Вася с Петей задрали цены, у Миши уже никто не купит. Пусть Миша хоть зазадирается и замечтается о кредитах...
А по теме, я поко х7 про недавно на али купил за 13500. В магазинах же где потрогать он был по 45тр...
14:37:33 28-01-2026
Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Ушло время жадных комерсов.
17:12:58 28-01-2026
Гость (14:37:33 28-01-2026) Так-же и с авто шинами. Где потрогать они намного дороже. Уш... Время босоты из ближайшего пивняка воющей про "жадных коммерсов" тоже не придет. Рано или поздно государство прижмет этих продаванов из Китая. Которые торгуют зачастую контрафактом без всяких налогов,честных знаков,забот и гарантийных хлопот. Когда что-то купленное ломается ты почему-то сверкая пятками бежишь к злому коммерсу оформлять возврат-гарантийный ремонт,а до дядюшки Ли из али уже не дотягиваешься. И с окауфэйсом смиряешься с убытком. Когда (если) маркетплейсы зачистят поляну и станут монополистами вкусные ценнички в убыток кончатся,закон рынка.
14:52:20 28-01-2026
Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... По теме: только перед тем как заказать на Али пришёл и потрогал в магазине.
16:41:20 28-01-2026
Гость (14:52:20 28-01-2026) По теме: только перед тем как заказать на Али пришёл и потро... Нахаляву получил услугу, в которую владелец магазина вложил кучу денег.
Это как зайцем в автобусе проехать.
17:10:34 28-01-2026
Гость (14:25:49 28-01-2026) А что там новостройки и новые авто? Тоже ведь вопят как всё ... Но ведь дорожает! И сильно дорожает! И покупают! В Барнауле не так много однокомнатных квартир ! В нашем доме без ремонта такую рухлядь выставляют. И покупают!!! Сам не верил,что купят у соседей. В голос ржал. Купили)))
14:39:26 28-01-2026
Я на али купил 5 микрух по 500 руб - ни одна не заработала
Купил за 3000 из старых запасов 2003 года и все работает
На али можно только крючки рыболовные покупать
14:46:14 28-01-2026
Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: завод - маркетплейс - пункт выдачи.
Весь промежуточный порожняк в виде так называемых оптовых дилеров и розничного ритейла надо выметать поганой метлой, ибо именно они задирают итоговый прайс до небес.
16:45:27 28-01-2026
Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... и куда потом с браком бежать? или новый там же заказывать?
16:51:21 28-01-2026
Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... Как только рынок будет зачищен тебе это всё твой любимый мартынплейс задерет,особо не радуйся
17:08:41 28-01-2026
Гость (14:46:14 28-01-2026) Товар должен доходить до покупатель самой короткой дорогой: ... Поддерживаю: до покупатель самой короткой дорогой: завод - ЦУМ - покупатель.
14:52:39 28-01-2026
Эльдорадо с его невменяемой политикой и агрессивным навязыванием допуслуг давно надо с торгового рынка снести к чертям!
14:56:47 28-01-2026
С продажей неувязки. Хорошо ещё что сами не изготовляется... Неувязки было бы побольше...
20:54:42 28-01-2026
Третья точка закрылась в Волне на втором этаже.