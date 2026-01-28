Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" закрывает часть магазинов в Алтайском крае

За последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео"

28 января 2026, 12:56, ИА Амител

Магазин "Эльдорадо" / Фото: www.avito.ru/barnaul

Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" сокращает физическое присутствие в Алтайском крае — магазины ретейлера постепенно закрываются, а собственники помещений уже ищут новых арендаторов. Об этом порталу altayrealt.ru сообщил директор компании TFKgroup Валерий Власов.

По данным эксперта, за последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео". Среди закрытых точек — торговые площадки в ТЦ "Парк" в Новоалтайске и "Сити‑Центр" в Барнауле.

«Сокращение розничной сети происходит на фоне глобальных изменений в стратегии компании. В январе 2025 года бизнес "М.Видео‑Эльдорадо" был выставлен на продажу, а уже в августе стало известно о старте масштабной цифровой трансформации ретейлера при участии бывшего совладельца Wildberries Владислава Бакальчука», — говорится в публикации.

В рамках обновленной стратегии компания намерена трансформироваться в цифровую экосистему и существенно нарастить долю онлайн‑продаж. Этот курс объясняет постепенный отказ от обширной сети офлайн‑магазинов в регионах — ретейлер перераспределяет ресурсы в пользу цифрового направления.

