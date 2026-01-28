В "М.Видео" объяснили, почему в Алтайском крае закрывается часть магазинов

В компании заявили, что последовательно развивают омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн дополняют друг друга

28 января 2026, 16:21, ИА Амител

"М.Видео‑Эльдорадо" сворачивает розничную сеть в Алтайском крае: торговые точки закрываются, а владельцы помещений приступили к поиску новых арендаторов, ранее сообщал amic.ru.

Пресс-служба "М.Видео" прокомментировала нововведения. В компании отметили, что последовательно развивают омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.

«Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети — ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур. В течение года компания как открывала новые магазины (в том числе в обновленном фирменном стиле), так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели», — говорится в комментарии пресс-службы "М.Видео".

Отмечается, что важной частью омниканальной стратегии стало развитие сети партнерских пунктов выдачи заказов. Так, в 2025 году "М.Видео" существенно расширило географию доставки: компания запустила доставку через СДЭК более чем в 4500 населенных пунктов России, обеспечив доступ к свыше 5500 пунктов выдачи и более 2800 постаматов.

Кроме того, с октября 2025 года заказы из "М.Видео" можно получать и через "Яндекс Доставку" — во всех пунктах выдачи "Яндекс Маркета" по всей стране: более 15 тысяч ПВЗ в 60 регионах России — от крупных городов до самых отдаленных населенных пунктов.

«Это позволило значительно расширить охват аудитории и повысить удобство получения онлайн-заказов, включая малые и удаленные населенные пункты. Ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука. Платформа демонстрирует устойчивый рост уже пять месяцев подряд», — добавили в компании.

Отметим, что за последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео". Среди них — торговые площадки в ТЦ "Парк" в Новоалтайске и "Сити‑Центр" в Барнауле.