В "М.Видео" объяснили, почему в Алтайском крае закрывается часть магазинов
В компании заявили, что последовательно развивают омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн дополняют друг друга
28 января 2026, 16:21, ИА Амител
"М.Видео‑Эльдорадо" сворачивает розничную сеть в Алтайском крае: торговые точки закрываются, а владельцы помещений приступили к поиску новых арендаторов, ранее сообщал amic.ru.
Пресс-служба "М.Видео" прокомментировала нововведения. В компании отметили, что последовательно развивают омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.
«Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети — ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур. В течение года компания как открывала новые магазины (в том числе в обновленном фирменном стиле), так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели», — говорится в комментарии пресс-службы "М.Видео".
Отмечается, что важной частью омниканальной стратегии стало развитие сети партнерских пунктов выдачи заказов. Так, в 2025 году "М.Видео" существенно расширило географию доставки: компания запустила доставку через СДЭК более чем в 4500 населенных пунктов России, обеспечив доступ к свыше 5500 пунктов выдачи и более 2800 постаматов.
Кроме того, с октября 2025 года заказы из "М.Видео" можно получать и через "Яндекс Доставку" — во всех пунктах выдачи "Яндекс Маркета" по всей стране: более 15 тысяч ПВЗ в 60 регионах России — от крупных городов до самых отдаленных населенных пунктов.
«Это позволило значительно расширить охват аудитории и повысить удобство получения онлайн-заказов, включая малые и удаленные населенные пункты. Ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука. Платформа демонстрирует устойчивый рост уже пять месяцев подряд», — добавили в компании.
Отметим, что за последнее время прекратили работу три магазина "Эльдорадо" и один магазин "М.Видео". Среди них — торговые площадки в ТЦ "Парк" в Новоалтайске и "Сити‑Центр" в Барнауле.
16:52:17 28-01-2026
Попроще, двумя словами:повышение маржинальности бизнес модели-это снятие маржи.
17:03:03 28-01-2026
Будет как с трусами (через др. интернет магазины) - не сдать, не отремонтировать, сам виноват.. В рекламе и отзывах так красиво, что лучше не бывает..
19:05:11 28-01-2026
Печальная тенденция перехода на онлайн магазины, я люблю покупать все в обычных магазинах при помощи консультантов, хочется товар видеть в живую и получить консультацию, а не по фото и самостоятельно изучая характеристики.
19:19:40 28-01-2026
Гость (19:05:11 28-01-2026) Печальная тенденция перехода на онлайн магазины, я люблю пок...
Одного магазина на город достаточно в таком случае
20:51:10 28-01-2026
"...последовательно развивают омниканальную модель..."
🤣🤣🤣🤣🤣
Это теперь так называется?
21:59:55 28-01-2026
Кхм... (20:51:10 28-01-2026) "...последовательно развивают омниканальную модель..." �... Омник... Какую?
22:20:06 28-01-2026
Смываемся! И, главное, побольше красивых непонятных слов, чтобы эти дураки ничего не поняли🤣
03:33:59 29-01-2026
Гость (22:20:06 28-01-2026) Смываемся! И, главное, побольше красивых непонятных слов, чт... Главное наукообразность.
09:14:27 29-01-2026
Хорошо объяснили, чтобы никто ничего не понял! Проще - никто ничего не покупает!
14:21:50 29-01-2026
МВИДЕО ЗАГНУЛОСЬ 10 ЛЕТ НАЗАД
а теперь окончательно сдохло
10:57:15 30-01-2026
Вполне хорошие новости, если смотреть немного под другим углом, а именно - если массово начнут закрываться и освобождать торговые площади , крупные федеральные сети, кому они тогда будут нужны с такими бешенными арендными ценами за м/кв.
Может придёт понимание, и адекватность...., схема взял кредит, вложил в коммерческую недвижимость, потом сдал лохам за бешеные деньги, начнёт в ближайшем будущем схлопываться и халява плиз перестанет быть. Сценарий конечно сказочный, но вполне имеет место быть, если на это согласится общественность, своей самодесцеплиной!)