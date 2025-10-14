Экс-министра Республики Алтай Тупикина приговорили к четырем годам тюрьмы за обман сирот

Бывшему министру экономического развития запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе

14 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Бывший министр экономического развития Республики Алтай Вячеслав Тупикин получил четыре года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Такое решение вынес суд после рассмотрения уголовного дела, сообщили в Следственном комитете региона.

По данным следствия, Тупикин, занимая должность министра, распорядился приобрести за счет средств республиканского бюджета жилые помещения в селе Улаган, которые не соответствовали требованиям безопасности и были непригодны для проживания. Несмотря на это, экс-чиновник знал о состоянии недвижимости, но все равно передал жилье 16 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма.

В результате его действий бюджету Республики Алтай был нанесен ущерб более чем на 38 миллионов рублей. Суд признал Тупикина виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также бывшему министру запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет после отбытия наказания.