Экс-участник One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе

По сообщениям СМИ, перед смертью он употребил наркотики

17 октября 2024, 08:37, ИА Амител

Лиам Пейн / Фото: AP/TASS

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе. Как сообщает газета La Nacion, его нашли мертвым под окнами отеля Casa Sur.

Telegram-канал Shot сообщает, что, по предварительной информации, певец ушел из жизни в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения – точную причину установят эксперты. Перед смертью он успел разгромить свой номер.

Mash со ссылкой на сотрудницу отеля пишет, что Пейн перед гибелью кричал, разбил телевизор и ноутбук. По ее словам, музыкант потерял сознание в холле, потом его дотащили до номера, там он употребил наркотики. После он впал в истерику и стал просить на коленях прощения у девушки за его измены. Не исключено, что артист мог покончить с собой.

Медики диагностировали у него перелом основания черепа. Смерть наступила мгновенно.

Пейн родился 29 августа 1993 года в Великобритании. Вошел в состав группы One Direction вместе с Гарри Стайлзом, Луи Томлинсоном и Найлом Хораном. Они подписали контракт после участия в телевизионном шоу The X Factor. Всемирную известность группа получила после релиза дебютного альбома Up All Night в начале 2012 года. С 2015-го коллектив взял перерыв, а Пейн начал сольную карьеру.