Но лишь для нескольких категорий граждан

27 августа 2025, 15:49, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России на фоне роста цен на топливо предложили выдавать бесплатный бензин инвалидам, поскольку они объективно не могут отказаться от автомобиля. Такую инициативу в беседе с "Абзацем" высказал председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

«Надо поддерживать инвалидов, которым затруднительно передвижение без автомобиля», – подчеркнул Янков.

Также, по его словам, поддержку должны получить жители отдаленных населенных пунктов, где нет общественного транспорта. Для таких категорий можно ввести лимит бесплатного или льготного топлива – например, до 20 литров бензина в месяц.

Янков отметил, что меры должны быть строго целевыми, иначе возрастает риск спекуляций. Ведь если раздавать топливо всем желающим, часть объемов может уйти на черный рынок.

Согласно данным Росстата, за последнюю неделю бензин АИ-95 в среднем по стране подорожал на 26 копеек и достиг 63,53 рубля за литр. Стоимость АИ-92 выросла на 25 копеек – до 59,16 рубля, дизельное топливо прибавило 4 копейки – теперь оно стоит 71,48 рубля за литр. С начала года средний рост цен на бензин составил 5,7%.Ранее вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко рассказал amic.ru, что цены на бензин могут еще сильнее повыситься во второй половине 2025 года.