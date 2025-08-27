НОВОСТИОбщество

Бесплатный бензин предложили выдавать россиянам

Но лишь для нескольких категорий граждан

27 августа 2025, 15:49, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В России на фоне роста цен на топливо предложили выдавать бесплатный бензин инвалидам, поскольку они объективно не могут отказаться от автомобиля. Такую инициативу в беседе с "Абзацем" высказал председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

«Надо поддерживать инвалидов, которым затруднительно передвижение без автомобиля», – подчеркнул Янков.

Также, по его словам, поддержку должны получить жители отдаленных населенных пунктов, где нет общественного транспорта. Для таких категорий можно ввести лимит бесплатного или льготного топлива – например, до 20 литров бензина в месяц.

Янков отметил, что меры должны быть строго целевыми, иначе возрастает риск спекуляций. Ведь если раздавать топливо всем желающим, часть объемов может уйти на черный рынок.

Согласно данным Росстата, за последнюю неделю бензин АИ-95 в среднем по стране подорожал на 26 копеек и достиг 63,53 рубля за литр. Стоимость АИ-92 выросла на 25 копеек – до 59,16 рубля, дизельное топливо прибавило 4 копейки – теперь оно стоит 71,48 рубля за литр. С начала года средний рост цен на бензин составил 5,7%.Ранее вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко рассказал amic.ru, что цены на бензин могут еще сильнее повыситься во второй половине 2025 года.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:56:34 27-08-2025

Я думал Миронов опять предложил

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:42 27-08-2025

А у кого машины нет, пусть деньгами отдают

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:36 27-08-2025

Огонь и лёд. Стыд и позор.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:31 27-08-2025

Талоны пусть снова вводят. Для малоимущих

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:16 27-08-2025

Позорище

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

18:35:03 27-08-2025

от мертвого осла уши...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:43 27-08-2025

Решили Изе Сечину в карман залесть ?
Ни чего у вас не выйдет
Он за канистру бензина воробья в поле загоняет

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:35:11 27-08-2025

Сделать так, чтобы граждане могли себе купить необходимое количество товара, государство не в состоянии.

  -4 Нравится
Ответить
