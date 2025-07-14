Эксперт назвала неочевидную причину отказа женщин от секса
Элеанор Гордон-Смит отметила, что дело не в любовнике
14 июля 2025, 17:00, ИА Амител
Одна из частых, но редко обсуждаемых причин отказа женщин от интимной близости – отсутствие удовольствия от секса. Об этом The Guardian заявила коуч по отношениям Элеанор Гордон-Смит. Внимание на статью обратила "Лента.ру".
Комментируя письмо читателя, чья жена годами избегает секса, Гордон-Смит отметила: причина часто не в холодности или физиологических проблемах, а в том, что секс попросту не доставляет удовольствия. Однако это нередко игнорируют, оставляя дискомфорт женщины без внимания.
"Представьте, что вам надо притворяться, что вас возбуждает проникновение, которое на самом деле не нравится. А теперь представьте, что вам предлагают сделать это снова", – привела пример она.
По словам эксперта, дело не в любовнике: зачастую женщины сами не знают, что им приятно. Изменения возможны лишь тогда, когда появляется надежда, что секс может быть в радость. Гордон-Смит советует начать с простого – сменить фокус с самого акта на взаимопонимание.
Вот оказывается почему у нас дети мало рождаются
17:50:00 14-07-2025
Проще сменить партнёршу на ту, которой нравится
00:42:14 15-07-2025
Гость (17:50:00 14-07-2025) Проще сменить партнёршу на ту, которой нравится... Можно даже если нравится все равно сменить, вдруг другой еще больше нравится, а третьей ... ну и так по нарастающей))
18:31:28 14-07-2025
Так вот в чём, выходит, "подлинная" причина демографической проблемы: дамы просто-напросто перестали получать наслаждение от секса - отсюда и отказ в контакте, и как следствие дефицит детей!?
21:03:59 14-07-2025
Таких бракованных не переделать.
Кроме проблем от них ничего не будет.
08:08:05 15-07-2025
Еще про час пишут откуда)))))))))))))))))
09:19:37 15-07-2025
Если баба - бревно, это навсегда.
Просто выкиньте это полено, которое само не знает чего хочет, куда подальше и ищите нормальных баб.
Как определить нормальность бабы? По ней видно, что она и сама удовольствие получает, и мужику своему позволяет всё в постели. Остальных обратно к маме, в Ростов.