Элеанор Гордон-Смит отметила, что дело не в любовнике

14 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Одна из частых, но редко обсуждаемых причин отказа женщин от интимной близости – отсутствие удовольствия от секса. Об этом The Guardian заявила коуч по отношениям Элеанор Гордон-Смит. Внимание на статью обратила "Лента.ру".

Комментируя письмо читателя, чья жена годами избегает секса, Гордон-Смит отметила: причина часто не в холодности или физиологических проблемах, а в том, что секс попросту не доставляет удовольствия. Однако это нередко игнорируют, оставляя дискомфорт женщины без внимания.

"Представьте, что вам надо притворяться, что вас возбуждает проникновение, которое на самом деле не нравится. А теперь представьте, что вам предлагают сделать это снова", – привела пример она.

По словам эксперта, дело не в любовнике: зачастую женщины сами не знают, что им приятно. Изменения возможны лишь тогда, когда появляется надежда, что секс может быть в радость. Гордон-Смит советует начать с простого – сменить фокус с самого акта на взаимопонимание.