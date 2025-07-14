НОВОСТИОбщество

Надежда Сысоева похвасталась стройным телом и изящной грудью на откровенных фото

Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения

14 июля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото из соцсетей Надежды Сысоевой

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева по случаю своего 41-летия опубликовала в соцсети откровенные фото. На них актриса похвасталась стройным телом, акцентировав в том числе внимание подписчиков на своей груди.

"Этим хрупким плечам – надежную опору", – пожелала себе юмористка.

На опубликованных черно-белых снимках звезда предстала в открытом платье с глубоким декольте и эффектными разрезами на животе и по бокам, которые ярко акцентируют внимание на ее накачанных мышцах.

Ранее актриса и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, как чуть не потеряла сознание в горах Республики Алтай.

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

11:51:38 14-07-2025

Шмотки и фотки ..вот и весь мир в этих бабах

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ФУ...

12:28:40 14-07-2025

Гость (11:51:38 14-07-2025) Шмотки и фотки ..вот и весь мир в этих бабах ... мослы и силикон...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ужас

11:51:43 14-07-2025

Это жесть, лопатки торчат, позвонки торчат, это очень некрасиво

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мелоноф

12:02:36 14-07-2025

У неё дети есть? Нет.
УДОЛИ.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:45:10 14-07-2025

мелоноф (12:02:36 14-07-2025) У неё дети есть? Нет. УДОЛИ.... с таким то силиконом?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:28 14-07-2025

Накормить бы её

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:32 14-07-2025

подойдет как вешалка для одежды, а так... пожамкать нечего))))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:11 14-07-2025

По ней анатомию человека можно изучать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:55 14-07-2025

костлявое

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

12:45:00 14-07-2025

Боже ,какая лядащая-кожа да кости.Её откармливать надо,прежде чем что то выставлять.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
-

13:01:02 14-07-2025

похожа на селиконовых кекс-кукол с алиэкспресса

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Листик

13:04:59 14-07-2025

Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все поголовно стройны где нужно, толсты где нужно. Идеальные и шикарные)))))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
фигвам

13:14:58 14-07-2025

Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... Может оно и так.. Только комментаторы не выставляют на всеобщее обозрение свои фотки)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:21:08 14-07-2025

Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... Глистик,может и не поголовно,стройны,идеальны,шикарны,но и на выпендрёж не претендуем.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:22:41 14-07-2025

Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... кстати - я да.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:49 14-07-2025

Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... все как у всех пивное пузо и бока))))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:33 14-07-2025

хорош уже анорексию рекламировать! пустоголовые девчонки ведутся же

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:02 14-07-2025

Ничего не видно. Тема не раскрыта. Можно поподробнее фото, друг спрашивает

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:36:32 14-07-2025

Гость (14:21:02 14-07-2025) Ничего не видно. Тема не раскрыта. Можно поподробнее фото, д... фтопку - и так полинтерента котиков и полинтерента сисег.
а нормальной литературы по психолингвистике днем с огнем -

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:53 14-07-2025

Musik (14:36:32 14-07-2025) фтопку - и так полинтерента котиков и полинтерента сисег.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
умный

16:24:53 14-07-2025

худая до невозможности с отвратительным лицом и накачаными силиконом грудями и губами на лице

чур! чур! не дай бох такую ночью увидать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:50:15 14-07-2025

умный (16:24:53 14-07-2025) худая до невозможности с отвратительным лицом и накачаными с... дауж, лучче уж спать в своей постеле, чем такое...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:37 14-07-2025

фууу, тошнить от анарексичек.

  0 Нравится
Ответить
