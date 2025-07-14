Надежда Сысоева похвасталась стройным телом и изящной грудью на откровенных фото

Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения

14 июля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото из соцсетей Надежды Сысоевой

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева по случаю своего 41-летия опубликовала в соцсети откровенные фото. На них актриса похвасталась стройным телом, акцентировав в том числе внимание подписчиков на своей груди.

"Этим хрупким плечам – надежную опору", – пожелала себе юмористка.

На опубликованных черно-белых снимках звезда предстала в открытом платье с глубоким декольте и эффектными разрезами на животе и по бокам, которые ярко акцентируют внимание на ее накачанных мышцах.

