Надежда Сысоева похвасталась стройным телом и изящной грудью на откровенных фото
Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения
14 июля 2025, 11:45, ИА Амител
Фото из соцсетей Надежды Сысоевой
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева по случаю своего 41-летия опубликовала в соцсети откровенные фото. На них актриса похвасталась стройным телом, акцентировав в том числе внимание подписчиков на своей груди.
"Этим хрупким плечам – надежную опору", – пожелала себе юмористка.
На опубликованных черно-белых снимках звезда предстала в открытом платье с глубоким декольте и эффектными разрезами на животе и по бокам, которые ярко акцентируют внимание на ее накачанных мышцах.
Ранее актриса и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, как чуть не потеряла сознание в горах Республики Алтай.
11:51:38 14-07-2025
Шмотки и фотки ..вот и весь мир в этих бабах
12:28:40 14-07-2025
Гость (11:51:38 14-07-2025) Шмотки и фотки ..вот и весь мир в этих бабах ... мослы и силикон...
11:51:43 14-07-2025
Это жесть, лопатки торчат, позвонки торчат, это очень некрасиво
12:02:36 14-07-2025
У неё дети есть? Нет.
УДОЛИ.
13:45:10 14-07-2025
мелоноф (12:02:36 14-07-2025) У неё дети есть? Нет. УДОЛИ.... с таким то силиконом?
12:11:28 14-07-2025
Накормить бы её
12:12:32 14-07-2025
подойдет как вешалка для одежды, а так... пожамкать нечего))))
12:22:11 14-07-2025
По ней анатомию человека можно изучать.
12:29:55 14-07-2025
костлявое
12:45:00 14-07-2025
Боже ,какая лядащая-кожа да кости.Её откармливать надо,прежде чем что то выставлять.
13:01:02 14-07-2025
похожа на селиконовых кекс-кукол с алиэкспресса
13:04:59 14-07-2025
Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все поголовно стройны где нужно, толсты где нужно. Идеальные и шикарные)))))
13:14:58 14-07-2025
Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... Может оно и так.. Только комментаторы не выставляют на всеобщее обозрение свои фотки)
13:21:08 14-07-2025
Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... Глистик,может и не поголовно,стройны,идеальны,шикарны,но и на выпендрёж не претендуем.
13:22:41 14-07-2025
Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... кстати - я да.
13:23:49 14-07-2025
Листик (13:04:59 14-07-2025) Интересно бы глянуть на фото комментаторов. По любому все по... все как у всех пивное пузо и бока))))
13:52:33 14-07-2025
хорош уже анорексию рекламировать! пустоголовые девчонки ведутся же
14:21:02 14-07-2025
Ничего не видно. Тема не раскрыта. Можно поподробнее фото, друг спрашивает
14:36:32 14-07-2025
Гость (14:21:02 14-07-2025) Ничего не видно. Тема не раскрыта. Можно поподробнее фото, д... фтопку - и так полинтерента котиков и полинтерента сисег.
а нормальной литературы по психолингвистике днем с огнем -
15:36:53 14-07-2025
Musik (14:36:32 14-07-2025) фтопку - и так полинтерента котиков и полинтерента сисег.
16:24:53 14-07-2025
худая до невозможности с отвратительным лицом и накачаными силиконом грудями и губами на лице
чур! чур! не дай бох такую ночью увидать
16:50:15 14-07-2025
умный (16:24:53 14-07-2025) худая до невозможности с отвратительным лицом и накачаными с... дауж, лучче уж спать в своей постеле, чем такое...
16:59:37 14-07-2025
фууу, тошнить от анарексичек.