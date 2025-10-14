Эксперт рассказал, как можно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания
Врачи рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования
14 октября 2025, 23:15, ИА Амител
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России. По данным медицинских экспертов, до 80% случаев заболеваний сердца можно предотвратить с помощью своевременной профилактики, сообщает transsibinfo.
Ключевые факторы риска, на которые стоит обратить внимание:
-
контроль артериального давления;
-
регулярный мониторинг уровня холестерина и сахара в крови;
-
отказ от курения;
-
поддержание здорового веса;
-
соблюдение принципов правильного питания.
«Люди не всегда осведомлены о риске сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если они давно не проверяли свое давление или не знают уровень холестерина в крови», – отмечает доктор Кэрол Уотсон, содиректор программы профилактической кардиологии Калифорнийского университета.
Согласно последним исследованиям, 99% людей, перенесших сердечный приступ, инсульт или сердечную недостаточность, имели хотя бы один из четырех основных факторов риска: повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление, повышенный уровень глюкозы или курение.
Эксперты рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования и уделять внимание восьми аспектам здоровья: питанию, физической активности, отказу от курения, гигиене сна, контролю веса, уровня холестерина, сахара в крови и артериального давления. Эти меры способны значительно снизить риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний.
