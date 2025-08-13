Невролог рассказала о неочевидных симптомах эпилепсии
Около 50 млн человек в мире страдают от этого недуга
13 августа 2025, 17:30, ИА Амител
Врач-невролог Полина Лепилова в беседе с "Известиями" рассказала о неочевидных симптомах эпилепсии и что нужно делать при ее проявлении.
Эпилепсия – это не только судороги и потеря сознания, как принято считать. Это хроническое неврологическое заболевание, которым страдают около 50 миллионов человек в мире, может проявляться самыми разными симптомами в зависимости от типа приступа.
«Эпилептические приступы делятся на фокальные и генерализованные. Фокальные возникают из-за аномальной активности в определенной зоне мозга и могут протекать как с потерей сознания, так и без нее. В последнем случае человек может испытывать подергивания в конечностях, покалывание кожи, видеть вспышки света», – рассказывает врач.
Генерализованные приступы затрагивают весь мозг. Они проявляются не только классическими судорогами, но и кратковременными "замираниями" (абсансами), когда человек на 5–10 секунд перестает реагировать на внешние раздражители, а потом даже не помнит этот эпизод.
Для диагностики крайне важно максимально подробно описать приступ врачу-неврологу, а еще лучше – показать видео, снятое очевидцами.
«Лечение обычно начинают с одного противоэпилептического препарата, но иногда требуется комбинация лекарств. Важно принимать их постоянно, без перерывов – это снижает риск новых приступов. В 70% случаев при правильной терапии достигается ремиссия, и пациенты могут вести обычный образ жизни, даже планировать беременность под наблюдением врача», – отмечает врач-невролог.
Первая помощь при приступе:
• уложить на бок и подложить что-то мягкое;
• убрать опасные предметы;
• засечь время (вызов скорой при приступе более пяти минут).
«Важно понимать, что только 30% случаев эпилепсии связаны с наследственностью. Это не приговор, а заболевание, которое в большинстве случаев можно контролировать», – подчеркнула Лепилова.
20:48:10 13-08-2025
беременная с эпилепсией, чтобы родился такой же ребенок?? о... ну это уж ...черезчур
10:24:59 14-08-2025
Гость (20:48:10 13-08-2025) беременная с эпилепсией, чтобы родился такой же ребенок?? о....
А им пофиг! Надо же нарожать. И побольше. А то, что дети больные будут, даже лучше, пособия станут жирнее.