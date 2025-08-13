Невролог рассказала о неочевидных симптомах эпилепсии

Около 50 млн человек в мире страдают от этого недуга

13 августа 2025, 17:30, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врач-невролог Полина Лепилова в беседе с "Известиями" рассказала о неочевидных симптомах эпилепсии и что нужно делать при ее проявлении.

Эпилепсия – это не только судороги и потеря сознания, как принято считать. Это хроническое неврологическое заболевание, которым страдают около 50 миллионов человек в мире, может проявляться самыми разными симптомами в зависимости от типа приступа.

«Эпилептические приступы делятся на фокальные и генерализованные. Фокальные возникают из-за аномальной активности в определенной зоне мозга и могут протекать как с потерей сознания, так и без нее. В последнем случае человек может испытывать подергивания в конечностях, покалывание кожи, видеть вспышки света», – рассказывает врач.

Генерализованные приступы затрагивают весь мозг. Они проявляются не только классическими судорогами, но и кратковременными "замираниями" (абсансами), когда человек на 5–10 секунд перестает реагировать на внешние раздражители, а потом даже не помнит этот эпизод.

Для диагностики крайне важно максимально подробно описать приступ врачу-неврологу, а еще лучше – показать видео, снятое очевидцами.

«Лечение обычно начинают с одного противоэпилептического препарата, но иногда требуется комбинация лекарств. Важно принимать их постоянно, без перерывов – это снижает риск новых приступов. В 70% случаев при правильной терапии достигается ремиссия, и пациенты могут вести обычный образ жизни, даже планировать беременность под наблюдением врача», – отмечает врач-невролог.

Первая помощь при приступе:

• уложить на бок и подложить что-то мягкое;

• убрать опасные предметы;

• засечь время (вызов скорой при приступе более пяти минут).

«Важно понимать, что только 30% случаев эпилепсии связаны с наследственностью. Это не приговор, а заболевание, которое в большинстве случаев можно контролировать», – подчеркнула Лепилова.

Ранее врач предупредил об опасных признаках хронической бессонницы.