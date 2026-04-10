Состав воды имеет большое значение для работы всех систем организма

10 апреля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8dxky

Вода. Пьет воду / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мы привыкли внимательно изучать этикетки продуктов: калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. Но есть кое-что, что мы употребляем каждый день всю жизнь и при этом почти никогда не задумываемся о его составе. Это вода — простая, привычная и такая необходимая. Почему же, покупая воду, мы смотрим только на ее прозрачность? А ведь на самом деле состав H₂O имеет большое влияние на наше здоровье. Amic.ru обратился за комментарием к эксперту, кандидату химических наук, главному специалисту по качеству компании "Легенда жизни" Ольге Соловьевой. Она рассказала, почему вода может быть "пустой", как работают бытовые фильтры и водоматы, а также на какие цифры на этикетке нужно смотреть, чтобы пить действительно полезную воду.

— Ольга Алексеевна, почему человек, который читает этикетки продуктов, часто даже не задумывается о составе питьевой воды?

— Вы абсолютно правы: парадокс нашего времени — особое внимание к еде и полное доверие к воде. Здесь работает психологическая ловушка. Вода для нас — это естественная среда, кажется, что это просто H₂O и ничего сложного быть не может. Прозрачная — значит чистая и безопасная для моего здоровья. Но с точки зрения химии и физиологии вода — это самый сложный продукт, который мы употребляем. Это растворитель, поэтому то, что мы пьем, напрямую формирует среду, в которой работают наши клетки.

— Получается, что если мы пьем, скажем так, любую воду, мы рискуем больше, чем покупая любую еду?

— Безусловно. Представьте, что некачественный продукт мы съели разово — организм, скорее всего, справится, выведет токсины. Но воду мы пьем каждый день, на протяжении всей жизни. Это не разовая акция, это фон. Если в еде нас пугает "химия", то в воде нас должно пугать отсутствие баланса.

Вода должна быть не просто чистой, а физиологически полноценной. Выбирая ее, нужно смотреть на минерализацию и элементный состав.

— А если на бутылке написано, что она "чистая" или "родниковая"? Разве этого недостаточно, чтобы быть уверенным в качестве?

— К сожалению, нет. Вода — это сложный комплекс, содержащий огромное количество макро- и микроэлементов. И далеко не всегда их баланс соответствует физиологическим потребностям человека. В одной воде может быть переизбыток железа, в другой — чрезмерная жесткость, в третьей — недостаток важнейших элементов, таких как магний или кальций. Здесь важно, какие методы использует производитель: сохраняет ли он природный баланс или, наоборот, делает воду пустой. Очень важно смотреть на источник и внимательно читать этикетку.

— А что такое "пустая" вода?

— В профессиональной среде мы называем "пустой" воду, прошедшую через обратный осмос. На выходе получается жидкость, близкая к дистилляту, — чистая, но практически пустая с точки зрения химического состава. Казалось бы, что здесь плохого? Мы же удаляем вредные примеси. Но вместе с ними удаляются и те вещества, которые необходимы организму ежедневно. Вода чистая, но не приносит пользы. А при регулярном употреблении начинает вымывать из организма собственные запасы микроэлементов.

— То есть вода может буквально воровать у нас полезные вещества?

— Да. Наш организм — это саморегулирующаяся система, которая стремится к гомеостазу, то есть постоянству внутренней среды.

Когда мы выпиваем воду с крайне низким содержанием солей (менее 50–100 мг/л), организм вынужден отдавать свои собственные электролиты, чтобы уравновесить концентрацию. В первую очередь страдают кальций и магний — критически важные элементы для работы сердца, нервной системы и костной ткани.

Представьте, что вы питаетесь сбалансированно, употребляете овощи, мясо, молочные продукты, но каждый день запиваете эту пищу "растворителем", который постепенно вымывает из вас же те самые полезные вещества. Это и есть тот самый парадокс: мы тщательно выбираем продукты, но сводим на нет их пользу неправильным выбором воды.

— У многих дома есть фильтр, насколько это полезно и безопасно для здоровья?

— Перед установкой фильтра надо знать состав воды, чтобы понимать, от чего мы ее очищаем. У разных источников состав может меняться несколько раз за год в зависимости от сезона. Ресурс сменного картриджа ограничен, и если вовремя его не заменить, фильтр сам становится источником бактериального загрязнения. Вообще рекомендуется изучить минеральный состав и на выходе, чтобы знать точно, сколько и каких солей осталось в воде после фильтрации.

— Сегодня в продаже есть много домашних измерителей качества воды: TDS-метры, тест-полоски, портативные анализаторы. Можно ли доверять таким приборам?

— Многие потребители, обеспокоенные качеством воды, хотят получить инструмент контроля здесь и сейчас. И производители этих устройств активно играют на этом желании. Но я как специалист по контролю качества должна сразу расставить акценты: домашние измерители — это не инструменты лабораторного контроля. Я бы сказала мягче: это инструмент для ознакомительной оценки. Они могут дать общее представление. Но если вы действительно хотите быть уверены в том, что вода, которую вы пьете каждый день, безопасна и полезна, доверяйте профессионалам, которые несут юридическую ответственность за качество своей продукции.

— А как насчет водоматов — автоматов по розливу воды, которые стоят во дворах, у супермаркетов, в офисах. Там вода проходит очистку?

— Часто водомат подключается к центральному городскому водопроводу. Внутри него установлена система очистки — как правило, это обратный осмос или несколько ступеней фильтрации.

— Как выбрать бутилированную воду?

— Я бы рекомендовала обращать внимание на три ключевых параметра. Первый — это источник; лучше, если он будет артезианский. Они находятся глубоко под землей и защищены от внешних загрязнений. Согласно нормативным документам, вода должна соответствовать не только уровню безопасности, но и показателям физиологической полноценности.

Второй параметр — общая минерализация. На этикетке ищите число от 100 до 500 миллиграммов на литр. Это тот диапазон, который оптимален для ежедневного питья. Если минерализация ниже 50–100 мг/л, перед вами, скорее всего, вода после обратного осмоса.

Третий параметр — содержание кальция и магния. В качественной питьевой воде их должно быть не менее 20–80 мг/л по кальцию и 5-50 мг/л по магнию. Если на этикетке эти данные отсутствуют или они минимальны, стоит задуматься.

— Как к вопросу качества подходит компания "Легенда жизни"?

— Наш подход отражает именно то, о чем мы сегодня говорим. Для нас было принципиально важным создать воду, которая не просто безопасна, но и полезна при ежедневном употреблении. В основе нашей продукции — артезианские источники. Наша вода соответствуют физиологическим потребностям организма. Мы контролируем баланс кальция, магния, гидрокарбонатов, общую минерализацию, а также микробиологическую безопасность. Наша продукция отвечает требованиям, установленным в Техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017). Каждая партия проходит многоступенчатый лабораторный контроль — от скважины до готовой бутылки, после которого выдается удостоверение качества на каждую партию продукции.

Для меня как кандидата химических наук важно, чтобы наша продукция выдерживала самый строгий научный подход. И я могу с уверенностью сказать: когда человек выбирает "Легенду жизни", он получает не просто воду, а сбалансированный продукт, созданный с пониманием того, как работает человеческий организм.

Многие наши виды воды прошли исследования совместно с институтами на влияние на человеческий организм и имеют доказательную базу. Например, вода с йодом, фтором и селеном или с кислородом.

— Вода с йодом, фтором и селеном? Расскажите подробнее.

— У нас достаточно большая продуктовая линейка. Помимо сбалансированного базового продукта, есть вода с магнием и калием, цинком и селеном, йодом, фтором и селеном и кислородом. Наша особая гордость — это детская вода 0+. В этом году, кстати, мы выпустили воду для школьников.

— Это такой маркетинговый ход?

— Конечно нет. У нас работает целая команда высококвалифицированных специалистов. Здесь важно понимать: это не "лечебная" вода в классическом понимании, как, скажем, минеральная вода, которую пьют курсами по назначению врача. Это вода для ежедневного употребления.

Давайте разберем на примере воды с йодом, фтором и селеном. По данным многолетних исследований Роспотребнадзора, Института питания и Всемирной организации здравоохранения, в ряде регионов, в том числе в Алтайском крае, природная среда характеризуется пониженным содержанием некоторых микроэлементов.

Например, йод участвует в работе щитовидной железы, которая влияет на гормональный фон, обмен веществ, энергию и интеллектуальное развитие. Селен — важный антиоксидант, он поддерживает работу иммунной системы, сердца и сосудов. Фтор способствует укреплению зубной эмали.

Вода "Йод. Фтор. Селен" — это один из способов сделать рацион более разнообразным по микроэлементному составу. В одном литре этой воды содержится 100 мкг йода.

Совместно с Алтайским государственным медицинским университетом мы проводили наблюдательное исследование. Студенты в течение шести недель употребляли эту воду вместо обычной водопроводной. В ходе исследования фиксировали изменения лабораторных показателей и некоторые когнитивные параметры. Результаты были проанализированы университетом.

"Легенда жизни" добавляет жизненно важные микроэлементы, необходимые организму, такие как йод, фтор, магний, калий, селен, цинк. Не является лекарственным средством.

Помните, что вода — это не фон нашей жизни. Это ее фундамент. Мы можем выбирать самую полезную еду, заниматься спортом, соблюдать режим, но если мы каждый день пьем пустую или несбалансированную воду, то сводим на нет все свои усилия по поддержанию здоровья. Организм не обманешь: он работает с тем, что мы в него загружаем.

Поэтому перестаньте относиться к воде как к чему-то второстепенному. Пейте осознанно.

"Легенда жизни"

Барнаул, улица Эмилии Алексеевой, 71д

