Эксперт рассказал, кому с сентября сократят срок больничного
При пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня
02 сентября 2025, 14:10, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи больничных листов, которые существенно ограничивают продолжительность оплачиваемого больничного для часто болеющих работников, рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с изданием "Аргументы и факты".
Согласно новым правилам, при пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня без возможности самостоятельного продления.
Ключевые изменения:
- лечащий врач сможет оформить больничный на три дня (вместо 15) при пятом и последующих случаях за шесть месяцев;
- продление свыше трех дней потребует решения врачебной комиссии;
- ограничения действуют до 1 сентября 2031 года;
- в подсчет включаются все больничные независимо от диагноза и места лечения.
Исключения составят:
- уход за больными детьми и родственниками;
- медицинская реабилитация;
- лечение социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит);
- заболевания, требующие диализа.
По словам адвоката Екатерины Тютюнниковой, цель реформы – повышение прозрачности системы и борьба со злоупотреблениями. Данные о предыдущих больничных будут поступать врачам из единой информационной системы ФСС, что позволит контролировать частоту обращений.
14:16:35 02-09-2025
цель реформы – повышение прозрачности системы и борьба с злоупотреблениями
И еще один прекрасный повод для коррупции среди медиков.
15:40:06 02-09-2025
И всё у них под благовидным предлогом.Теперь врачи будут ещё меньше давать больничных, хотя бы из подстраховки.А что тогда делать больным ?Умирать?Этого добиваются наши могильщики?Ведь сейчас очень большая часть пожилого населения ,имея к этим годам изношенное здоровье,вынуждена ещё работать до увеличенного срока выхода на пенсию.Им как быть?Они ведь ни железные,здоровья то уже нет.Вот,оказывается, как о нас пекутся наши "гуманисты".
22:19:44 02-09-2025
все что б мы сдохли поскорее
04:15:16 03-09-2025
Журналисты не умеют писать, а читатели читать. Комиссия это не отказ в больничном, а изменение формы согласования.
Кстати, там очередей нет, люди другие и по-другому общаются... Странно, почему?