НОВОСТИОбщество

Эксперт рассказал, кому с сентября сократят срок больничного

При пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня

02 сентября 2025, 14:10, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи больничных листов, которые существенно ограничивают продолжительность оплачиваемого больничного для часто болеющих работников, рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Согласно новым правилам, при пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня без возможности самостоятельного продления.

Ключевые изменения:

  • лечащий врач сможет оформить больничный на три дня (вместо 15) при пятом и последующих случаях за шесть месяцев;
  • продление свыше трех дней потребует решения врачебной комиссии;
  • ограничения действуют до 1 сентября 2031 года;
  • в подсчет включаются все больничные независимо от диагноза и места лечения.

Исключения составят:

  • уход за больными детьми и родственниками;
  • медицинская реабилитация;
  • лечение социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит);
  • заболевания, требующие диализа.

По словам адвоката Екатерины Тютюнниковой, цель реформы – повышение прозрачности системы и борьба со злоупотреблениями. Данные о предыдущих больничных будут поступать врачам из единой информационной системы ФСС, что позволит контролировать частоту обращений.

Россия Больницы законы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:16:35 02-09-2025

цель реформы – повышение прозрачности системы и борьба с злоупотреблениями

И еще один прекрасный повод для коррупции среди медиков.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

15:40:06 02-09-2025

И всё у них под благовидным предлогом.Теперь врачи будут ещё меньше давать больничных, хотя бы из подстраховки.А что тогда делать больным ?Умирать?Этого добиваются наши могильщики?Ведь сейчас очень большая часть пожилого населения ,имея к этим годам изношенное здоровье,вынуждена ещё работать до увеличенного срока выхода на пенсию.Им как быть?Они ведь ни железные,здоровья то уже нет.Вот,оказывается, как о нас пекутся наши "гуманисты".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

22:19:44 02-09-2025

все что б мы сдохли поскорее

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:15:16 03-09-2025

Журналисты не умеют писать, а читатели читать. Комиссия это не отказ в больничном, а изменение формы согласования.
Кстати, там очередей нет, люди другие и по-другому общаются... Странно, почему?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров