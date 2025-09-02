При пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня

02 сентября 2025, 14:10, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи больничных листов, которые существенно ограничивают продолжительность оплачиваемого больничного для часто болеющих работников, рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Согласно новым правилам, при пятом обращении за больничным в течение полугода врач сможет выдать листок нетрудоспособности максимум на три календарных дня без возможности самостоятельного продления.

Ключевые изменения:

лечащий врач сможет оформить больничный на три дня (вместо 15) при пятом и последующих случаях за шесть месяцев;

продление свыше трех дней потребует решения врачебной комиссии;

ограничения действуют до 1 сентября 2031 года;

в подсчет включаются все больничные независимо от диагноза и места лечения.

Исключения составят:

уход за больными детьми и родственниками;

медицинская реабилитация;

лечение социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит);

заболевания, требующие диализа.

По словам адвоката Екатерины Тютюнниковой, цель реформы – повышение прозрачности системы и борьба со злоупотреблениями. Данные о предыдущих больничных будут поступать врачам из единой информационной системы ФСС, что позволит контролировать частоту обращений.