Кому и из-за чего с 1 сентября 2025 года могут ограничить снятие наличных в банкомате?
Новые банковские механизмы направлены на борьбу с мошенниками
01 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
Российские банки с 1 сентября получат гораздо больше оснований, чтобы ограничить для своих клиентов выдачу наличных денег через банкоматы. В рамках борьбы с мошенничеством кредитные организации теперь будут тщательно анализировать все операции и выявлять подозрительные признаки. Если возникнут сомнения, что человек снимает деньги по своей воле, он попадет под ограничения.
О том, в каком случае будут ограничивать снятие наличных, какие установят лимиты и как этого избежать, – в материале amic.ru.
Что за ограничение снятия наличных через банкоматы появится с 1 сентября?
Это новый порядок работы, который Центробанк разработал для всех российских кредитных организаций. По новым правилам, банки должны анализировать все операции своих клиентов. Если действие человека покажется банку подозрительным, он сможет ввести временное ограничение на снятие наличных.
Если клиент попадет под такие ограничения, он не сможет снять со своей карты больше 50 тысяч рублей в течение 48 часов.
В каком случае банк может ограничить выдачу наличных?
Банк России разработал список признаков, которые банки будут считать подозрительными. Таких "красных флагов" девять:
- резкая смена поведения клиента. Например, если он всегда снимал небольшие суммы, а в какой-то момент решил обналичить все свои сбережения;
- нетипичный способ снятия денег. К примеру, человек всегда использовал пластиковую карту, а тут решил воспользоваться QR-кодом или виртуальной картой;
- за несколько часов до снятия у человека значительно выросла телефонная активность;
- в течение суток до снятия наличных клиент оформил заем или кредит;
- ввел неправильно пин-код пять раз;
- слишком долго проводил операцию;
- сменил номер, привязанный к банковской карте;
- есть другие признаки, что человек снимает деньги не по своей воле;
- банковская карта находится в Государственной информационной системе противодействия правонарушениям.
Что делать, если мне ограничили выдачу наличных через банкомат?
Если вы попали под подозрение случайно, то вам придется лично прийти в отделение банка, прихватив с собой паспорт. После того как вас идентифицируют, вы сможете выполнить желаемую операцию.
Я слышал о лимите на снятие наличных в 100 тысяч рублей в месяц. Это другое?
Это другое. Ранее в законодательстве уже появилась норма, по которой банки могут ограничить выдачу наличных в банкомате на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц. Так поступают с картами, которые попали в "черную" базу данных Банка России, где собирают все счета, связанные с мошенниками.
Зачем нужно ограничивать выдачу наличных денег через банкоматы?
Так власти пытаются бороться с мошенничеством. Во-первых, такое ограничение дает человеку время. За двое суток он сможет догадаться, что находится под воздействием злоумышленников, и не потеряет свои деньги. Во-вторых, это мера против дропперов – так называют людей, которые предоставляют свои карты мошенникам, чтобы те выводили деньги.
08:20:01 01-09-2025
Похоже, что-то грядёт. А то броситесь снимать с зарплатных карт все сразу...
08:22:58 01-09-2025
старая и проверенная временем истина: деньги положенные в банк - это уже не ваши деньги.
коробка из под обуви сильно безопаснее, чем все эти транзакции с верификациями.
до коробки , мытарь и банковская крыса никогда не дотянутся
09:02:05 01-09-2025
Гость (08:22:58 01-09-2025) старая и проверенная временем истина: деньги положенные в ба... Ну да. А когда устроят очередной обмен-деноминацию-еще какую хренацию, ваша наличка просто и изящно превратится в фантики. Вы еще не поняли, что в азартной игре с государством никогда не выиграть?) Вернее, выиграть может тот, у кого совсем другие деньги и возможности, но никак не обычный гражданин на зарплате.
09:28:03 01-09-2025
Гость (09:02:05 01-09-2025) Ну да. А когда устроят очередной обмен-деноминацию-еще какую... Как вариант - приобретайте драгметаллы. Причём, не "сертификаты", а физически, пока это можно. И куда-нибудь в кубышку. Да, это оооочень долгосрочное вложение получается, но, как показывает практика, то же золото со временем дешевле не становится...
09:54:07 01-09-2025
Кхм... (09:28:03 01-09-2025) Как вариант - приобретайте драгметаллы. Причём, не "сертифик... Так я-то отвечаю на вариант "фантики в кубышке". Золото, конечно, хорошо. Ровно до тех пор, пока народу будет что жрать. Потом и оно никому нафиг не нужно будет, в него ни одеться, ни съесть его нельзя.
10:14:57 01-09-2025
Гость (09:54:07 01-09-2025) Так я-то отвечаю на вариант "фантики в кубышке". Золото, кон... Но оно лежит, и есть не просит... 😁
10:23:39 01-09-2025
Кхм... (10:14:57 01-09-2025) Но оно лежит, и есть не просит... 😁... А вам от этого точно будет легче? Если один фиг нечем оплатить еду, одежду и, возможно, лекарства (если они вообще на тот момент в доступе будут)? Мысль о том, что возможно когда-нибудь ваше золото на что-то сгодится, если вы до того момента доживете - как по мне, такое себе утешение. Но если есть лишние деньги, то почему бы и не золото.
10:46:06 01-09-2025
Гость (10:23:39 01-09-2025) А вам от этого точно будет легче? Если один фиг нечем оплати... Конечно, легче. Ведь конкретно на мне жизнь не заканчивается. Ведь есть дети...
А "тактическую" задачу по добыванию пропитания на сегодняшний день нужно будет решать сегодня...😁 Так уже было...
09:53:08 01-09-2025
господа, все пустое.
вспомните как АСВ подстригло вкладчиков зернобанка.
а отзыв лицензий был по всей стране на протяжении 3х лет.
если есть деньга, то вкладывайте в образование детей, желательно не по эту сторону уральских гор.
другие объектов для вложения. увы, не вижу.
10:25:00 01-09-2025
Гость (09:53:08 01-09-2025) господа, все пустое.вспомните как АСВ подстригло вкладчи... Так у АСВ резервы тоже не безграничны. Ежели гавкнется все, то и они руками разведут.