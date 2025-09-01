Новые банковские механизмы направлены на борьбу с мошенниками

01 сентября 2025

Российские банки с 1 сентября получат гораздо больше оснований, чтобы ограничить для своих клиентов выдачу наличных денег через банкоматы. В рамках борьбы с мошенничеством кредитные организации теперь будут тщательно анализировать все операции и выявлять подозрительные признаки. Если возникнут сомнения, что человек снимает деньги по своей воле, он попадет под ограничения.

1 Что за ограничение снятия наличных через банкоматы появится с 1 сентября? Это новый порядок работы, который Центробанк разработал для всех российских кредитных организаций. По новым правилам, банки должны анализировать все операции своих клиентов. Если действие человека покажется банку подозрительным, он сможет ввести временное ограничение на снятие наличных. Если клиент попадет под такие ограничения, он не сможет снять со своей карты больше 50 тысяч рублей в течение 48 часов.

2 В каком случае банк может ограничить выдачу наличных? Банк России разработал список признаков, которые банки будут считать подозрительными. Таких "красных флагов" девять: резкая смена поведения клиента. Например, если он всегда снимал небольшие суммы, а в какой-то момент решил обналичить все свои сбережения;

нетипичный способ снятия денег. К примеру, человек всегда использовал пластиковую карту, а тут решил воспользоваться QR-кодом или виртуальной картой;

за несколько часов до снятия у человека значительно выросла телефонная активность;

в течение суток до снятия наличных клиент оформил заем или кредит;

ввел неправильно пин-код пять раз;

слишком долго проводил операцию;

сменил номер, привязанный к банковской карте;

есть другие признаки, что человек снимает деньги не по своей воле;

банковская карта находится в Государственной информационной системе противодействия правонарушениям.

3 Что делать, если мне ограничили выдачу наличных через банкомат? Если вы попали под подозрение случайно, то вам придется лично прийти в отделение банка, прихватив с собой паспорт. После того как вас идентифицируют, вы сможете выполнить желаемую операцию.

4 Я слышал о лимите на снятие наличных в 100 тысяч рублей в месяц. Это другое? Это другое. Ранее в законодательстве уже появилась норма, по которой банки могут ограничить выдачу наличных в банкомате на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц. Так поступают с картами, которые попали в "черную" базу данных Банка России, где собирают все счета, связанные с мошенниками.