В Челябинске бывшие любовники выплатят друг другу компенсации за слив личных переписок

Оба участника конфликта признаны нарушившими права друг друга и обязаны компенсировать причиненный моральный вред

30 марта 2026, 16:47, ИА Амител

Мужчина и женщина / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Челябинской области суд поставил точку в громком конфликте между бывшими любовниками: оба участника истории обязаны выплатить друг другу компенсацию за распространение личных материалов. Каждому из них предстоит заплатить по 50 тысяч рублей, пишет "КП-Челябинск".

Разбирательство началось после того, как отношения между мужчиной и женщиной, состоявшими в браках с другими людьми, закончились. После расставания мужчина отправил супругу своей бывшей возлюбленной ее откровенные фотографии и переписку. В ответ женщина передала жене мужчины их диалоги, а затем лично рассказала о произошедшем.

Женщина первой обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Она утверждала, что ее личные материалы были распространены без согласия, что привело к разрушению семьи и серьезным переживаниям. Мужчина, в свою очередь, подал встречный иск, заявив, что также понес моральный ущерб после раскрытия фактов измены.

Суд первой инстанции встал на сторону мужчины и отказал женщине в удовлетворении ее требований, взыскав с нее 50 тысяч рублей. Однако в апелляции решение пересмотрели. Суд пришел к выводу, что действия мужчины также нарушили право на неприкосновенность частной жизни и использование изображения без согласия.

В результате апелляционная инстанция частично удовлетворила иск женщины и обязала мужчину выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей. В январе 2026 года кассационный суд оставил это решение без изменений.

Суды указали, что передача личной информации даже ограниченному кругу лиц без согласия человека может рассматриваться как нарушение его частной жизни.

Ранее россиянка уличила мужа в измене при помощи умной колонки. Мужчина попросил включить "музыку для секса" на телефоне в другом городе, но она включилась дома.