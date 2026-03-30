В Челябинске бывшие любовники выплатят друг другу компенсации за слив личных переписок
Оба участника конфликта признаны нарушившими права друг друга и обязаны компенсировать причиненный моральный вред
30 марта 2026, 16:47, ИА Амител
В Челябинской области суд поставил точку в громком конфликте между бывшими любовниками: оба участника истории обязаны выплатить друг другу компенсацию за распространение личных материалов. Каждому из них предстоит заплатить по 50 тысяч рублей, пишет "КП-Челябинск".
Разбирательство началось после того, как отношения между мужчиной и женщиной, состоявшими в браках с другими людьми, закончились. После расставания мужчина отправил супругу своей бывшей возлюбленной ее откровенные фотографии и переписку. В ответ женщина передала жене мужчины их диалоги, а затем лично рассказала о произошедшем.
Женщина первой обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Она утверждала, что ее личные материалы были распространены без согласия, что привело к разрушению семьи и серьезным переживаниям. Мужчина, в свою очередь, подал встречный иск, заявив, что также понес моральный ущерб после раскрытия фактов измены.
Суд первой инстанции встал на сторону мужчины и отказал женщине в удовлетворении ее требований, взыскав с нее 50 тысяч рублей. Однако в апелляции решение пересмотрели. Суд пришел к выводу, что действия мужчины также нарушили право на неприкосновенность частной жизни и использование изображения без согласия.
В результате апелляционная инстанция частично удовлетворила иск женщины и обязала мужчину выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей. В январе 2026 года кассационный суд оставил это решение без изменений.
Таким образом, оба участника конфликта признаны нарушившими права друг друга и обязаны компенсировать причиненный моральный вред.
Суды указали, что передача личной информации даже ограниченному кругу лиц без согласия человека может рассматриваться как нарушение его частной жизни.
16:49:18 30-03-2026
крестьяне и смешная картошка
17:15:14 30-03-2026
Прямо как в анекдоте: "Сдаётся, Билли, мы с тобой за просто так говна наелись..."
17:25:15 30-03-2026
Идиоты однако...
17:58:31 30-03-2026
Конгениально!
18:00:54 30-03-2026
Был такой анекдот: когда два человека в пустыне на спор по очереди съели по куче говна. А после пришли к выводу о том, что поели задаром🤦♂️