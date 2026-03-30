В Барнауле очевидцы заметили лису ночью на улице Крупской
30 марта 2026, 17:32, ИА Амител
В Барнауле ночью заметили лису в жилом районе на улице Крупской. Информация о появлении дикого животного поступила от очевидцев, на место вызывали экстренные службы, пишет altapress.ru.
По словам жительницы города, лису видели в промежутке с часа до двух ночи у дома № 118. Очевидцы рассказали, что сначала животное появилось на парковке, затем перебралось на крышу соседнего частного дома.
После этого, как утверждают свидетели, хищница спустилась и побежала по улице Крупской, направившись в сторону пожарной части.
На сигнал, поступивший по номеру 112, прибыли сотрудники служб. Обнаружили они лису на месте или нет, не уточняется.
По данным на 23 марта, в Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года. Заболевание выявили в селе Михайловка Усть-Калманского района.
18:34:07 30-03-2026
Значит надо и в Барнауле у людей всю живность уничтожить. Коров, свиней, куриц. Чтобы всё только в магазине покупали.
22:00:29 30-03-2026
Я там Колобка видел
06:54:53 31-03-2026
Бешеная. Надо отстреливать всех собак в окрУге, в том числе хозяйских. Благо, сейчас информация о всех них есть.
09:01:01 31-03-2026
Видео не кажет даже в хроме. Пишет ошибко.