В России могут ввести плату за использование VPN через операторов связи

Также осуждалась возможность введения административной ответственности за использование VPN

30 марта 2026, 22:06, ИА Амител

Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива обсуждалась на совещании с операторами связи 28 марта. Один из собеседников утверждает, что мера может заработать уже до 1 мая.

Источники Forbes считают, что предложение связано с закрытым поручением президента. При этом отмечается, что стандартный пакет мобильного интернета у операторов составляет около 5 Гб, а лимита в 15 Гб должно быть достаточно для использования мессенджеров, включая Telegram, и других ресурсов.

Также на совещании Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN. Однако, по данным источника, министр выразил надежду, что до этого не дойдет.

Ранее в Госдуме пообещали не запрещать VPN в России. При этом РКН продолжит точечные блокировки сетей, которые не соблюдают законодательство.

"К чертям собачьим". Россиянам рассказали, что произойдет при запрете VPN-сервисов

Герман Клименко отметил, что в России можно создать государственный VPN для "благих нужд"
Гость

22:16:04 30-03-2026

Ну наконец-то !!!
Скоро всё наладится

Шинник

22:40:20 30-03-2026

а могут и не ввести...

Гость

23:46:59 30-03-2026

Шинник (22:40:20 30-03-2026) а могут и не ввести...... Спорим?

Светослав

00:15:08 31-03-2026

Минцифры живут в США, а в РФ работают вахтовым методом, как и ЖКХ?

Гость

07:25:18 31-03-2026

Про Непал и убитого сотрудника РКН уже забыли ?

Гость

07:45:58 31-03-2026

Умеют черти в России делать деньги из воздуха.

Гость

08:39:52 31-03-2026

Эм... Так за впн они денег хотят или же за международный интернет-трафик?.. Вещи как бы несколько отличающиеся. То есть они собрались брать деньги за обращение к ip-адресам за пределами РФ? Какие затейники...

Гость

09:30:40 31-03-2026

Как пользователь с безлимитным интернетом должен сортировать IP-пакеты кто куда идёт? Вручную что-ли? Такие депутаты нам не нужны, им нужно выразить недоверие.

Гость

09:48:30 31-03-2026

У ряда наших якобы сервисов часть серваков тоже находится за бугром и заходя на них ты автоматически гоняешь забугорный траффик. В соответствии с этим мягко говоря неумным предложением за это тоже будет браться дополнительная плата ?
И с любимым MAX уже решили проблему-то, а то встроенный туда чат бот до недавнего времени считал Крым украинским. Это как так, за такое разработчиков надо привлекать к ответственности, они явно не на Россию работают.

Гость

10:32:17 31-03-2026

Гость (09:48:30 31-03-2026) У ряда наших якобы сервисов часть серваков тоже находится за... Они работают исключительно на свой карман, вы этого еще не поняли?)

