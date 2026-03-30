В России могут ввести плату за использование VPN через операторов связи

30 марта 2026, 22:06, ИА Амител

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива обсуждалась на совещании с операторами связи 28 марта. Один из собеседников утверждает, что мера может заработать уже до 1 мая.

Источники Forbes считают, что предложение связано с закрытым поручением президента. При этом отмечается, что стандартный пакет мобильного интернета у операторов составляет около 5 Гб, а лимита в 15 Гб должно быть достаточно для использования мессенджеров, включая Telegram, и других ресурсов.

Также на совещании Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN. Однако, по данным источника, министр выразил надежду, что до этого не дойдет.

Ранее в Госдуме пообещали не запрещать VPN в России. При этом РКН продолжит точечные блокировки сетей, которые не соблюдают законодательство.