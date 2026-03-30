В России могут ввести плату за использование VPN через операторов связи
Также осуждалась возможность введения административной ответственности за использование VPN
30 марта 2026, 22:06, ИА Амител
Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, инициатива обсуждалась на совещании с операторами связи 28 марта. Один из собеседников утверждает, что мера может заработать уже до 1 мая.
Источники Forbes считают, что предложение связано с закрытым поручением президента. При этом отмечается, что стандартный пакет мобильного интернета у операторов составляет около 5 Гб, а лимита в 15 Гб должно быть достаточно для использования мессенджеров, включая Telegram, и других ресурсов.
Также на совещании Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN. Однако, по данным источника, министр выразил надежду, что до этого не дойдет.
Ранее в Госдуме пообещали не запрещать VPN в России. При этом РКН продолжит точечные блокировки сетей, которые не соблюдают законодательство.
22:16:04 30-03-2026
Ну наконец-то !!!
Скоро всё наладится
22:40:20 30-03-2026
а могут и не ввести...
23:46:59 30-03-2026
Шинник (22:40:20 30-03-2026) а могут и не ввести...... Спорим?
00:15:08 31-03-2026
Минцифры живут в США, а в РФ работают вахтовым методом, как и ЖКХ?
07:25:18 31-03-2026
Про Непал и убитого сотрудника РКН уже забыли ?
07:45:58 31-03-2026
Умеют черти в России делать деньги из воздуха.
08:39:52 31-03-2026
Эм... Так за впн они денег хотят или же за международный интернет-трафик?.. Вещи как бы несколько отличающиеся. То есть они собрались брать деньги за обращение к ip-адресам за пределами РФ? Какие затейники...
09:30:40 31-03-2026
Как пользователь с безлимитным интернетом должен сортировать IP-пакеты кто куда идёт? Вручную что-ли? Такие депутаты нам не нужны, им нужно выразить недоверие.
09:48:30 31-03-2026
У ряда наших якобы сервисов часть серваков тоже находится за бугром и заходя на них ты автоматически гоняешь забугорный траффик. В соответствии с этим мягко говоря неумным предложением за это тоже будет браться дополнительная плата ?
И с любимым MAX уже решили проблему-то, а то встроенный туда чат бот до недавнего времени считал Крым украинским. Это как так, за такое разработчиков надо привлекать к ответственности, они явно не на Россию работают.
10:32:17 31-03-2026
Гость (09:48:30 31-03-2026) У ряда наших якобы сервисов часть серваков тоже находится за... Они работают исключительно на свой карман, вы этого еще не поняли?)