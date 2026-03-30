Алтайский край стал аутсайдером по строительству жилья, а Республика Алтай — лидером
В республике рост объемов ввода жилья за год составил 64,3%
30 марта 2026, 15:19, ИА Амител
Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай — третье, сообщает РИА Новости.
Регионы сравнивали по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя. Результаты рейтинга говорят о том, что в прошлом году, как и в другие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз.
«В Алтайском крае ввод жилья в 2025 году — 0,42 кв. м общей площади жилья на одного человека. Объем введенного жилья в 2025 году — 882 тыс. кв. метров. Изменение объемов ввода жилья в 2025 году составило +0,8%», — говорится в исследовании.
В Республике Алтай объем введенного жилья составил 368 тыс. кв. метров — это 1,751 кв. м жилья на одного человека. Рост объемов ввода составил +64,3%.
Среди регионов СФО по строительству жилья лидируют Республика Алтай, а также Республика Тыва (6-е место, 1,380 кв. м жилья), Республика Хакасия (11-е место, 0,981 кв. м) и Новосибирская область (12-е место, 0,884 кв. м).
Первые позиции в рейтинге занимают Ленинградская (2,051 кв. м) и Тюменская (1,816 кв. м) области.
Замыкают список Чукотский автономный округ (0,251 кв. м жилья), Мурманская (0,149 кв. м) и Магаданская (0,118 кв. м) области.
Ранее сообщалось, что строительство многоэтажек в Алтайском крае стремительно падает. Девелоперы придерживают проекты из-за низкого спроса, но "готовят почву" для будущих ЖК.
16:11:20 30-03-2026
Зато по темпам роста цен за метр квадратный АК впереди планеты всей.. Кто-то пытается собрать все деньги.
17:10:14 30-03-2026
Мимопроходящий (16:11:20 30-03-2026) Зато по темпам роста цен за метр квадратный АК впереди плане... того Горного уж и не останется скоро, растаскивают со свистом.
17:19:20 30-03-2026
Мимопроходящий (16:11:20 30-03-2026) Зато по темпам роста цен за метр квадратный АК впереди плане... Как много писали в барнауле причина роста квадрата - дефицит земли(хочется добавить "искусственно созданный") А кто в профите - тоже понятно - тот, кому выгодно)
17:03:52 30-03-2026
17:22:28 30-03-2026
Аутсайдер по росту зарплат уже давно. Отсюда вытекающие последствия для капиталистов.
18:08:01 30-03-2026
