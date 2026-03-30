Партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения в Барнауле

30 марта 2026, 15:56, ИА Амител

"Новые люди" провели дискотеку для старшего поколения / Фото: Павел Клинов

27 марта в Барнауле партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения "Жить по-новому". Мероприятие собрало жителей города серебряного возраста на танцевальный вечер с насыщенной программой. Гостей ждали любимые песни, фото на память, розыгрыш призов, а также зона отдыха с угощениями.

Ранее аналогичная дискотека, организованная партией в январе, собрала более 250 участников и получила положительный отклик у жителей города.

«Сегодня создается много событий для молодежи, но про старшее поколение часто забывают, хотя для них также важно общение, возможность реализовывать себя и интересно проводить время. Наши прошлые мероприятия для людей старшего возраста показали, что такие форматы востребованы, поэтому мы продолжим их развивать и масштабировать», — отметил руководитель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Жить по-новому", который стартовал 20 марта по инициативе лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Проект реализуется в 50 регионах России и направлен на развитие активного образа жизни людей старшего поколения, обучение современным навыкам, включая цифровые технологии, а также вовлечение в общественную деятельность и укрепление связей между поколениями.

По словам представителей партии, в планах создать специальный трек по предпринимательству для старшего поколения, а также клубы по интересам. Новые мероприятия пройдут уже в апреле в нескольких городах региона.