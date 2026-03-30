НОВОСТИОбщество

Партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения в Барнауле

Гостей ждали любимые песни, фото на память, розыгрыш призов, а также зона отдыха с угощениями

30 марта 2026, 15:56, ИА Амител

"Новые люди" провели дискотеку для старшего поколения / Фото: Павел Клинов
"Новые люди" провели дискотеку для старшего поколения / Фото: Павел Клинов

27 марта в Барнауле партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения "Жить по-новому". Мероприятие собрало жителей города серебряного возраста на танцевальный вечер с насыщенной программой. Гостей ждали любимые песни, фото на память, розыгрыш призов, а также зона отдыха с угощениями.

Ранее аналогичная дискотека, организованная партией в январе, собрала более 250 участников и получила положительный отклик у жителей города.

«Сегодня создается много событий для молодежи, но про старшее поколение часто забывают, хотя для них также важно общение, возможность реализовывать себя и интересно проводить время. Наши прошлые мероприятия для людей старшего возраста показали, что такие форматы востребованы, поэтому мы продолжим их развивать и масштабировать», — отметил руководитель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

"Новые люди" провели дискотеку для старшего поколения / Фото: Павел Клинов

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Жить по-новому", который стартовал 20 марта по инициативе лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Проект реализуется в 50 регионах России и направлен на развитие активного образа жизни людей старшего поколения, обучение современным навыкам, включая цифровые технологии, а также вовлечение в общественную деятельность и укрепление связей между поколениями.

По словам представителей партии, в планах создать специальный трек по предпринимательству для старшего поколения, а также клубы по интересам. Новые мероприятия пройдут уже в апреле в нескольких городах региона.

Дискотека

НОВОСТИОбщество
Барнаул культура Новые люди

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:59:24 30-03-2026

Срам то какой

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:26 30-03-2026

Да ладно, у нас нет программы Долголетие как в Мск, хоть так пусть расслабятся

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:18 30-03-2026

Дискотека для тех, кому за 30

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:12 30-03-2026

Гость (16:29:18 30-03-2026) Дискотека для тех, кому за 30...
Районы, кварталы...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:20 30-03-2026

В гололед надо было! Потом песком этим посыпать дороги!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:36 30-03-2026

Электорат собирают к выборам?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:23 30-03-2026

Ну всё, шестое место по итогам выборов партии обеспечено!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров