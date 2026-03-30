Партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения в Барнауле
30 марта 2026, 15:56, ИА Амител
27 марта в Барнауле партия "Новые люди" провела дискотеку для старшего поколения "Жить по-новому". Мероприятие собрало жителей города серебряного возраста на танцевальный вечер с насыщенной программой. Гостей ждали любимые песни, фото на память, розыгрыш призов, а также зона отдыха с угощениями.
Ранее аналогичная дискотека, организованная партией в январе, собрала более 250 участников и получила положительный отклик у жителей города.
«Сегодня создается много событий для молодежи, но про старшее поколение часто забывают, хотя для них также важно общение, возможность реализовывать себя и интересно проводить время. Наши прошлые мероприятия для людей старшего возраста показали, что такие форматы востребованы, поэтому мы продолжим их развивать и масштабировать», — отметил руководитель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Жить по-новому", который стартовал 20 марта по инициативе лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Проект реализуется в 50 регионах России и направлен на развитие активного образа жизни людей старшего поколения, обучение современным навыкам, включая цифровые технологии, а также вовлечение в общественную деятельность и укрепление связей между поколениями.
По словам представителей партии, в планах создать специальный трек по предпринимательству для старшего поколения, а также клубы по интересам. Новые мероприятия пройдут уже в апреле в нескольких городах региона.
15:59:24 30-03-2026
Срам то какой
16:16:26 30-03-2026
Да ладно, у нас нет программы Долголетие как в Мск, хоть так пусть расслабятся
16:29:18 30-03-2026
Дискотека для тех, кому за 30
16:49:12 30-03-2026
Гость (16:29:18 30-03-2026) Дискотека для тех, кому за 30...
Районы, кварталы...
18:02:20 30-03-2026
В гололед надо было! Потом песком этим посыпать дороги!
18:18:36 30-03-2026
Электорат собирают к выборам?
19:15:23 30-03-2026
Ну всё, шестое место по итогам выборов партии обеспечено!