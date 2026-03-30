Сейчас рынок реагирует на новости эмоционально, но реального дефицита пока нет

30 марта 2026, 15:30, ИА Амител

До конца марта баррель нефти марки Brent вряд ли поднимется до 150 долларов без серьезных потрясений. Такой сценарий возможен только в случае масштабного обострения конфликта в Иране, например, при атаках на крупные нефтяные установки с длительным периодом восстановления, рассказал "Газете.ru" Игорь Юшков, специалист Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Юшков отметил, что без значительных шоковых событий достижение таких цен маловероятно. Рост до 200 долларов за баррель он считает еще более сомнительным. При повышении стоимости нефти спрос на нее обычно снижается, что способствует балансировке рынка до того, как цены достигнут таких высоких отметок.

Ключевой фактор — ситуация вокруг Ормузского пролива. Чем дольше он остается закрытым, тем активнее страны используют свои стратегические запасы. В долгосрочной перспективе это может привести не только к эмоциональной реакции на события, но и к реальному дефициту сырья. Сейчас мы наблюдаем лишь нервозность и краткосрочное повышение цен на фоне тревожных новостей.

«Для России важно не столько резкое увеличение цен, сколько их устойчивое сохранение на высоком уровне. Очень высокие цены могут быть вредны, так как они способствуют сокращению мирового рынка и снижению потребления, что усложняет его последующее восстановление. Умеренно высокие цены в течение продолжительного времени выгодны как для нефтяных компаний, так и для бюджета», — подчеркнул Юшков.

Эксперт объяснил, что налоговые поступления зависят от средней цены нефти за предыдущий месяц, которая затем используется для определения параметров налогообложения на следующий период. Если цены останутся высокими, Россия сможет частично компенсировать недополученные нефтегазовые доходы начала года.

В январе цена нефти Urals составляла около 40 долларов, в феврале — около 44 долларов, и средняя цена за март, вероятно, будет выше, что поддержит доходы бюджета уже в апреле. Аналогичная ситуация наблюдается и в газовом секторе: рост цен на европейском рынке увеличивает поступления от экспортной пошлины, отметил Юшков.