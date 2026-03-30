Весенние охотники. На берегах Телецкого озера проснулись пауки-волки

30 марта 2026, 21:08, ИА Амител

Фото: Роман и Татьяна Воробьевы / Алтайский заповедник

С приходом тепла в Республику Алтай на берегу Телецкого озера заметили пауков-волков — активных хищников из мира насекомых.

Как рассказали в Алтайском биосферном заповеднике, представители семейства Lycosidae не плетут паутину, а охотятся активно — преследуют добычу. Они обладают хорошим зрением и высокой скоростью. Глаза у этих пауков расположены в три ряда, при этом центральные обеспечивают максимальную остроту. Добычу они способны заметить на расстоянии до 20–30 сантиметров, после чего хватают ее передними лапами и поражают хелицерами.

Весной пауки-волки особенно активны: им необходимо восполнить запасы энергии после зимы и приступить к поиску партнеров. В заповеднике отмечают, что на Алтае обитает более 20 видов этих пауков.

Для человека они практически не опасны — их укус по ощущениям сравним с комариным и может вызвать лишь легкий зуд. При этом пауки-волки играют важную роль в экосистеме, регулируя численность вредных насекомых.