НОВОСТИПолитика

Элла Памфилова возглавила ЦИК в третий раз

Новому составу ЦИК предстоит организовать выборы депутатов Госдумы в 2026 году и президентские выборы 2030 года

30 марта 2026, 18:30, ИА Амител

Элла Памфилова, глава ЦИК / Фото: cikrf.ru
Элла Памфилова, глава ЦИК / Фото: cikrf.ru

Элла Памфилова была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии России на новый пятилетний срок. Это решение было принято путем тайного голосования, сообщает РИА Новости.

На первом заседании обновленного состава ЦИК, состоявшемся в понедельник, 30 марта, были выбраны руководящие органы комиссии, включая председателя, заместителя и секретаря. Все 15 членов комиссии единогласно поддержали кандидатуру Эллы Памфиловой, что свидетельствует о высоком уровне доверия к ее профессионализму и репутации.

«За Эллу Александровну Памфилову проголосовали все 15 членов Центризбиркома. Этот результат подчеркивает единую поддержку ее кандидатуры всеми членами комиссии», — сказал Константин Мазуревский, который руководит счетной комиссией.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. Ее переизбрание на новый пятилетний срок подтверждается указом президента, что демонстрирует признание ее компетентности и значительного вклада в развитие избирательной системы России.

Ранее глава ЦИК допустила, что в будущем президентом РФ может стать женщина.

Россия Политика выборы

Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

18:53:28 30-03-2026

А у неё дети есть? По наследству должности надобно передавать...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:27 30-03-2026

Очень круто! Теперь можно не переживать за результаты

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:22 30-03-2026

Раз на раз не приходится!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:03 30-03-2026

"За Эллу Александровну Памфилову проголосовали все 15 членов Центризбиркома"-----------Жаль, значит и эти выборы коту под хвост.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

21:21:00 30-03-2026

" Вы молодой, у Вас все впереди..."

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:42 30-03-2026

Бабка за дедку

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:41 31-03-2026

Плачущая Элла плакала, плакала и выплакала на пожизненное восседание.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров