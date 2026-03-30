В Сочи механик продал чужой Mercedes, чтобы помочь больному раком дедушке

Мужчина передал автомобиль знакомому за 1 миллион рублей

30 марта 2026, 16:14, ИА Амител

Проданный механиком Mercedes / Фото: Mash

В Сочи автомеханик продал автомобиль клиента, который был передан на предпродажную подготовку. История получила развитие после того, как владельцы не обнаружили свою машину при проверке, а делом занялась Генпрокуратура, пишет Mash.

Семья из Краснодарского края передала Mercedes GL-250 мастеру, с которым уже сотрудничала почти год. Автомобиль готовили к продаже и рассчитывали выручить за него около 2,5 миллиона рублей. Однако сроки работ начали затягиваться, а при личном визите владельцы выяснили, что машины на месте нет.

«Позже стало известно, что сотрудник передал автомобиль знакомому за 1 миллион рублей. Тот вскоре перепродал транспортное средство дальше, предварительно оформив поддельные документы», — отметили в Telegram-канале.

На допросе автомеханик объяснил свои действия необходимостью срочно найти деньги на операцию для тяжело больного дедушки.

Материалы дела переданы в Генпрокуратуру. В тексте также отмечается, что у МВД отсутствовала экспертиза по поддельным документам.

