В Сочи механик продал чужой Mercedes, чтобы помочь больному раком дедушке
Мужчина передал автомобиль знакомому за 1 миллион рублей
30 марта 2026, 16:14, ИА Амител
В Сочи автомеханик продал автомобиль клиента, который был передан на предпродажную подготовку. История получила развитие после того, как владельцы не обнаружили свою машину при проверке, а делом занялась Генпрокуратура, пишет Mash.
Семья из Краснодарского края передала Mercedes GL-250 мастеру, с которым уже сотрудничала почти год. Автомобиль готовили к продаже и рассчитывали выручить за него около 2,5 миллиона рублей. Однако сроки работ начали затягиваться, а при личном визите владельцы выяснили, что машины на месте нет.
«Позже стало известно, что сотрудник передал автомобиль знакомому за 1 миллион рублей. Тот вскоре перепродал транспортное средство дальше, предварительно оформив поддельные документы», — отметили в Telegram-канале.
На допросе автомеханик объяснил свои действия необходимостью срочно найти деньги на операцию для тяжело больного дедушки.
Материалы дела переданы в Генпрокуратуру. В тексте также отмечается, что у МВД отсутствовала экспертиза по поддельным документам.
16:16:19 30-03-2026
Механик Джейсон?
17:16:29 30-03-2026
Нее, это Доминик Торетто
17:42:03 30-03-2026
А зачем сразу в Генпрокуратуру материалы передали? Настолько блатной владелец авто, что местные правоохранители не были способны самостоятельно разобраться?