В Барнауле 31 марта ограничат подачу холодной воды на ряде улиц из-за плановых работ

Специалисты проведут замену задвижки диаметром 150 мм

30 марта 2026, 20:07, ИА Амител

В Барнауле 31 марта на ряде улиц временно отключат холодную воду из-за плановых работ на сетях. Ограничения затронут жилые дома и административные здания, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

По данным организации, с 09:00 до 18:00 специалисты проведут замену задвижки диаметром 150 мм и пожарного гидранта по адресам проспект Ленина, 113, и улица Свердлова, 75.

На время проведения работ холодное водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах по следующим адресам: проспект Ленина, 92, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 96а, 113; улица Пионеров, 17; улица Профинтерна, 30, 32; улица Свердлова, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88; улица Новоугольная, 24; пр. Калинина, 3.

Также под отключение попадут административные здания по адресам: проспект Ленина, 96в, 98б, 102б, 100а; улица Пионеров, 11в, 11е, 11г; проспект Калинина, 1а/2.

В компании принесли извинения за временные неудобства и уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.