С 1 апреля в России отключат оплату Apple ID с мобильного счета
После вступления изменений в силу этот способ оплаты для пользователей будет недоступен
30 марта 2026, 19:34, ИА Амител
С 1 апреля пользователи iPhone в России лишатся возможности пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Операторам связи поручено отключить эту функцию, которая стала востребованной после ограничений на использование российских банковских карт для оплаты зарубежных сервисов.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующее указание получили операторы "большой четверки". По словам одного из собеседников издания, среди причин также называлась необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.
На данный момент напрямую оплачивать покупки и подписки в экосистеме Apple с мобильного счета можно у МТС и "ВымпелКома" (бренд "Билайн"). У "Т2 Мобайл" (бренд T2) и "МегаФона" такая возможность реализована через партнерские сервисы.
Ранее сообщалось, что предзаказы на iPhone 17 в России побили рекорды трех последних лет.
19:50:19 30-03-2026
Хотят, чтобы пользователям «apple» пришлось выкинуть свои устройства? А все остальные страны нам завидуют!
20:04:50 30-03-2026
Бедный Милонов! Как же он будет оплачивать подписки со своего нового айфона?
20:31:33 30-03-2026
А как же Дмитрий Анатольевич в экстремистских соцсетях постить будет?
22:00:20 30-03-2026
Гость (20:31:33 30-03-2026) А как же Дмитрий Анатольевич в экстремистских соцсетях постить будет?ну как и все это делают... покупаешь виртуальную карту одного из запрещенных иностранных банков в запрещенном сервисе и пополняешь свой баланс в Apple. Законы они такие. Большинству нельзя, но если сильно нужно, то можно. Просто через оно место, как обычно.