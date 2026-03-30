С 1 апреля в России отключат оплату Apple ID с мобильного счета

После вступления изменений в силу этот способ оплаты для пользователей будет недоступен

30 марта 2026, 19:34, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 апреля пользователи iPhone в России лишатся возможности пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Операторам связи поручено отключить эту функцию, которая стала востребованной после ограничений на использование российских банковских карт для оплаты зарубежных сервисов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующее указание получили операторы "большой четверки". По словам одного из собеседников издания, среди причин также называлась необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.

На данный момент напрямую оплачивать покупки и подписки в экосистеме Apple с мобильного счета можно у МТС и "ВымпелКома" (бренд "Билайн"). У "Т2 Мобайл" (бренд T2) и "МегаФона" такая возможность реализована через партнерские сервисы.

Ранее сообщалось, что предзаказы на iPhone 17 в России побили рекорды трех последних лет.