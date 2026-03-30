Подтопление затронуло 36 участков в селе Михайловском Алтайского края

30 марта 2026, 19:01, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае из-за активного снеготаяния начались подтопления. По состоянию на 30 марта в селе Михайловском затопило 36 приусадебных участков, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что обстановка в Михайловском районе остается напряженной, однако количество подтопленных участков снизилось по сравнению с предыдущим днем. При этом жилые дома в райцентре и других населенных пунктах не затоплены.

«Проведены работы по расчистке водоотводных каналов, дренажных систем, укреплению насыпи, расширению и углублению действующей системы водоотведения», — сообщили в МЧС.

Также в Алейском районе произошло сезонное подтопление низководного моста через реку Алей на дороге Алейск — Безголосово. Для движения предусмотрен альтернативный маршрут.

В регионе продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия. В частности, специалисты проводили подрыв льда на отдельных участках реки Бии.

Уровень воды в реках колеблется, однако критические отметки пока не превышены. Спасатели призывают жителей следить за оперативной информацией о паводковой обстановке.

Ранее режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.