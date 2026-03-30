Подтопление затронуло 36 участков в селе Михайловском Алтайского края
30 марта 2026, 19:01, ИА Амител
В Алтайском крае из-за активного снеготаяния начались подтопления. По состоянию на 30 марта в селе Михайловском затопило 36 приусадебных участков, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве отметили, что обстановка в Михайловском районе остается напряженной, однако количество подтопленных участков снизилось по сравнению с предыдущим днем. При этом жилые дома в райцентре и других населенных пунктах не затоплены.
«Проведены работы по расчистке водоотводных каналов, дренажных систем, укреплению насыпи, расширению и углублению действующей системы водоотведения», — сообщили в МЧС.
Также в Алейском районе произошло сезонное подтопление низководного моста через реку Алей на дороге Алейск — Безголосово. Для движения предусмотрен альтернативный маршрут.
В регионе продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия. В частности, специалисты проводили подрыв льда на отдельных участках реки Бии.
Уровень воды в реках колеблется, однако критические отметки пока не превышены. Спасатели призывают жителей следить за оперативной информацией о паводковой обстановке.
Ранее режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.
19:17:01 30-03-2026
О, да: в Михайловском районе, что в кулундах - там издревле тонули. Степь, чо...
11:01:15 31-03-2026
Кхм... (19:17:01 30-03-2026) О, да: в Михайловском районе, что в кулундах - там издревле ... да ладно....
в Михайловском есть озеро, где весной вода скапливается. Криворукие делали дамбу, расчищали каналы и проч. Снега ведь почти нет! и все равно вода топит дома