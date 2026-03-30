Российские компании готовятся к "волне сокращений" и трехдневной рабочей неделе

На рынке труда уже говорят о возвращении практик, характерных для экономики 1990-х годов

30 марта 2026, 16:01, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские предприятия рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю как ответ на текущие экономические вызовы. В свете ожидаемого ухудшения финансовых результатов компании активно ищут способы снижения затрат, включая уменьшение расходов на оплату труда, особенно перед летним сезоном, рассказал управляющий партнер кадровой фирмы Cornerstone Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik.

Он добавил, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. Другие секторы экономики также анализируют меры по снижению нагрузки и расходов в условиях падения спроса.

«Бизнес готовится к летнему периоду с традиционно низкой деловой активностью. На рынке труда предвидят новую волну сокращений, напоминающую ситуацию в экономике 1990-х годов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях уменьшения выручки некоторые компании рассматривают неофициальные выплаты как временную меру, поскольку поддержание того уровня оплаты труда, что был раньше, становится все сложнее. Если бизнес не сможет обеспечить достаточный оборот, продолжение выплаты зарплат в прежнем размере станет невозможным.

Быханов также обратил внимание на сложное положение малого бизнеса, где предприниматели все чаще вынуждены закрывать предприятия и сокращать операции. Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы на рынке труда произойдут масштабные изменения: компании начнут сокращать расходы, уменьшать штат и искать новые модели организации труда.

Гость

16:07:28 30-03-2026

сокращение рабочей недели может быть по причине автоматизации процесса, а может по причине, того что 5 дней в неделю там делать нечего.

пот бы заслушать флагманов отечественной экономики. всяких там орешкиных, мантуровых, набиуллиных, мишустиных

Гость

16:19:42 30-03-2026

Вот так вот, росла-росла экономика бешеными темпами, а в итоге

Гость

16:29:38 30-03-2026

Росла она у Росстата на бумаге, им что скажут то они и напишут, на самом деле все нужно делить на 10 минимум.

Кхм...

17:11:24 30-03-2026

Всталискален! 🤣

Кость

17:50:49 30-03-2026

Повышать качество продукции нужно а не повышать ввозные пошлины....

Гость

18:13:58 30-03-2026

Таким организациям следует прекратить свою деятельность👆

Лиза

18:59:33 30-03-2026

Да уж,откат назад....привет 90-е!

Галина

19:06:06 30-03-2026

Плыли, плыли и на берегу укакались. Интересно что будут делать мигранты и их дети, пойдут попрашайничать осваивать новую профессию,которая уже начинает процветать вместе с мигрантами

Гость

19:36:26 30-03-2026

самолёт импортозамещённый в 2017 обещали на конвеер. всё для фронта, всё для победы - тоже в 3 смены. на пенсию не пустим - ваш труд стране очень нужен...

Гость

19:40:49 30-03-2026

Есть ощущение, что пережали с реформой. Настроение у многих очень сильно упало, как и финансовые показатели...

Кхм...

21:52:44 30-03-2026

Гость (19:40:49 30-03-2026) Есть ощущение, что пережали с реформой. Настроение у многих ... А была какая-то "реформа"?! По-моему, никаких "реформов" уже тыщу лет не было. Только аппетиты у начальства растут - причём, каждый в свою сторону тянет...

гость

21:58:41 30-03-2026

с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы.

Такой огромной стране с великой экономикой не нужно машиностроение? Странно. И это во время СВО?

dok_СФ

00:29:20 31-03-2026

Дерипаска советует переход на 6 дней - где истина? С другой стороны - ни плана, ни целей на 200 лет..

Николай

01:30:34 31-03-2026

Враньё это всё! Предприниматель никогда не будет в минусе. Он скорее наценит в втридорога на свою продукцию цены, и при этом получать тройную прибыль. А прибедняться можно, лишь пару миллиардов в кармане у себя оставить! И нечего панику наводить.

Гость

11:21:11 31-03-2026

Трехдневная рабочая неделя, это даже много. Очень. Россия за год выпускает станков столько, сколько в СССР производилось за полмесяца, построила 15 самолетов за пять лет и сроки выпуска постоянно переносятся, ни одного телефона и бука с процессором, созданном в России... Так, что смело можно переходить на одно дневную рабочею неделю.

