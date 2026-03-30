На рынке труда уже говорят о возвращении практик, характерных для экономики 1990-х годов

30 марта 2026, 16:01, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские предприятия рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю как ответ на текущие экономические вызовы. В свете ожидаемого ухудшения финансовых результатов компании активно ищут способы снижения затрат, включая уменьшение расходов на оплату труда, особенно перед летним сезоном, рассказал управляющий партнер кадровой фирмы Cornerstone Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik.

Он добавил, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. Другие секторы экономики также анализируют меры по снижению нагрузки и расходов в условиях падения спроса.

«Бизнес готовится к летнему периоду с традиционно низкой деловой активностью. На рынке труда предвидят новую волну сокращений, напоминающую ситуацию в экономике 1990-х годов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях уменьшения выручки некоторые компании рассматривают неофициальные выплаты как временную меру, поскольку поддержание того уровня оплаты труда, что был раньше, становится все сложнее. Если бизнес не сможет обеспечить достаточный оборот, продолжение выплаты зарплат в прежнем размере станет невозможным.

Быханов также обратил внимание на сложное положение малого бизнеса, где предприниматели все чаще вынуждены закрывать предприятия и сокращать операции. Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы на рынке труда произойдут масштабные изменения: компании начнут сокращать расходы, уменьшать штат и искать новые модели организации труда.