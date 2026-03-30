Сильная слабость, рвота. Что за новый штамм COVID "Цикада" распространяется по миру

В соцсетях и мессенджерах активно распространяются слухи о смертельно опасном варианте коронавируса, который якобы уже "косит" россиян

30 марта 2026, 17:17, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В интернете и мессенджерах с новой силой заговорили о коронавирусе. Пользователи пугают друг друга штаммом под названием "Цикада", приписывая ему высокую заразность и тяжелые последствия. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru объяснил, что в этой информации правда, а что — вымысел.

Как передается "Цикада"

В Сети пишут, что новый вариант вируса опасен из-за скрытого механизма передачи. Онищенко подтвердил: эволюция действительно пошла по пути маскировки.

«Коронавирус постоянно меняет структуру, чтобы обходить наш иммунитет. Особенность последних "омикронов" в том, что их могут передавать носители без видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет», — пояснил академик.

Человек чувствует себя здоровым, ходит на работу и в магазины, даже не подозревая, что является распространителем инфекции.

Симптомы и реальная угроза

Сам штамм "Цикада" (BA.3.2) — поздняя ветвь линии BA.3, появившейся еще в 2022 году, но так и не ставшей доминирующей. В Роспотребнадзоре официально заявили: этот вариант в России пока не выявлен.

Частые симптомы коронавируса сейчас — температура, сухой кашель, сильная слабость, одышка. Реже встречаются потеря обоняния и вкуса, боль в горле, мигрень, мышечная боль, а также рвота или кожная сыпь.

«В целом заболеваемость идет в пределах параметров, характерных для этого периода. Тревогу бить не стоит, — успокоил Онищенко. — Пока нет данных, что этот вариант может моментально распространиться».

Как защититься

Поскольку вакцины от "Цикады" нет, а иммунитет после предыдущих штаммов может не сработать, главное оружие — профилактика.

Академик напомнил простые правила: мыть руки, при симптомах обращаться к врачу, прикрывать рот и нос при чихании, дезинфицировать поверхности, носить маску в местах скопления людей и проветривать помещения. При недомогании лучше остаться дома и вызвать врача — это поможет срезать цепочку распространения вируса.