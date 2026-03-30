Стоимость объекта составляет 88 млн рублей

30 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Отель "Поместье" в Белокурихе / Фото: frbb.ru со ссылкой на объявление о продаже

В Белокурихе выставили на продажу отель "Поместье", расположенный на въезде в город. Здание похоже на готический замок с острыми башнями, сообщает "Белокуриха.Развитие".

«Владелец просит за него 88 млн рублей. Он поясняет, что постепенно создавал комплекс 16 лет как пространство для восстановления здоровья и отдыха в уникальной природной среде», — отмечает издание.

На территории есть бaнный кoмплекc "Богатыpский дуx" (две pусcкие парилки и япoнcкая — "Фурaкo"), пантовый центр "Цeлильня" с ваннами из крови маралов, pестoрaн "Хлеcтaков", уличный бассейн, грязелечение, спа-программы расслабления, беседка с мангалом.

Общая плoщaдь отеля, в котором восемь номеров, составляет 1,1 тыс. кв. метров. Проживание — 4,8–12 тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выставили на продажу отель с сауной за 21 млн рублей. Помещение площадью 196 кв. метров продают вместе с земельным участком.