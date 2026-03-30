Apple могут обязать вернуть российские приложения в App Store

30 марта 2026, 17:47, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Минцифры России обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно ограничить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Речь идет о потенциальной мере давления на компанию, чтобы добиться возвращения российских приложений в App Store.