Apple могут обязать вернуть российские приложения в App Store

Речь идет о потенциальной мере давления на компанию

30 марта 2026, 17:47, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Минцифры России обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно ограничить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Речь идет о потенциальной мере давления на компанию, чтобы добиться возвращения российских приложений в App Store.

«Минцифры на совещании с "большой четверкой" 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — сообщил собеседник агентства.

Комментарии 7

Гость

17:56:10 30-03-2026

И что дальше то?

Гость

18:01:24 30-03-2026

Как-бы яблочники нашим законодателям вообще мобильные не потушили. Кстати с первого апреля нельзя будет пополнить Эппл айди. Чтобы всякие КВНы не оплачивали

Гость

18:41:03 30-03-2026

Могут обязательно тоже самое, что сделают может быть

Гость

19:05:19 30-03-2026

*чтобы заставить технологического гиганта* серьезно? или планировали на 01.04 разместить новость?

Гость

20:05:40 30-03-2026

Тогда пусть впн тоже возвращают!!!

Гость

23:27:05 30-03-2026

Смешно, смешно

Мимопроходящий

08:58:23 31-03-2026

Минцыфры хочет за счет яблочников воевать с Эпплом?? Какой коварный ход!! ))) Их уже везде послали по известному адресу, но они не сдаются!!! )))

