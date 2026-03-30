Apple могут обязать вернуть российские приложения в App Store
30 марта 2026, 17:47, ИА Амител
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Минцифры России обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно ограничить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.
Речь идет о потенциальной мере давления на компанию, чтобы добиться возвращения российских приложений в App Store.
«Минцифры на совещании с "большой четверкой" 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — сообщил собеседник агентства.
17:56:10 30-03-2026
И что дальше то?
18:01:24 30-03-2026
Как-бы яблочники нашим законодателям вообще мобильные не потушили. Кстати с первого апреля нельзя будет пополнить Эппл айди. Чтобы всякие КВНы не оплачивали
18:41:03 30-03-2026
Могут обязательно тоже самое, что сделают может быть
19:05:19 30-03-2026
*чтобы заставить технологического гиганта* серьезно? или планировали на 01.04 разместить новость?
20:05:40 30-03-2026
Тогда пусть впн тоже возвращают!!!
23:27:05 30-03-2026
Смешно, смешно
08:58:23 31-03-2026
Минцыфры хочет за счет яблочников воевать с Эпплом?? Какой коварный ход!! ))) Их уже везде послали по известному адресу, но они не сдаются!!! )))