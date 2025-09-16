Текст песни "День Победы" Давида Тухманова, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
16 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
Д. Тухманов, В. Харитонов – "День Победы"
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
08:34:55 17-09-2025
До недавнего времени изучали, как и гимн, правда другого государства.
11:31:18 17-09-2025
Вообще-то она уже есть в школьной программе
12:02:51 17-09-2025
- "Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли."
Просчеты вождя привели к таким жертвам. Не везет нам на вождей.
15:45:18 17-09-2025
Стала фактическим гимном ПОБЕДЫ.