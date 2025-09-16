НОВОСТИОбщество

Текст песни "День Победы" Давида Тухманова, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

16 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

Д. Тухманов, В. Харитонов – "День Победы"

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, –
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:34:55 17-09-2025

До недавнего времени изучали, как и гимн, правда другого государства.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:18 17-09-2025

Вообще-то она уже есть в школьной программе

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:51 17-09-2025

- "Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли."
Просчеты вождя привели к таким жертвам. Не везет нам на вождей.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:45:18 17-09-2025

Стала фактическим гимном ПОБЕДЫ.

  -2 Нравится
Ответить
