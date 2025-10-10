Эксперт назвала россиянам пароли, которые точно не взломают

Специалисты советуют не писать как типичные комбинации, так и слова, связанные с повседневной и личной жизнью

10 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Для большего удобства пользователи часто склонны устанавливать легкие для запоминания пароли, не задумываясь о потенциальных рисках, отметила в интервью "Газете.ru" основательница IT-компании iAM, специализирующейся на веб-разработке, Анастасия Ширинкина.

Эксперт предложила несколько рекомендаций по созданию действительно безопасного пароля.

«Вместо одного слова используйте ключевую фразу. Комбинацию из нескольких слов и символов взломать значительно труднее. К примеру, пароль Marketing2024 можно подобрать очень быстро, в то время как "Маркетинг+взлет_24!" представляет собой гораздо более сложную задачу для взломщиков», – пояснила она.

Специалист также советует применять символы, которые не сразу придут в голову злоумышленникам.