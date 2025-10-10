НОВОСТИОбщество

Эксперт назвала россиянам пароли, которые точно не взломают

Специалисты советуют не писать как типичные комбинации, так и слова, связанные с повседневной и личной жизнью

10 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Для большего удобства пользователи часто склонны устанавливать легкие для запоминания пароли, не задумываясь о потенциальных рисках, отметила в интервью "Газете.ru" основательница IT-компании iAM, специализирующейся на веб-разработке, Анастасия Ширинкина.

Эксперт предложила несколько рекомендаций по созданию действительно безопасного пароля.

«Вместо одного слова используйте ключевую фразу. Комбинацию из нескольких слов и символов взломать значительно труднее. К примеру, пароль Marketing2024 можно подобрать очень быстро, в то время как "Маркетинг+взлет_24!" представляет собой гораздо более сложную задачу для взломщиков», – пояснила она.

Специалист также советует применять символы, которые не сразу придут в голову злоумышленникам.

«В основном алгоритмы взлома перебирают общеизвестные буквы и цифры. Вставьте в середину слова знак % или ^, чтобы запутать систему. Например, F0cus^On!Result, – подчеркнула она.

Avatar Picture
Musik

20:13:39 10-10-2025

Дак какие пароли использовать, написали б.

Avatar Picture
Гость

21:04:40 10-10-2025

Musik (20:13:39 10-10-2025) Дак какие пароли использовать, написали б. ... 1111, 1234, password, 0000.

Avatar Picture
Musik

21:37:44 10-10-2025

Гость (21:04:40 10-10-2025) 1111, 1234, password, 0000.... QWERTY нет, нещитова.

Avatar Picture
Гость

21:17:27 10-10-2025

Musik (20:13:39 10-10-2025) Дак какие пароли использовать, написали б. ... которые точно не взломают

Avatar Picture
Гость

21:18:21 10-10-2025

У меня пароль "за/окном_шелснег+и-рота}красноармейцев12". Раскладку букв не буду писать и какие из них на латинице. Чтобы не взломали.

Avatar Picture
Миссия

23:08:25 10-10-2025

Самый лучший пароль у вас в голове, уж такой пароль точно не взломают.

Avatar Picture
Гость

06:40:47 11-10-2025

Мисс-очевидность. Для даунов что ли эта статья? Для солнышек?

Avatar Picture
Гость

07:07:10 11-10-2025

В серьезных организациях вход на сайт блокируется после трех неудачных попыток.

Avatar Picture
пенсионер

07:36:16 11-10-2025

А ведь пароль находится- хоть и закодированный на самом компьютере где-то. Значит каким бы сложным он не был - тот кто разбирается хорошо в программировании наверное может найти его в компьютере?

Avatar Picture
Гость

08:58:42 11-10-2025

пенсионер (07:36:16 11-10-2025) А ведь пароль находится- хоть и закодированный на самом комп... Пароли хранятся на серверах. Попасть туда совсем не просто.

