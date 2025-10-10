Эксперт назвала россиянам пароли, которые точно не взломают
Специалисты советуют не писать как типичные комбинации, так и слова, связанные с повседневной и личной жизнью
10 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Для большего удобства пользователи часто склонны устанавливать легкие для запоминания пароли, не задумываясь о потенциальных рисках, отметила в интервью "Газете.ru" основательница IT-компании iAM, специализирующейся на веб-разработке, Анастасия Ширинкина.
Эксперт предложила несколько рекомендаций по созданию действительно безопасного пароля.
«Вместо одного слова используйте ключевую фразу. Комбинацию из нескольких слов и символов взломать значительно труднее. К примеру, пароль Marketing2024 можно подобрать очень быстро, в то время как "Маркетинг+взлет_24!" представляет собой гораздо более сложную задачу для взломщиков», – пояснила она.
Специалист также советует применять символы, которые не сразу придут в голову злоумышленникам.
«В основном алгоритмы взлома перебирают общеизвестные буквы и цифры. Вставьте в середину слова знак % или ^, чтобы запутать систему. Например, F0cus^On!Result, – подчеркнула она.
20:13:39 10-10-2025
Дак какие пароли использовать, написали б.
21:04:40 10-10-2025
Musik (20:13:39 10-10-2025) Дак какие пароли использовать, написали б. ... 1111, 1234, password, 0000.
21:37:44 10-10-2025
Гость (21:04:40 10-10-2025) 1111, 1234, password, 0000.... QWERTY нет, нещитова.
21:17:27 10-10-2025
Musik (20:13:39 10-10-2025) Дак какие пароли использовать, написали б. ... которые точно не взломают
21:18:21 10-10-2025
У меня пароль "за/окном_шелснег+и-рота}красноармейцев12". Раскладку букв не буду писать и какие из них на латинице. Чтобы не взломали.
23:08:25 10-10-2025
Самый лучший пароль у вас в голове, уж такой пароль точно не взломают.
06:40:47 11-10-2025
Мисс-очевидность. Для даунов что ли эта статья? Для солнышек?
07:07:10 11-10-2025
В серьезных организациях вход на сайт блокируется после трех неудачных попыток.
07:36:16 11-10-2025
А ведь пароль находится- хоть и закодированный на самом компьютере где-то. Значит каким бы сложным он не был - тот кто разбирается хорошо в программировании наверное может найти его в компьютере?
08:58:42 11-10-2025
пенсионер (07:36:16 11-10-2025) А ведь пароль находится- хоть и закодированный на самом комп... Пароли хранятся на серверах. Попасть туда совсем не просто.