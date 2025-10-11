Эксперты оценили перспективу четырехдневки в школах

Специалисты уверены, что такой подход только увеличит нагрузку на детей

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента РАО, сообщил РИА Новости о потенциальных последствиях введения четырехдневной учебной недели для школьников.

По его мнению, увеличение числа учебных часов в день станет неизбежным, так как образовательный план останется прежним.

«В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, а затем и на четырехдневку для школьников никто не допустит сокращения учебной программы, учитывая постоянное пополнение знаний и появление новых дисциплин», – подчеркнул Онищенко.

Он также указал на то, что при четырехдневной системе детям, возможно, придется начинать занятия уже в 6 утра. Напомнил, что при переходе на пятидневную неделю субботние уроки были распределены между остальными учебными днями.