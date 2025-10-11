Эксперты оценили перспективу четырехдневки в школах
Специалисты уверены, что такой подход только увеличит нагрузку на детей
Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента РАО, сообщил РИА Новости о потенциальных последствиях введения четырехдневной учебной недели для школьников.
По его мнению, увеличение числа учебных часов в день станет неизбежным, так как образовательный план останется прежним.
«В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, а затем и на четырехдневку для школьников никто не допустит сокращения учебной программы, учитывая постоянное пополнение знаний и появление новых дисциплин», – подчеркнул Онищенко.
Он также указал на то, что при четырехдневной системе детям, возможно, придется начинать занятия уже в 6 утра. Напомнил, что при переходе на пятидневную неделю субботние уроки были распределены между остальными учебными днями.
Они вторую смену убрать не могут и субботы , а тут цирк про четырехдневку
01:14:56 12-10-2025
В принципе, если крестики умеют ставить, то и на работу пора.
10:30:46 12-10-2025
Малым детям 5 дней, старшим 6, возможно это лучшее для равномерной нагрузки..
14:26:03 12-10-2025
Некоторым программы семи классов вполне достаточно. Зачем тратить ресурсы на необучаемых?
07:58:34 13-10-2025
Ну надо же, чтобы дети где-то находились, пока родители бухают, занимаются разными непотребствами, набираясь сил, чтобы пойти в школу и вынести всем мозг!
18:00:22 12-10-2025
у нас в частной школе бывает, когда загрузка средняя, сданы все зачеты, то 1 из дней в неделю неучебный, но дети идут в этот день или в музей, в кафе, театр, ресторан, дендрарий. или выезд школой в лагерь в лес. Муниципальным такое точно не подходит - и так сложное и очень некачественное обучение, где в классах по 40 чел. (а у нас 18 максимум). Совершенно не подойдет! я уверена
20:47:52 12-10-2025
Какие зачеты в школе? Что за форма контроля, которая противоречит ФГОС, как бы к нему не относились. Это поди опять та шарашка рядом с Барнаульским санаторием?
18:37:48 12-10-2025
так а количество матов на улицах тогда во сколько раз увеличится
18:49:52 12-10-2025
Гость (18:37:48 12-10-2025) так а количество матов на улицах тогда во сколько раз увелич... Не сильно. Вы же работаете.