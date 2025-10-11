НОВОСТИОбщество

Эксперты оценили перспективу четырехдневки в школах

Специалисты уверены, что такой подход только увеличит нагрузку на детей

11 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента РАО, сообщил РИА Новости о потенциальных последствиях введения четырехдневной учебной недели для школьников.

По его мнению, увеличение числа учебных часов в день станет неизбежным, так как образовательный план останется прежним.

«В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, а затем и на четырехдневку для школьников никто не допустит сокращения учебной программы, учитывая постоянное пополнение знаний и появление новых дисциплин», – подчеркнул Онищенко.

Он также указал на то, что при четырехдневной системе детям, возможно, придется начинать занятия уже в 6 утра. Напомнил, что при переходе на пятидневную неделю субботние уроки были распределены между остальными учебными днями.

Комментарии 9

Avatar Picture
Ха-ха

20:14:53 11-10-2025

Они вторую смену убрать не могут и субботы , а тут цирк про четырехдневку

  -1

Avatar Picture
Иванна

01:14:56 12-10-2025

В принципе, если крестики умеют ставить, то и на работу пора.

  -9

Avatar Picture
dok_СФ

10:30:46 12-10-2025

Малым детям 5 дней, старшим 6, возможно это лучшее для равномерной нагрузки..

  -14

Avatar Picture
Гость

14:26:03 12-10-2025

Некоторым программы семи классов вполне достаточно. Зачем тратить ресурсы на необучаемых?

  -5

Avatar Picture
Гость

07:58:34 13-10-2025


Ну надо же, чтобы дети где-то находились, пока родители бухают, занимаются разными непотребствами, набираясь сил, чтобы пойти в школу и вынести всем мозг!

  -7

Avatar Picture
Гость

18:00:22 12-10-2025

у нас в частной школе бывает, когда загрузка средняя, сданы все зачеты, то 1 из дней в неделю неучебный, но дети идут в этот день или в музей, в кафе, театр, ресторан, дендрарий. или выезд школой в лагерь в лес. Муниципальным такое точно не подходит - и так сложное и очень некачественное обучение, где в классах по 40 чел. (а у нас 18 максимум). Совершенно не подойдет! я уверена

  -10

Avatar Picture
Гость

20:47:52 12-10-2025


Какие зачеты в школе? Что за форма контроля, которая противоречит ФГОС, как бы к нему не относились. Это поди опять та шарашка рядом с Барнаульским санаторием?

  -7

Avatar Picture
Гость

18:37:48 12-10-2025

так а количество матов на улицах тогда во сколько раз увеличится

  -8

Avatar Picture
Гость

18:49:52 12-10-2025

Гость (18:37:48 12-10-2025) Не сильно. Вы же работаете.

  -10

