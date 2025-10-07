Эксперты порассуждали, как можно будет называть поколение после зумеров
Сейчас на свет появляются дети поколения бета, рожденные в 2025 году или после
07 октября 2025, 16:05, ИА Амител
Грядущее поколение, которое придет на смену родившимся после 2025 года, может быть обозначено как гамма. Подобное мнение высказал Иван Груздев, руководитель Центра социологических исследований в сфере высшего образования НИУ ВШЭ, в интервью агентству ТАСС.
По его заявлению, самое молодое поколение в настоящий момент носит название бета, и к нему причисляют детей, появившихся на свет начиная с 2025 года. Следующий значимый период, согласно прогнозу аналитика, наступит в 2039 году.
Груздев подчеркнул, что выбор наименований для новых поколений обычно базируется на буквах греческого алфавита, последовательно продолжая ряд от альфы и беты. Исходя из этого, вполне закономерно ожидать, что последующее поколение получит имя гамма.
Людей, рожденных ориентировочно в период с 2010 по 2024 год, принято относить к поколению альфа. Их взросление происходило в эру цифровых технологий, социальных платформ и сервисов потокового видео. Мир поколения бета будет еще более технологически развитым, с активным внедрением искусственного интеллекта, автоматизированных систем и автономного транспорта.
16:11:39 07-10-2025
Эх, чувствую я что ни бета, ни гаммы уже не останется, а ХYZ будут доживать свой век.
16:23:49 07-10-2025
во люди в НИИ при деле и з-п получают
16:31:05 07-10-2025
свайперы и омеги
16:38:44 07-10-2025
Дно тоже норм
17:00:51 07-10-2025
Блумеры, Бумеры, Ванильки, Думеры, Зумеры, Миллениалы, Сигма, Скуфы, Фагеры, Хардбаты, Хойщики...
а в моё время были: пацан, парень, девушка, мужчина, дед, тётка...
19:51:08 07-10-2025
Шинник (17:00:51 07-10-2025) Блумеры, Бумеры, Ванильки, Думеры, Зумеры, Миллениалы, Сигма... Бабка ещё
17:11:32 07-10-2025
Это важный вопрос и должен обсуждаться на государственном уровне.
17:52:20 07-10-2025
При Брежневе лучше было.
18:34:02 07-10-2025
Гость (17:52:20 07-10-2025) При Брежневе лучше было.... Да. Можно было ночью остановить такси и купить водку, палку колбасы и сигареты. А сейчас для этого нужно идти на другой конец квартала в круглосуточный.