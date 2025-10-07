НОВОСТИОбщество

Эксперты порассуждали, как можно будет называть поколение после зумеров

Сейчас на свет появляются дети поколения бета, рожденные в 2025 году или после

07 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Грядущее поколение, которое придет на смену родившимся после 2025 года, может быть обозначено как гамма. Подобное мнение высказал Иван Груздев, руководитель Центра социологических исследований в сфере высшего образования НИУ ВШЭ, в интервью агентству ТАСС.

По его заявлению, самое молодое поколение в настоящий момент носит название бета, и к нему причисляют детей, появившихся на свет начиная с 2025 года. Следующий значимый период, согласно прогнозу аналитика, наступит в 2039 году.

Груздев подчеркнул, что выбор наименований для новых поколений обычно базируется на буквах греческого алфавита, последовательно продолжая ряд от альфы и беты. Исходя из этого, вполне закономерно ожидать, что последующее поколение получит имя гамма.

Людей, рожденных ориентировочно в период с 2010 по 2024 год, принято относить к поколению альфа. Их взросление происходило в эру цифровых технологий, социальных платформ и сервисов потокового видео. Мир поколения бета будет еще более технологически развитым, с активным внедрением искусственного интеллекта, автоматизированных систем и автономного транспорта.

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России предложили повысить возраст молодежи до 40–45 лет

Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения
НОВОСТИОбщество

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:11:39 07-10-2025

Эх, чувствую я что ни бета, ни гаммы уже не останется, а ХYZ будут доживать свой век.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:49 07-10-2025

во люди в НИИ при деле и з-п получают

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:05 07-10-2025

свайперы и омеги

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:44 07-10-2025

Дно тоже норм

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:00:51 07-10-2025

Блумеры, Бумеры, Ванильки, Думеры, Зумеры, Миллениалы, Сигма, Скуфы, Фагеры, Хардбаты, Хойщики...

а в моё время были: пацан, парень, девушка, мужчина, дед, тётка...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:08 07-10-2025

Шинник (17:00:51 07-10-2025) Блумеры, Бумеры, Ванильки, Думеры, Зумеры, Миллениалы, Сигма... Бабка ещё

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:32 07-10-2025

Это важный вопрос и должен обсуждаться на государственном уровне.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:20 07-10-2025

При Брежневе лучше было.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:02 07-10-2025

Гость (17:52:20 07-10-2025) При Брежневе лучше было.... Да. Можно было ночью остановить такси и купить водку, палку колбасы и сигареты. А сейчас для этого нужно идти на другой конец квартала в круглосуточный.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров