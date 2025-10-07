Эксперты порассуждали, как можно будет называть поколение после зумеров

Сейчас на свет появляются дети поколения бета, рожденные в 2025 году или после

07 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Грядущее поколение, которое придет на смену родившимся после 2025 года, может быть обозначено как гамма. Подобное мнение высказал Иван Груздев, руководитель Центра социологических исследований в сфере высшего образования НИУ ВШЭ, в интервью агентству ТАСС.

По его заявлению, самое молодое поколение в настоящий момент носит название бета, и к нему причисляют детей, появившихся на свет начиная с 2025 года. Следующий значимый период, согласно прогнозу аналитика, наступит в 2039 году.

Груздев подчеркнул, что выбор наименований для новых поколений обычно базируется на буквах греческого алфавита, последовательно продолжая ряд от альфы и беты. Исходя из этого, вполне закономерно ожидать, что последующее поколение получит имя гамма.

Людей, рожденных ориентировочно в период с 2010 по 2024 год, принято относить к поколению альфа. Их взросление происходило в эру цифровых технологий, социальных платформ и сервисов потокового видео. Мир поколения бета будет еще более технологически развитым, с активным внедрением искусственного интеллекта, автоматизированных систем и автономного транспорта.