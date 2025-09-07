НОВОСТИОбщество

В России предложили повысить возраст молодежи до 40–45 лет

Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения

07 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Общественный совет при Минтруде России выступил с инициативой повысить верхнюю границу возраста молодежи с 35 до 40–45 лет, пишет РИА Новости.

Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения. По словам председателя совета Константина Абрамова, это позволит расширить меры господдержки на более старшую аудиторию, что соответствует интересам страны.

«Идею ранее поддерживали академик РАН Геннадий Онищенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко, ссылавшийся на подходы ВОЗ. Однако Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о пересмотре возрастных границ», – пишет издание.

В настоящее время в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет согласно закону "О молодежной политике". Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.

Комментарии 20

Иван
Иван

15:49:53 07-09-2025

Да че уж... До 65 и сразу на пенсион...

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:55:13 07-09-2025

А пенсионный до 80!!!

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:26:17 07-09-2025

Правильно, 45 - ещё молодой, поддерживаю.

  -24 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:56:46 07-09-2025

А чё уж. До 85-ти поднимайте.

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:57:27 07-09-2025

Как то даже не странно

  -10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:21:14 07-09-2025

Пенс возраст и так подняли. Мало????????

  -9 Нравится
Ответить
Пенсионер
Пенсионер

18:13:46 07-09-2025

а до 70 можно. А то я уже старый- а хотелось бы молодым быть.

  -1 Нравится
Ответить
Шинник
Шинник

18:28:05 07-09-2025

"вечно молодой , вечно пьяный"

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:49:06 07-09-2025

Шинник (18:28:05 07-09-2025) "вечно молодой , вечно пьяный"... Нет. дайте мне как депутатам с 10-к помощников и пускай они работают а я деньги буду получать и кататься по враждебным странам в качестве разведчика.

  -13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:35:17 07-09-2025

Что-то в свои 55 не чувствую себя мужчиной в самом расцвете сил... Посидеть, рыбку половить (карасиков, хищников уже ни-ни,), первый канал, весёлый проктолог...

  -9 Нравится
Ответить
Пенсионер
Пенсионер

19:43:14 07-09-2025

Адрес терешковой. Я хотел бы работать до 100 лет- правда ноги не ходят. но дайте мне помощников как у депутатов и пускай они работают- а я деньги буду получать.

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:07:24 07-09-2025

Пенсионеров отменить, их ваще не должно быть!
Молодость закончилась и сразу на погост!

  -10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:52:03 07-09-2025

Гость (20:07:24 07-09-2025) Пенсионеров отменить, их ваще не должно быть! Молодость ... Согласен тем-более скоро молодыми будут 100 летние- ну а потом на погост.

  -12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:13:00 07-09-2025

Мордатому еще 53 годиков нет, а выглядит уже как пенс...

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:14:07 07-09-2025

Молодость и здоровье указом не вернешь. От этих министерских мурашек, спина мурашками покрывается.

  2 Нравится
Ответить
dok_СФ
dok_СФ

21:08:55 07-09-2025

Готовят к очередной пенсионной реформе..? Иначе к чему эти заигрывания с молодостью..

  -9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:36:31 08-09-2025

парень улицей идеееет,
парню 90 лееет,
все у парня впереди....

  -13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:24:37 08-09-2025

Многие и в 50лет с мозгами, как у молодежи.

  -18 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:58:16 08-09-2025

Гость (11:24:37 08-09-2025) Многие и в 50лет с мозгами, как у молодежи.... Да, и не только с мозгами ;)

  -9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:34:29 08-09-2025

Менты сразу после окончания "молодости" - пенс.

  -10 Нравится
Ответить
