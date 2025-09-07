В России предложили повысить возраст молодежи до 40–45 лет
Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения
07 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Общественный совет при Минтруде России выступил с инициативой повысить верхнюю границу возраста молодежи с 35 до 40–45 лет, пишет РИА Новости.
Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения. По словам председателя совета Константина Абрамова, это позволит расширить меры господдержки на более старшую аудиторию, что соответствует интересам страны.
«Идею ранее поддерживали академик РАН Геннадий Онищенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко, ссылавшийся на подходы ВОЗ. Однако Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о пересмотре возрастных границ», – пишет издание.
В настоящее время в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет согласно закону "О молодежной политике". Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.
15:49:53 07-09-2025
Да че уж... До 65 и сразу на пенсион...
15:55:13 07-09-2025
А пенсионный до 80!!!
16:26:17 07-09-2025
Правильно, 45 - ещё молодой, поддерживаю.
16:56:46 07-09-2025
А чё уж. До 85-ти поднимайте.
16:57:27 07-09-2025
Как то даже не странно
17:21:14 07-09-2025
Пенс возраст и так подняли. Мало????????
18:13:46 07-09-2025
а до 70 можно. А то я уже старый- а хотелось бы молодым быть.
18:28:05 07-09-2025
"вечно молодой , вечно пьяный"
19:49:06 07-09-2025
Шинник (18:28:05 07-09-2025) "вечно молодой , вечно пьяный"... Нет. дайте мне как депутатам с 10-к помощников и пускай они работают а я деньги буду получать и кататься по враждебным странам в качестве разведчика.
19:35:17 07-09-2025
Что-то в свои 55 не чувствую себя мужчиной в самом расцвете сил... Посидеть, рыбку половить (карасиков, хищников уже ни-ни,), первый канал, весёлый проктолог...
19:43:14 07-09-2025
Адрес терешковой. Я хотел бы работать до 100 лет- правда ноги не ходят. но дайте мне помощников как у депутатов и пускай они работают- а я деньги буду получать.
20:07:24 07-09-2025
Пенсионеров отменить, их ваще не должно быть!
Молодость закончилась и сразу на погост!
20:52:03 07-09-2025
Гость (20:07:24 07-09-2025) Пенсионеров отменить, их ваще не должно быть! Молодость ... Согласен тем-более скоро молодыми будут 100 летние- ну а потом на погост.
20:13:00 07-09-2025
Мордатому еще 53 годиков нет, а выглядит уже как пенс...
20:14:07 07-09-2025
Молодость и здоровье указом не вернешь. От этих министерских мурашек, спина мурашками покрывается.
21:08:55 07-09-2025
Готовят к очередной пенсионной реформе..? Иначе к чему эти заигрывания с молодостью..
08:36:31 08-09-2025
парень улицей идеееет,
парню 90 лееет,
все у парня впереди....
11:24:37 08-09-2025
Многие и в 50лет с мозгами, как у молодежи.
15:58:16 08-09-2025
Гость (11:24:37 08-09-2025) Многие и в 50лет с мозгами, как у молодежи.... Да, и не только с мозгами ;)
14:34:29 08-09-2025
Менты сразу после окончания "молодости" - пенс.