В России предложили повысить возраст молодежи до 40–45 лет

Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения

07 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Общественный совет при Минтруде России выступил с инициативой повысить верхнюю границу возраста молодежи с 35 до 40–45 лет, пишет РИА Новости.

Предложение обосновано сдвигом возрастных рамок взросления и старения населения. По словам председателя совета Константина Абрамова, это позволит расширить меры господдержки на более старшую аудиторию, что соответствует интересам страны.

«Идею ранее поддерживали академик РАН Геннадий Онищенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко, ссылавшийся на подходы ВОЗ. Однако Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о пересмотре возрастных границ», – пишет издание.

В настоящее время в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет согласно закону "О молодежной политике". Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.