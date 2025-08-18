Врач назвала "ядовитые" для сердца продукты
Среди них — колбасы, хлеб и чипсы
18 августа 2025, 11:31, ИА Амител
Кардиолог "Скандинавского центра здоровья" Валерия Бонадыкова в разговоре с "Лентой.ру" назвала "ядовитые" для сердечно-сосудистой системы продукты.
По словам врача, в первую очередь стоит отказаться от переработанного мяса – колбас, сосисок, бекона и ветчины. Они содержат большое количество соли, насыщенных жиров и нитратов, которые повышают давление, уровень "плохого" холестерина и ускоряют образование бляшек в сосудах.
Не менее опасны и ультраобработанные снеки – чипсы, крекеры и готовые закуски. Их регулярное употребление способствует воспалению, набору лишнего веса и нарушению микрофлоры кишечника, что также опасно для сердца и сосудов.
Кроме того, опасны продукты с высоким содержанием соли, в том числе скрытой: хлеб, соусы, сыр, полуфабрикаты и так далее.
Ранее ученые выяснили, какая еда приводит к риску развития рака легких.
12:31:51 18-08-2025
Опасные для сердца сахар, алкоголь и табак. Колбаса как войдёт, так и выйдет.
12:46:59 18-08-2025
Моя бабушка говорила-всё полезно,что в рот полезло!
16:15:48 18-08-2025
Глядя на фото с колбасой, понял, что хочу колбасы навернуть сегодня, что вечером и сделаю. И пусть давление скачет...