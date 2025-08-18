Врач назвала "ядовитые" для сердца продукты

Среди них — колбасы, хлеб и чипсы

Кардиолог "Скандинавского центра здоровья" Валерия Бонадыкова в разговоре с "Лентой.ру" назвала "ядовитые" для сердечно-сосудистой системы продукты.

По словам врача, в первую очередь стоит отказаться от переработанного мяса – колбас, сосисок, бекона и ветчины. Они содержат большое количество соли, насыщенных жиров и нитратов, которые повышают давление, уровень "плохого" холестерина и ускоряют образование бляшек в сосудах.

Не менее опасны и ультраобработанные снеки – чипсы, крекеры и готовые закуски. Их регулярное употребление способствует воспалению, набору лишнего веса и нарушению микрофлоры кишечника, что также опасно для сердца и сосудов.

Кроме того, опасны продукты с высоким содержанием соли, в том числе скрытой: хлеб, соусы, сыр, полуфабрикаты и так далее.

