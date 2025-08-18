НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала "ядовитые" для сердца продукты

Среди них — колбасы, хлеб и чипсы

18 августа 2025, 11:31, ИА Амител

Фото: Wesual Click / unsplash.com
Кардиолог "Скандинавского центра здоровья" Валерия Бонадыкова в разговоре с "Лентой.ру" назвала "ядовитые" для сердечно-сосудистой системы продукты. 

По словам врача, в первую очередь стоит отказаться от переработанного мяса – колбас, сосисок, бекона и ветчины. Они содержат большое количество соли, насыщенных жиров и нитратов, которые повышают давление, уровень "плохого" холестерина и ускоряют образование бляшек в сосудах.

Не менее опасны и ультраобработанные снеки – чипсы, крекеры и готовые закуски. Их регулярное употребление способствует воспалению, набору лишнего веса и нарушению микрофлоры кишечника, что также опасно для сердца и сосудов.

Кроме того, опасны продукты с высоким содержанием соли, в том числе скрытой: хлеб, соусы, сыр, полуфабрикаты и так далее.

Ранее ученые выяснили, какая еда приводит к риску развития рака легких.

здоровое питание

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:31:51 18-08-2025

Опасные для сердца сахар, алкоголь и табак. Колбаса как войдёт, так и выйдет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

12:46:59 18-08-2025

Моя бабушка говорила-всё полезно,что в рот полезло!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2-й

16:15:48 18-08-2025

Глядя на фото с колбасой, понял, что хочу колбасы навернуть сегодня, что вечером и сделаю. И пусть давление скачет...

  2 Нравится
Ответить
