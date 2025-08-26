Эксперты со всей России обсудили будущее медицины в Алтайском крае

А именно – цифровую трансформацию отрасли

Конференция "Цифровизация здравоохранения / Фото: Дина Терновых

21 августа в Барнауле на базе Алтайского государственного медуниверситета прошла масштабная конференция "Цифровизация здравоохранения", собравшая ведущих экспертов отрасли с разных регионов России и Москвы.

Экспертный уровень

Конференция стала площадкой национального уровня для обсуждения актуальных трендов в сфере цифровой медицины, что подтверждается участием представителей Росздравнадзора, спикеров из Москвы и высоким интересом профсообщества.

«Проведение такой конференции действительно чрезвычайно значимо и важно для Алтайского края», – прокомментировал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Мероприятие посетило около 100 специалистов, включая руководителей медицинских учреждений, ИТ-разработчиков и представителей власти.

Среди участников:

представители Минцифры и Министерства здравоохранения Алтайского края;

эксперты Росздравнадзора;

разработчики передовых медицинских ИТ-решений;

руководители медучреждений региона;

представители ведущих ИТ-компаний;

эксперты в области кибербезопасности.

«Все вопросы, которые обсудили сегодня, уже завтра должны войти в образовательный процесс при подготовке следующего поколения специалистов, которые будут развивать медицину будущего на основе тех идей и решений, которые прозвучали сегодня в стенах Алтайского государственного медицинского университета», – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.По ее словам, на мероприятии прозвучало много важных вопросов, которые выведут практическое здравоохранение на новый уровень, дадут возможность подготовки врача новой формации, в полном объеме владеющего навыками работы с цифровыми платформами и ИТ-сервисами для здравоохранения.

Конференция "Цифровизация здравоохранения" / Фото: Дина Терновых

«Здравоохранение – одна из отраслей, которая очень динамично развивается, и внедрение цифровых платформ, ИТ-сервисов здесь находится в приоритете, поскольку современные технологии и есть основа персонализированной медицины», – подчеркнул министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.И уточнил, что участники конференции вырабатывали общие решения для цифровой трансформации региона.

Ключевые решения

В ходе пленарного заседания участники обсудили технологические тренды в цифровом здравоохранении, существующие барьеры, проблемы интеграции медицинских информационных систем в Алтайском крае, финансовые аспекты цифровизации и безопасность медицинских данных.

Конференция стала площадкой для исторического события – подписания трехстороннего соглашения о создании Цифровой Мастерской "ИТ-сервисы для здравоохранения" между АГМУ, АлтГТУ и Алтайским институтом цифровых технологий и оценке качества образования. Цель – сформировать в Алтайском крае на базе образовательных организаций распределенный центр компетенций в области разработки и применения цифровых технологий в медицинской науке и практическом здравоохранении.

На конференции также подвели итоги конкурса "Лучшие ИТ-проекты в организациях здравоохранения":

диплом за участие вручили Лаборатории экспериментальной и компьютерной кардиологии (МФТИ Физтех) за проект "Искусственный интеллект в медицине";

дипломом за третье место наградили индивидуального предпринимателя Степанова Федора Александровича за проект АИС ПУМД "Стоматология: Секретарь ВКК";

диплом за второе место вручили Алтайскому государственному медицинскому университету за проект "Программный модуль "Риск-модификатор";

дипломом за первое место наградили КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр Алтайского края" за проект "Управление расписанием услуг на основе оценки потребности населения региона в диагностической помощи (лист ожидания)".

Поддержка партнеров

Успех конференции стал возможен благодаря поддержке ведущих технологических компаний:

генеральный спонсор – "Группа Астра", один из лидеров российского рынка ИТ;

официальный спонсор – компания "МИР", разработчик медицинских информационных систем;

спонсоры-участники: платформа "Третье Мнение" – разработчик ИИ-сервисов, Медтех-холдинг "РТ Доктис" – один из лидеров в создании умных решений для медицины.

