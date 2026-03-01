В Иране заявили о неизбежном ответе на гибель верховного лидера
Произошедшее рассматривается как тяжкое преступление
01 марта 2026, 10:08, ИА Амител
Власти Ирана пообещали жесткий ответ на гибель верховного лидера страны. Соответствующее заявление распространил офис президента Исламской Республики, пишет РИА Новости.
В сообщении подчеркивается, что произошедшее рассматривается как тяжкое преступление, которое не будет оставлено без последствий. В Тегеране заявили о намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к организации и исполнению атаки.
«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале президента Ирана.
В тексте не уточняется, какие именно меры планирует предпринять иранская сторона, однако тон обращения ясно дает понять: реакция Тегерана будет жесткой и принципиальной.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
10:32:44 01-03-2026
у людей бы лучше, через референдум спросили.
людям-то нужны - эти неизбежные ответы?
может людям просто нужна нормальная мирная жизнь и торговля, без всяких эмбаргов и чтобы от иранского паспорта в других странах не шарахались?
14:29:06 01-03-2026
Гость (10:32:44 01-03-2026) у людей бы лучше, через референдум спросили.людям-то нуж... Людям нужен мир, а демонам нужна власть.
13:04:40 01-03-2026
Где , в каких странах отменили эмбарго или санкции.? Напомните.
После распада СССР санкции перенесли на Россию и другие республики. На некоторые страны их наших бывших до сих пор ограничения, которые ввели когда-то за невыпуск ереев из СССР.
13:24:51 01-03-2026
"Власти Ирана пообещали жесткий ответ на гибель верховного лидера страны"============ Как права была моя первая учительница про мировой опиум для народов. Жил бы по Божески, то не кончил бы так плачевно.
13:48:02 01-03-2026
А лидеру то 87 лет...это что за лидер ?
16:15:21 01-03-2026
Гость (13:48:02 01-03-2026) А лидеру то 87 лет...это что за лидер ?... В каких странах подобные лидеры, там полная ж....