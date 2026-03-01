В Иране заявили о неизбежном ответе на гибель верховного лидера

Произошедшее рассматривается как тяжкое преступление

01 марта 2026, 10:08, ИА Амител

Погибший Али Хаменеи / Фото: соцсети

Власти Ирана пообещали жесткий ответ на гибель верховного лидера страны. Соответствующее заявление распространил офис президента Исламской Республики, пишет РИА Новости.

В сообщении подчеркивается, что произошедшее рассматривается как тяжкое преступление, которое не будет оставлено без последствий. В Тегеране заявили о намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к организации и исполнению атаки.

«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале президента Ирана.

В тексте не уточняется, какие именно меры планирует предпринять иранская сторона, однако тон обращения ясно дает понять: реакция Тегерана будет жесткой и принципиальной.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.