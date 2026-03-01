Гибель верховного лидера и война с Израилем: что известно о войне в Иране к этому часу

Собрали для вас важнейшие новости по военному конфликту в Иране

01 марта 2026, 10:34, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 28 февраля Ближний Восток проснулся в новой реальности. Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану — по правительственным кварталам, военным объектам и ключевой инфраструктуре. В Вашингтоне операцию назвали "Эпическая ярость", в Тель-Авиве — "Рычащий лев". Уже к утру следующего дня стало ясно: это не разовая акция, а масштабная эскалация, последствия которой расходятся по всему региону.

Американская часть операции была выстроена как сложная многоуровневая кампания с участием практически всех родов войск. С моря и воздуха запускались ракеты Tomahawk и авиационные боеприпасы, удары наносились по системам ПВО, разведки, ракетным установкам и военным базам. Израильские ВВС параллельно били по символам и центрам власти. Под огнем оказались аэропорт Тегерана, президентский комплекс, правительственные здания, порт Бушер, где расположена АЭС, а также резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Государственные СМИ Ирана позже подтвердили его гибель и объявили в стране 40-дневный траур.

Помимо столицы, удары пришлись по Куму, Исфахану, Кереджу и Керманшаху. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция направлена на устранение "экзистенциальной угрозы, исходящей от террористического режима". В Белом доме дали понять, что США сосредоточились на уничтожении ядерного и баллистического потенциала Ирана, а не на прямой смене власти. При этом Дональд Трамп публично призвал иранцев "взять под контроль свое правительство".

Ответ Тегерана не заставил себя ждать. Государственное телевидение объявило о подготовке "сокрушительной мести". Иран запустил баллистические ракеты и беспилотники по Израилю — часть из них была перехвачена, однако затем география ударов резко расширилась. Под атаки попали американские объекты и инфраструктура в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Взрывы звучали в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Эр-Рияде и Кувейте. В Дубае повреждены отель на Пальме Джумейра и "Башня-Парус", есть пострадавшие. В Абу-Даби удар пришелся по аэропорту, один человек погиб, несколько ранены. В Израиле ракета попала в жилой дом, национальные службы сообщали более чем о сотне пострадавших по всей стране.

На фоне эскалации СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции якобы передал судам сигнал о запрете прохода через Ормузский пролив, однако официального подтверждения этому не последовало. Внутри Ирана резко ограничили интернет — по данным NetBlocks, доступ к Сети сократился до 4% от обычного уровня. Воздушное сообщение в регионе оказалось парализовано: Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Иордания и Катар закрыли небо, десятки рейсов были отменены. Российские авиавласти взяли ситуацию под особый контроль.

Израильские военные опубликовали список высокопоставленных иранских чиновников, погибших, по их данным, в результате ударов. В Иране заявляют более чем о 200 жертвах, в том числе о десятках погибших детей после удара по женской школе. США, в свою очередь, утверждают, что не понесли боевых потерь, а ущерб их объектам минимален и не повлиял на ход операции.

Мировая реакция оказалась резкой. В Совбезе ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что аргументы США о предотвращении ядерной угрозы не выдерживают критики, а Иран, по его словам, был "предан", несмотря на готовность к диалогу. Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой осудил удары, Владимир Путин провел экстренное совещание с Совбезом. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске выхода конфликта из-под контроля, Эммануэль Макрон назвал происходящее "началом войны", а в Еврокомиссии выразили серьезную обеспокоенность.

Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что удары будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения цели — мира", и дал понять, что у США есть варианты как для быстрой, так и для затяжной фазы операции. По его словам, Ирану понадобятся годы, чтобы оправиться от последствий совместной американо-израильской атаки.