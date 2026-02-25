Эксперты сообщили о предстоящем росте цен на некоторые молочные продукты

Твердые сыры могут подорожать на 8–15%, крафтовые йогурты — на 5–12%

25 февраля 2026, 09:01, ИА Амител

На российском молочном рынке сложилась парадоксальная ситуация: закупочные цены на сырое молоко падают, но розница не спешит радовать покупателей. Директор аналитической платформы "ROI Навигатор" Илья Волков рассказал "Газете.ru", чего ждать от цен на "молочку" в ближайшее время.

В ряде регионов Поволжья сырье резко подешевело: в Татарстане — на 20%, в Удмуртии — на 10%, в Чувашии цена опустилась до 22,9 рубля за литр. Однако на полке это отразится неравномерно.

Что подорожает:

твердые и выдержанные сыры (русские, голландские) — рост 8–15%. Причина — высокая добавленная стоимость и попытки производителей компенсировать слабый спрос на массовые продукты;

крафтовые йогурты, греческие, высокопротеиновые — рост 5–12%. Эти категории сильнее зависят от издержек переработки и маркетинга, а не от цены сырья.

Что останется стабильным или подорожает умеренно:

питьевое молоко — от 4 до 7% (давление инфляции и транспортных расходов);

кефир, ацидофилин, массовые йогурты, творог, сметана — рост, близкий к инфляции, сдерживаемый конкуренцией.

Что может подешеветь:

сливочное масло массового сегмента — возможно снижение на 5–10% из-за избытка сырья и накопленных запасов;

обезжиренное молоко и продукты со сниженной жирностью;

некоторые массовые кисломолочные десерты — на 3–8% при падении спроса.

Как пояснил Волков, сейчас цены формируются под влиянием нескольких факторов: избыток сырья, снижение потребительского спроса, рост издержек переработчиков и мировые тенденции. Резких скачков по всем категориям не ожидается — первое полугодие 2026 года станет переходным периодом, когда рынок будет искать новый баланс.