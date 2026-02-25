Эксперты сообщили о предстоящем росте цен на некоторые молочные продукты
Твердые сыры могут подорожать на 8–15%, крафтовые йогурты — на 5–12%
25 февраля 2026, 09:01, ИА Амител
На российском молочном рынке сложилась парадоксальная ситуация: закупочные цены на сырое молоко падают, но розница не спешит радовать покупателей. Директор аналитической платформы "ROI Навигатор" Илья Волков рассказал "Газете.ru", чего ждать от цен на "молочку" в ближайшее время.
В ряде регионов Поволжья сырье резко подешевело: в Татарстане — на 20%, в Удмуртии — на 10%, в Чувашии цена опустилась до 22,9 рубля за литр. Однако на полке это отразится неравномерно.
Что подорожает:
- твердые и выдержанные сыры (русские, голландские) — рост 8–15%. Причина — высокая добавленная стоимость и попытки производителей компенсировать слабый спрос на массовые продукты;
- крафтовые йогурты, греческие, высокопротеиновые — рост 5–12%. Эти категории сильнее зависят от издержек переработки и маркетинга, а не от цены сырья.
Что останется стабильным или подорожает умеренно:
- питьевое молоко — от 4 до 7% (давление инфляции и транспортных расходов);
- кефир, ацидофилин, массовые йогурты, творог, сметана — рост, близкий к инфляции, сдерживаемый конкуренцией.
Что может подешеветь:
- сливочное масло массового сегмента — возможно снижение на 5–10% из-за избытка сырья и накопленных запасов;
- обезжиренное молоко и продукты со сниженной жирностью;
- некоторые массовые кисломолочные десерты — на 3–8% при падении спроса.
Как пояснил Волков, сейчас цены формируются под влиянием нескольких факторов: избыток сырья, снижение потребительского спроса, рост издержек переработчиков и мировые тенденции. Резких скачков по всем категориям не ожидается — первое полугодие 2026 года станет переходным периодом, когда рынок будет искать новый баланс.
09:23:26 25-02-2026
Переходный период лет 20 уже
09:57:35 25-02-2026
Близится Эра Тёмных Веков.
Сограждане, постарайтесь приготовиться.
10:56:24 25-02-2026
Эксперты гениальны, без них никто бы и не догадался о повышении цен в связи с "мировыми тенденциями"
11:14:03 25-02-2026
попытки производителей компенсировать слабый спрос на массовые продукты
Правильно, надо ещё больше повысить цены, авось, народ одумается и побежит заеупать
13:17:25 25-02-2026
что каждый день перечислять что подорожает когда дорожает все и постоянно.
13:19:42 25-02-2026
Истинно "верующий" в России, которые соблюдают эту чушь, ничтожное количество. Бог - Создатель не призывает таким образом калечить свое здоровье, это придумка его врага. Так что не стоит беспокоится.