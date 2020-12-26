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Взгляд на 18 лет назад: новогодний Барнаул-2003

, ИА "Амител"
Портал amic.ru вспоминает, каким был праздничный облик краевой столицы в недалеком прошлом

Фото: amic.ru

Новый год совсем близко, и Барнаул традиционно украсили тысячи огней. Но так было не всегда. В связи с приближающимся праздником портал amic.ru решил вспомнить, как выглядела краевая столица на рубеже 2002 и 2003 годов.

Глядя на фотографии 18-летней давности, понимаешь, что в городе действительно многое изменилось.

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Комментарии

14.12.2016 12:52
-гость-

Вот раньше хорошая ёлка была, красивая, не то что сейчас, какой то ёршик для чистки бутылок

14.12.2016 12:52
Кока-кольщик

Почему-то кажется, что если 2003 год не указывать, то фото вполне сойдут за прошлогодние.

14.12.2016 12:53
ви

аш серце защемило. барнаул который мы потеряли.

на 27 фото южный? Еще видна мозаика на здании ДК, которую сейчас обшили какой то срамотой.

14.12.2016 12:54
- гость -

да, в 2003 лучше было

14.12.2016 12:59
- гость -

Воро-о-орсин -)

14.12.2016 13:07
обезъяна

титаник только достраивали

и дети одеты как бомжи)) в цигейках и валенках

14.12.2016 13:22
larisa2011

мне было 20!!!!(((( молодая, красивая, умная, перспективная...(((( вспоминаю и плачу!!!

14.12.2016 13:57
Массаж мозга

Да... только только лихие 90-е от'ураганили... и дети как бомжи тогда, если смотреть советское кино, там вся страна как бомжи.

14.12.2016 13:57
- гость -

ларис, это ты на горке?

14.12.2016 13:59
Массаж мозга

Ларис, что с перспективностью случилось? Не реализовалась? Тебе 34 всего - не плачь

14.12.2016 14:05
larisa2011

я с балалайкой!)))) в розовом!)))) хочу быть депутатом, но даже в администрацию не пускают!!!((((

14.12.2016 14:07
- гость -

реклама банкротного К-трейда, задолжал во все банки Барнаула 500 млн.....

14.12.2016 14:08
- гость -

"Ворсин - правильное пиво. Надо еще попроверять" )))))

14.12.2016 14:20
Кот.Без сапог.

Администрация посёлка Южного. Вчера вы рапортовали о том , как вы готовите новогодний городок. Посмотрите в этой статье, как надо! А за то, что вы нашарамыжначали, надо с работы дрыном гнать, а не в СМИ выкладывать!

14.12.2016 14:21
ви

до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.

14.12.2016 14:24
ви

а уж в детстве в лихии 90-е и горок было дофига, одна горомная в обяз, одна поменьше или с тоннелем даже была, несколько маленьких. А какой каток был? На всю территорию заливали до резиновых дорожек, раздевалка, прокат, освещение, музыка, где это все?

14.12.2016 14:35
***

никакой разницы,разве что елка лучше была,живая с душевными игрушками.

14.12.2016 14:38
отто кац

ворсин, к трейд, дети в черных шубках, меховых шапках и валенках , меховые шапки..ностальжи мать ее

14.12.2016 14:46
- гость -

смотришь как советские фотки))) Неужели 14 лет назад еще не было пуховиков!!!???

14.12.2016 14:54
Кока-кольщик

до сих пор ктрейдовский системник юзаю

бедняга)

14.12.2016 14:54
ви

пуховики? в 2003? вы в своем уме? тогда если не в дубленке то лох конченный. от мала до велика сплошь все в дубленках ходили, ибо дорого богато. Гораздо позже стали демократичней перешли на пуовики.

14.12.2016 15:01
- гость -

Классная была ёлка, проходишь рядом и аромат приятный, конечно жаль природу и около 2.000 деревьев ради 3 недель праздника, но то что сейчас стоит на площади это набор ёршиков...

14.12.2016 15:04
- гость -

Ви, ты путаешь, пуховики появились а Барнауле в 1991 году, а вот до 1991 дубленки были верх крутости.
А в 1995 году круто стало пропитки кожаные носить (дубленка покрытая кожей), а в пуховиках считались лохами, объявления о знакомствах были - мужчин в пуховиках прошу не беспокоиться.

14.12.2016 15:05
ви

бедняга)

шутишь? 2,71 ггц, 2 г озу, 250 гигов дицк.

14.12.2016 15:13
Кока-кольщик

2,71 ггц, 2 г озу, 250 гигов дицк

не гигагерцами едиными)

14.12.2016 15:16
- гость -

Жутковатые фотки.Людей почти нет,одни статУи из ледяного снега.Нет,ну если это утро 1 января...Но,все равно, бр-р-р-р!

14.12.2016 15:32
INGENER

Ёлка была шикарная, запах обалденный, пушистая, красивая, а елки которые на нее тратили, не особо жалко, их и выращивали специально для этих целей, а теперь предлагают радоваться просвечивающемуся пластиковому конусу из ершиков, с убогой однообразной гирляндой. Верните старую елку!

14.12.2016 15:33
обезъяна

ВИ, это ты про мой любимый локомотив?)

14.12.2016 15:34
- гость -

я в 2003 в турцию пару раз слетала и в белокуриху а еще на операционный стол загремела(((

14.12.2016 15:38
Ыра

ВИ, а скока в квитанции за коммуналку у тя было в 2003?

14.12.2016 15:41
ви

на локомотиве и в позапрошлом году всё норм было, я про наш южнинский каток.

да сущие копейки, тогда мы еще не начинали даж подниматься с колен.

14.12.2016 15:43
Ыра

тогда мы еще не начинали даж подниматься с колен

всё,харэ ныть, все платки одноразовые на тебя уже перевела

14.12.2016 15:48
- гость -

Славное было время - Карлин тогда еще жил в Москве и была надежда на будущее с Евдокимовым.

14.12.2016 15:49
Deckman

мне было 20!!!!(((( молодая, красивая, умная, перспективная...(((( вспоминаю и
плачу!!!

Швабрина, а ты и тогда уже десятики с пятериками с ледяных скульптур ходила и отковыривала?

14.12.2016 15:49
- гость -

за коммуналку вообще не платили

14.12.2016 15:51
Deckman

- гость - 14 декабря 2016 г.
15:48

Мишку избрали на губернаторство в 2004-м...

14.12.2016 15:53
обезъяна

в тот НГ морозяка был под 50 градусов
мы еще на елку на машине поехали бухие,
нас ппсники поймали, отдали им 500 рублей, они такие счастливые были)
во времена были, а)

14.12.2016 15:57
- гость -

в 2003 Баварин разбился. это его последний новы год

14.12.2016 16:00
ви

в 2001 - 50 было

14.12.2016 16:05
- гость -

горки прошерканные до досок и на часах не "уже 12 без 5и", а - 12:05.

14.12.2016 16:16
- гость -

14.12.2016 15:34
- гость -
я в 2003 в турцию пару раз слетала и в белокуриху а еще на операционный стол загремела(((

а я только узнал, что есть такое - оленклюзив какой-то, что пиво бесплатно сколько влезет (((

10.12.2017 08:35
оля!

2003 ... у меня зарплата 2000 р. у мужа - 2700. за съемную однушку платили 1800. ездили на работу на трамвае с 2-мя пересадками в целях экономии...

10.12.2017 08:36
Андрей

А я..а я...а я в политех поступил бесплатно. Поддерживаю народ по поводу елки, помните гирлянда из лампочек обыкновенных крашенных на ней была. и еще мне нравилось что лед из которого делали стенки ограждения внутри него светились огоньки. А не нравилось что снег в городке местами был желтым.

10.12.2017 09:29
Алиса

ЕЛКА была густой, льда было много, ограждения и скульптуры из снега щедрые,
Ну видно что люди еще к капитализму не привыкли.

10.12.2017 10:27
- гость -

14.12.2016 14:21
ви
>>до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.
Ну, не знаю. Меня с материнкой по гарантии они кинули. В 2005м году это уже было, а спустя какое-то время на их место зашёл Старт-Мастер, но я там больше ничего не покупал. А после того, как в край пришёл ДНС, и СМ со временем кони двинул.

P. S. Да, знаю, что и с Инопланетянином тоже свои приколы, я за все время там если что и покупал, то по-мелочи (выкинуть не жалко).

10.12.2017 10:27
- гость -

А для меня 2003 год плохой был, трудный. Вот 2016 был - красота!

10.12.2017 10:31
Дядя Вова

10.12.2017 10:27
- гость -
А, тогда ещё Мейпл был, где хоть выбор и небольшой, но интересные вещи попадались.
P. S. Забыл подписаться в предыдущем сообщении (10:27).

10.12.2017 10:50
- гость -

14.12.2016 13:07
обезъяна
и дети одеты как бомжи)) в цигейках и валенках

были тепло одеты в одежду из натуральных материалов, а не то что сейчас носят холодные одноразовые до первой стирки синтетические одежды и шапки на синтетике от которых может голова болеть

фото где Ворсин сколько было ёлочек и деревьев

10.12.2017 12:04
Павсекакий

До "Ворсина" пиво называлось "Ворсинское"

10.12.2017 12:22
- гость -

Да в голове всегда кажется лучше, посмотришь отрезвляющие фото и все стает на свои места.

10.12.2017 12:23
- гость -

Дэн привет тебе из 2017того!

10.12.2017 12:25
- гость -

Для любителей елочных ароматов) Елка действительно была шикарная) Но без запаха,так как выполнена была из елей,а ель почти не пахнет)) Пахнет пихта!!!!!

10.12.2017 12:26
- гость -

А еще,в 2003 м была надежда,что Путин нормальный......

10.12.2017 12:40
- гость -

2027год привет, Путин привет!)

10.12.2017 13:01
Kertis

А, тогда ещё Мейпл был, где хоть выбор и небольшой, но интересные вещи попадались.

Системные блоки в Мейпле собирались качественно. Очень аккуратный монтаж, стяжки в строго определенных точках изгибов кабелей, силиконовая мастика. Закупали в 2003 году 20 системников у них и никаких проблем с ними не было. Вообще 2003 год был странным, вроде бы и какие-то надежды были на лучшее, но в тоже время неприкрытый пофигизм Сурикова говорил об обратном.

10.12.2017 13:28
гость

А мне вот нравилось носить натуральный мех - и тепло, и приятно. Но сейчас все надели эти убогие пуховики, потеряли индивидуальность, фигуру, как снопы подвязанные ходят и скрипят ими на морозе. Ничего хорошего.

10.12.2017 13:43
- гость -

В 2003-ем осенью землетрясение было?

10.12.2017 14:18
Kertis

В 2003-ем осенью землетрясение было?

Да, в 2003 году оно было. И Суриков опять отличился, народ в неведении, начальник МЧС по краю что-то невнятное излагает и тишина от краевых властей полная.... К примеру, губернаторы соседних регионов незамедлительно обратились к населению. Губернатор Суриков появился на экране ТВ лишь в понедельник, пространно излагая теорию физических процессов при землетрясении.

10.12.2017 16:53
- гость -

землетрясение было .

10.12.2017 17:09
- гость -

10.12.2017 17:09
- гость -

10.12.2017 17:11
- гость -

двуногие на людей похожи были за парковку с битами не дрались, о живодёрах-дохантерах и не слышали, детей не жгли и в окна не бросали , закурить стрельнуть на улице без проблем, украинцы считались братьями, пыыня просился в НАТО и ЕС...

10.12.2017 17:48
- гость -

Ничего и сейчас не изменилось, все так же по простому, по бедному, по деревенски.

10.12.2017 18:37
- гость -

не было биткоинов. у меня был пейджер

10.12.2017 22:31
пк

Да не скажите. Город не узнать даже на панорамах гугла 2012 во многих местах. А начало нулевых так вообще...

10.12.2017 23:01
Серега

Это же последний городок при Баварине В.Н. В феврале 2003 его не стало.

11.12.2017 10:00
Анна

Красивая была елочка- с игрушками. Детки изготавливали. И радовались, найдя свою поделку на городской елке!

18.12.2017 12:00
а

уууууууууу раньше было лучше) такие затылки псц)

19.12.2017 09:24
гость

хочу в советское прошлое, где ребятня на лыжах........................................причем лет на 20 до своего рождения.

19.12.2017 11:39
- гость -

А у меня сын родился в 2003!

26.12.2020 07:26
Гость

Трущобы, дети д е билы, алкаши, губер алкаш мишка, красная свинья, заснеженная помойка, как и сейчас. С новым годом земляки!

26.12.2020 08:53
- гость -

14.12.2016 15:32
INGENER
Ёлка была шикарная, запах обалденный

Как он на 30-ти градусном морозе унюхал запах елки?

26.12.2020 08:54
- гость -

26.12.2020 07:26
Гость

С Новым годом, Помойка!

26.12.2020 10:08
- гость -

И у меня сын родился в 2003, летом. Жару тогдашнюю помню. Помню, как с младенцем на руках из квартиры выскакивали, в октябре в землятресение. Про Баварина помню, то ли в конце февраля, то ли в начале марта. Много чего про год помню, оказывается. И про увлечение поголовное торсионными полями, и надежды на МихалСергееича, и про бедность, и кучу другой наивной лабуды.

26.12.2020 11:20
- гость -

Даа, площадь Южного тогда и сейчас это небо и земля, конечно.

26.12.2020 12:19
- гость -

14.12.2016 14:21
ви
до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.
-----------------------------------------
Тогда большинство барнаульцев покупали у них компы. У меня стоит пень4 в кладовке. Жалко выбросить. А монитор Сонька ЖК используется( Покупался как раз в то время за бешенные 17тыс.р). Цветопередача хорошая, подключаю ноут иногда.

26.12.2020 12:29
- гость -

Народ носил натуральный мех, по холоду самое оно. Ёлка шикарная. Фигурки и прочие новогодние штучки, горки там, могли бы быть и получше. Хотя видно, что старались сделать снежным персонажам добрые лица. Делали позитив.

26.12.2020 12:35
- гость -

10.12.2017 18:37
- гость -
не было биткоинов. у меня был пейджер
-----------------------------
Уже вовсю были мобильники. Помню, приехали на дачу на горе, друг звонит из Лондона. Так прикольно было! Слышимость отличная.

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