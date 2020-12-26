Фото: amic.ru
Новый год совсем близко, и Барнаул традиционно украсили тысячи огней. Но так было не всегда. В связи с приближающимся праздником портал amic.ru решил вспомнить, как выглядела краевая столица на рубеже 2002 и 2003 годов.
Глядя на фотографии 18-летней давности, понимаешь, что в городе действительно многое изменилось.
Комментарии
Вот раньше хорошая ёлка была, красивая, не то что сейчас, какой то ёршик для чистки бутылок
Почему-то кажется, что если 2003 год не указывать, то фото вполне сойдут за прошлогодние.
аш серце защемило. барнаул который мы потеряли.
на 27 фото южный? Еще видна мозаика на здании ДК, которую сейчас обшили какой то срамотой.
да, в 2003 лучше было
Воро-о-орсин -)
титаник только достраивали
и дети одеты как бомжи)) в цигейках и валенках
мне было 20!!!!(((( молодая, красивая, умная, перспективная...(((( вспоминаю и плачу!!!
Да... только только лихие 90-е от'ураганили... и дети как бомжи тогда, если смотреть советское кино, там вся страна как бомжи.
ларис, это ты на горке?
Ларис, что с перспективностью случилось? Не реализовалась? Тебе 34 всего - не плачь
я с балалайкой!)))) в розовом!)))) хочу быть депутатом, но даже в администрацию не пускают!!!((((
реклама банкротного К-трейда, задолжал во все банки Барнаула 500 млн.....
"Ворсин - правильное пиво. Надо еще попроверять" )))))
Администрация посёлка Южного. Вчера вы рапортовали о том , как вы готовите новогодний городок. Посмотрите в этой статье, как надо! А за то, что вы нашарамыжначали, надо с работы дрыном гнать, а не в СМИ выкладывать!
до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.
а уж в детстве в лихии 90-е и горок было дофига, одна горомная в обяз, одна поменьше или с тоннелем даже была, несколько маленьких. А какой каток был? На всю территорию заливали до резиновых дорожек, раздевалка, прокат, освещение, музыка, где это все?
никакой разницы,разве что елка лучше была,живая с душевными игрушками.
ворсин, к трейд, дети в черных шубках, меховых шапках и валенках , меховые шапки..ностальжи мать ее
смотришь как советские фотки))) Неужели 14 лет назад еще не было пуховиков!!!???
до сих пор ктрейдовский системник юзаю
бедняга)
пуховики? в 2003? вы в своем уме? тогда если не в дубленке то лох конченный. от мала до велика сплошь все в дубленках ходили, ибо дорого богато. Гораздо позже стали демократичней перешли на пуовики.
Классная была ёлка, проходишь рядом и аромат приятный, конечно жаль природу и около 2.000 деревьев ради 3 недель праздника, но то что сейчас стоит на площади это набор ёршиков...
Ви, ты путаешь, пуховики появились а Барнауле в 1991 году, а вот до 1991 дубленки были верх крутости.
А в 1995 году круто стало пропитки кожаные носить (дубленка покрытая кожей), а в пуховиках считались лохами, объявления о знакомствах были - мужчин в пуховиках прошу не беспокоиться.
бедняга)
шутишь? 2,71 ггц, 2 г озу, 250 гигов дицк.
2,71 ггц, 2 г озу, 250 гигов дицк
не гигагерцами едиными)
Жутковатые фотки.Людей почти нет,одни статУи из ледяного снега.Нет,ну если это утро 1 января...Но,все равно, бр-р-р-р!
Ёлка была шикарная, запах обалденный, пушистая, красивая, а елки которые на нее тратили, не особо жалко, их и выращивали специально для этих целей, а теперь предлагают радоваться просвечивающемуся пластиковому конусу из ершиков, с убогой однообразной гирляндой. Верните старую елку!
ВИ, это ты про мой любимый локомотив?)
я в 2003 в турцию пару раз слетала и в белокуриху а еще на операционный стол загремела(((
ВИ, а скока в квитанции за коммуналку у тя было в 2003?
на локомотиве и в позапрошлом году всё норм было, я про наш южнинский каток.
да сущие копейки, тогда мы еще не начинали даж подниматься с колен.
тогда мы еще не начинали даж подниматься с колен
всё,харэ ныть, все платки одноразовые на тебя уже перевела
Славное было время - Карлин тогда еще жил в Москве и была надежда на будущее с Евдокимовым.
мне было 20!!!!(((( молодая, красивая, умная, перспективная...(((( вспоминаю и
плачу!!!
Швабрина, а ты и тогда уже десятики с пятериками с ледяных скульптур ходила и отковыривала?
за коммуналку вообще не платили
- гость - 14 декабря 2016 г.
15:48
Мишку избрали на губернаторство в 2004-м...
в тот НГ морозяка был под 50 градусов
мы еще на елку на машине поехали бухие,
нас ппсники поймали, отдали им 500 рублей, они такие счастливые были)
во времена были, а)
в 2003 Баварин разбился. это его последний новы год
в 2001 - 50 было
горки прошерканные до досок и на часах не "уже 12 без 5и", а - 12:05.
14.12.2016 15:34
- гость -
я в 2003 в турцию пару раз слетала и в белокуриху а еще на операционный стол загремела(((
а я только узнал, что есть такое - оленклюзив какой-то, что пиво бесплатно сколько влезет (((
2003 ... у меня зарплата 2000 р. у мужа - 2700. за съемную однушку платили 1800. ездили на работу на трамвае с 2-мя пересадками в целях экономии...
А я..а я...а я в политех поступил бесплатно. Поддерживаю народ по поводу елки, помните гирлянда из лампочек обыкновенных крашенных на ней была. и еще мне нравилось что лед из которого делали стенки ограждения внутри него светились огоньки. А не нравилось что снег в городке местами был желтым.
ЕЛКА была густой, льда было много, ограждения и скульптуры из снега щедрые,
Ну видно что люди еще к капитализму не привыкли.
14.12.2016 14:21
ви
>>до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.
Ну, не знаю. Меня с материнкой по гарантии они кинули. В 2005м году это уже было, а спустя какое-то время на их место зашёл Старт-Мастер, но я там больше ничего не покупал. А после того, как в край пришёл ДНС, и СМ со временем кони двинул.
P. S. Да, знаю, что и с Инопланетянином тоже свои приколы, я за все время там если что и покупал, то по-мелочи (выкинуть не жалко).
А для меня 2003 год плохой был, трудный. Вот 2016 был - красота!
10.12.2017 10:27
- гость -
А, тогда ещё Мейпл был, где хоть выбор и небольшой, но интересные вещи попадались.
P. S. Забыл подписаться в предыдущем сообщении (10:27).
14.12.2016 13:07
обезъяна
и дети одеты как бомжи)) в цигейках и валенках
были тепло одеты в одежду из натуральных материалов, а не то что сейчас носят холодные одноразовые до первой стирки синтетические одежды и шапки на синтетике от которых может голова болеть
фото где Ворсин сколько было ёлочек и деревьев
До "Ворсина" пиво называлось "Ворсинское"
Да в голове всегда кажется лучше, посмотришь отрезвляющие фото и все стает на свои места.
Дэн привет тебе из 2017того!
Для любителей елочных ароматов) Елка действительно была шикарная) Но без запаха,так как выполнена была из елей,а ель почти не пахнет)) Пахнет пихта!!!!!
А еще,в 2003 м была надежда,что Путин нормальный......
2027год привет, Путин привет!)
А, тогда ещё Мейпл был, где хоть выбор и небольшой, но интересные вещи попадались.
Системные блоки в Мейпле собирались качественно. Очень аккуратный монтаж, стяжки в строго определенных точках изгибов кабелей, силиконовая мастика. Закупали в 2003 году 20 системников у них и никаких проблем с ними не было. Вообще 2003 год был странным, вроде бы и какие-то надежды были на лучшее, но в тоже время неприкрытый пофигизм Сурикова говорил об обратном.
А мне вот нравилось носить натуральный мех - и тепло, и приятно. Но сейчас все надели эти убогие пуховики, потеряли индивидуальность, фигуру, как снопы подвязанные ходят и скрипят ими на морозе. Ничего хорошего.
В 2003-ем осенью землетрясение было?
В 2003-ем осенью землетрясение было?
Да, в 2003 году оно было. И Суриков опять отличился, народ в неведении, начальник МЧС по краю что-то невнятное излагает и тишина от краевых властей полная.... К примеру, губернаторы соседних регионов незамедлительно обратились к населению. Губернатор Суриков появился на экране ТВ лишь в понедельник, пространно излагая теорию физических процессов при землетрясении.
землетрясение было .
двуногие на людей похожи были за парковку с битами не дрались, о живодёрах-дохантерах и не слышали, детей не жгли и в окна не бросали , закурить стрельнуть на улице без проблем, украинцы считались братьями, пыыня просился в НАТО и ЕС...
Ничего и сейчас не изменилось, все так же по простому, по бедному, по деревенски.
не было биткоинов. у меня был пейджер
Да не скажите. Город не узнать даже на панорамах гугла 2012 во многих местах. А начало нулевых так вообще...
Это же последний городок при Баварине В.Н. В феврале 2003 его не стало.
Красивая была елочка- с игрушками. Детки изготавливали. И радовались, найдя свою поделку на городской елке!
уууууууууу раньше было лучше) такие затылки псц)
хочу в советское прошлое, где ребятня на лыжах........................................причем лет на 20 до своего рождения.
А у меня сын родился в 2003!
Трущобы, дети д е билы, алкаши, губер алкаш мишка, красная свинья, заснеженная помойка, как и сейчас. С новым годом земляки!
14.12.2016 15:32
INGENER
Ёлка была шикарная, запах обалденный
Как он на 30-ти градусном морозе унюхал запах елки?
26.12.2020 07:26
Гость
С Новым годом, Помойка!
И у меня сын родился в 2003, летом. Жару тогдашнюю помню. Помню, как с младенцем на руках из квартиры выскакивали, в октябре в землятресение. Про Баварина помню, то ли в конце февраля, то ли в начале марта. Много чего про год помню, оказывается. И про увлечение поголовное торсионными полями, и надежды на МихалСергееича, и про бедность, и кучу другой наивной лабуды.
Даа, площадь Южного тогда и сейчас это небо и земля, конечно.
14.12.2016 14:21
ви
до сих пор ктрейдовский системник юзаю)) на века делали.
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Тогда большинство барнаульцев покупали у них компы. У меня стоит пень4 в кладовке. Жалко выбросить. А монитор Сонька ЖК используется( Покупался как раз в то время за бешенные 17тыс.р). Цветопередача хорошая, подключаю ноут иногда.
Народ носил натуральный мех, по холоду самое оно. Ёлка шикарная. Фигурки и прочие новогодние штучки, горки там, могли бы быть и получше. Хотя видно, что старались сделать снежным персонажам добрые лица. Делали позитив.
10.12.2017 18:37
- гость -
не было биткоинов. у меня был пейджер
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Уже вовсю были мобильники. Помню, приехали на дачу на горе, друг звонит из Лондона. Так прикольно было! Слышимость отличная.