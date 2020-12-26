Фото: amic.ru

Новый год совсем близко, и Барнаул традиционно украсили тысячи огней. Но так было не всегда. В связи с приближающимся праздником портал amic.ru решил вспомнить, как выглядела краевая столица на рубеже 2002 и 2003 годов.

Глядя на фотографии 18-летней давности, понимаешь, что в городе действительно многое изменилось.