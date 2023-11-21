Энергетики устранили все последствия урагана на сетях БСК

За 19 и 20 ноября в оперативную диспетчерскую службу поступило 172 заявки об отключениях на низковольтных сетях 0,4 кВ

21 ноября 2023, 14:14, ИА Амител

Энергетики устранили все последствия урагана на сетях Барнаульской сетевой компании. Как сообщила пресс-служба организации, за 19 и 20 ноября в оперативную диспетчерскую службу поступило 172 заявки об отключениях на низковольтных сетях 0,4 кВ. Все восстановительные мероприятия завершили вечером в понедельник, 20 ноября.

Как отметил гендиректор БСК Андрей Лавринец, подобных ураганных порывов ветра не было с середины 70-х годов. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий – это и диспетчерская, и сетевые районы, и работники гаража.

"Большое спасибо людям. За два дня устранили большое количество повреждений", – добавил он.Как сообщалось ранее, 19 ноября БСК оперативно устранила 16 отключений на сетях мощностью 6-10 кВ. Эта работа была первоочередной, поскольку под отключения попадали районы, где проживали тысячи людей. Всего БСК обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций в Барнауле.