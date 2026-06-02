В ЛДПР предложили ввести льготное питание для россиян с ожирением

Депутат Егор Коськов считает, что государство должно сделать здоровый выбор простым и доступным

02 июня 2026, 13:33, ИА Амител

Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Число людей с ожирением в мире растет, и проблема требует системного подхода. Одной из мер могло бы стать льготное питание для пациентов с подтвержденным диагнозом, заявил "Абзацу" депутат муниципального округа Внуково, руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР Егор Коськов.

По его словам, лишний вес и нарушения обмена веществ нередко связаны не только с отсутствием силы воли, но и с недоступностью качественных продуктов. Если государство создаст условия для здорового образа жизни, это поможет не только бороться с ожирением, но и оздоровить население в целом, а также сформировать правильные привычки у детей.

Коськов подчеркнул: главное — не запреты, а доступность. Государству стоит сосредоточиться на поддержке отечественных производителей, развитии школьного и корпоративного питания, популяризации спорта и просвещении граждан. При этом меры поддержки должны быть адресными. Например, для людей с ожирением можно разработать программы льготного питания по назначению врача.