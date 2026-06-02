В ЛДПР предложили ввести льготное питание для россиян с ожирением
Депутат Егор Коськов считает, что государство должно сделать здоровый выбор простым и доступным
02 июня 2026, 13:33, ИА Амител
Число людей с ожирением в мире растет, и проблема требует системного подхода. Одной из мер могло бы стать льготное питание для пациентов с подтвержденным диагнозом, заявил "Абзацу" депутат муниципального округа Внуково, руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР Егор Коськов.
По его словам, лишний вес и нарушения обмена веществ нередко связаны не только с отсутствием силы воли, но и с недоступностью качественных продуктов. Если государство создаст условия для здорового образа жизни, это поможет не только бороться с ожирением, но и оздоровить население в целом, а также сформировать правильные привычки у детей.
Коськов подчеркнул: главное — не запреты, а доступность. Государству стоит сосредоточиться на поддержке отечественных производителей, развитии школьного и корпоративного питания, популяризации спорта и просвещении граждан. При этом меры поддержки должны быть адресными. Например, для людей с ожирением можно разработать программы льготного питания по назначению врача.
«Главная задача — не ограничивать людей, а сделать здоровый выбор самым простым, доступным и выгодным», — резюмировал депутат.
13:43:24 02-06-2026
ожирение это болезнь и часто это вообще с питанием не связано
могут быть воспаление печени, хронические нарушения обмена веществ итд итп
должны быть санаторные лечебные организации в том числе и в Крыму и на югах пролечивающие таких пациентов
14:14:53 02-06-2026
Гость (13:43:24 02-06-2026) ожирение это болезнь и часто это вообще с питанием не связан... Не часто, а иногда.
15:03:51 02-06-2026
Гость (14:14:53 02-06-2026) Не часто, а иногда. ... Вот что только не придумают, лишь бы не меньше жрать и больше двигаться, причем, двигаться в темпе, а не еле ноги переставлять.
14:21:17 02-06-2026
Гость (13:43:24 02-06-2026) ожирение это болезнь и часто это вообще с питанием не связан... Ожирение излечивается легко и просто-работать надо! Шевелиться двигаться! Лесоповал копка траншей вручную очень помогают!
15:02:57 02-06-2026
Гость (13:43:24 02-06-2026) ожирение это болезнь и часто это вообще с питанием не связан... В большинстве случаев как раз-таки связано.
Надо меньше есть и больше двигаться.
15:11:26 02-06-2026
Полегче там с лесоповалом. Леса и так мало осталось.
17:04:33 02-06-2026
Если просто готовить домашнюю еду, а не есть фастфуд, колбасы сомнительного состава, пельмени из магазина, булки и т.д., то можно наладить большинство сбоев в организме. Но! - лень-матушка вперед родилась...
18:19:24 02-06-2026
Все толстые уверены, что голодом сидят. Врут всем , даже самим себе и верят в это.