Летний снег. В Барнауле полетел тополиный пух
Первые деревья уже распушились на улицах города
03 июня 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле буквально в первые дни лета начался свой "снегопад" — по улицам города полетел тополиный пух. Мягким ковром он начинает покрывать тротуары, дворы и газоны. Еще пока скромно, основная часть деревьев набирает силу.
Но у этого красивого сезонного явления есть и обратная сторона. Главный минус тополей — пух, который доставляет немало проблем астматикам и аллергикам. Как ранее рассказывала amic.ru доктор биологических наук, профессор АлтГУ Татьяна Терехина, сам по себе тополиный пух аллергеном не является. Однако пушинки собирают на себя пыльцу других растений и пыль — именно на них и реагирует иммунитет.
При этом тополя когда-то массово выбирали для озеленения не случайно. По словам Татьяны Терехиной, эти деревья активно "впитывают" углекислый газ: с мая по сентябрь один тополь способен поглотить до 40 килограммов газа. А за сутки дерево производит столько кислорода, сколько необходимо для дыхания четырех человек.
Есть у тополей и необычная особенность: пух дают только женские особи. Если бы Барнаул был засажен мужскими деревьями, такой проблемы бы не возникало. Однако при неправильной интенсивной стрижке тополь может поменять пол — и, как отмечает специалист, не исключено, что именно это могло произойти в Барнауле.
07:57:35 03-06-2026
Влияние обрезки на пух
Парадокс городской обрезки тополей заключается в том, что попытка избавиться от пуха часто приводит к обратному эффекту.
Превращение «мальчиков» в «девочек»: Изначально мужские деревья, которые не производят пух, после сильной обрезки могут начать формировать женские цветки и семена с пухом через несколько лет после процедуры.
Сокращение периода покоя: Обрезка женских особей действительно останавливает выработку пуха на несколько лет (пока дерево восстанавливает крону), но после возобновления роста плодоношение возвращается.
Вред для дерева: Сильная обрезка ускоряет старение, сокращает жизнь дерева в 2–3 раза и открывает ворота для грибков и инфекций, что дополнительно ослабляет растение и провоцирует стрессовую смену пола.
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тополиный пук