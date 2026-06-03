Летний снег. В Барнауле полетел тополиный пух

Первые деревья уже распушились на улицах города

03 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Тополиный пух в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле буквально в первые дни лета начался свой "снегопад" — по улицам города полетел тополиный пух. Мягким ковром он начинает покрывать тротуары, дворы и газоны. Еще пока скромно, основная часть деревьев набирает силу.

Но у этого красивого сезонного явления есть и обратная сторона. Главный минус тополей — пух, который доставляет немало проблем астматикам и аллергикам. Как ранее рассказывала amic.ru доктор биологических наук, профессор АлтГУ Татьяна Терехина, сам по себе тополиный пух аллергеном не является. Однако пушинки собирают на себя пыльцу других растений и пыль — именно на них и реагирует иммунитет.

При этом тополя когда-то массово выбирали для озеленения не случайно. По словам Татьяны Терехиной, эти деревья активно "впитывают" углекислый газ: с мая по сентябрь один тополь способен поглотить до 40 килограммов газа. А за сутки дерево производит столько кислорода, сколько необходимо для дыхания четырех человек.

Есть у тополей и необычная особенность: пух дают только женские особи. Если бы Барнаул был засажен мужскими деревьями, такой проблемы бы не возникало. Однако при неправильной интенсивной стрижке тополь может поменять пол — и, как отмечает специалист, не исключено, что именно это могло произойти в Барнауле.