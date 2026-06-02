Такой день. "Застрявший" в пруду лось и 61-й очаг бешенства

О главных событиях региона за 2 июня

02 июня 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на территории садоводства "Меланжист" в одном из водоемов "увяз лось". На место прибыли спасатели. Когда специалисты приблизились к лосю, чтобы помочь ему, животное само выбежало из озера и скрылось. Тем не менее было принято решение вывезти сохатого подальше от населенных пунктов. Специалисты пояснили, что это необходимо для безопасности самого животного, которое могло получить травмы или выбежать на проезжую часть.

В Алтайском крае полицейские задержали 19-летнюю жительницу Барнаула за неправомерный доступ к компьютерной информации. Она пояснила, что для повышения выполненного плана оформляла сим-карты на физических лиц без их согласия и прямого участия.

В Алтайском крае суслики оккупировали участок со стелой на въезде в Новоалтайск, теперь земля больше похожа на поле для гольфа из-за норок. Повсюду виднеются десятки норок, принадлежащих грызунам из семейства беличьих. Среди больших и совсем маленьких отверстий в земле то и дело появляются любопытные мордочки с острыми зубами, а вокруг разносится пронзительный писк их обитателей.

Новый очаг бешенства обнаружили в Михайловском районе Алтайского края. Он стал 61-м с начала этого года. Карантин ввели в крестьянском хозяйстве "Партнер". Он продлится 60 дней. Соответствующий указ губернатора региона Виктора Томенко разместили на портале официального опубликования правовых актов.

В Алтайском крае состоялся масштабный киберспортивный турнир по игре Dota 2, приуроченный к 80‑летию Владимира Жириновского. Организаторами выступили молодежная организация Алтайского реготделения ЛДПР совместно с компьютерным клубом Tokyo. Турнир проходил в два этапа — онлайн и офлайн — и привлек большое внимание игроков региона.

В Алтайском крае нашли тело 11-летнего мальчика, который 28 мая утонул в реке Поперечной в Смоленском районе. Волонтеры подчеркнули, что поиск объединил многих. На месте работали сотрудники оперативных служб, подключилось большое количество местных жителей.

Помощник депутата АКЗС Анна Гавриленко спасла двух тонущих девочек на озере Пионерском в Барнауле. Инцидент произошел 1 июня в поселке Казенная Заимка. Девочки купались в озере. Когда одна из них начала тонуть, подруга попыталась ее спасти и тоже ушла под воду. Находившаяся на берегу Анна Гавриленко бросилась на помощь и вытащила детей.

Мужчину обнаружили лежащим под окнами многоэтажного дома в Барнаул днем 2 июня. Человек находился на земле возле девятиэтажного дома № 261 на Павловском тракте. По словам очевидцев, мужчина мог выпасть из окна здания.