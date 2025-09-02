"Честно, страшно!" Дикий лось повадился гулять с москвичами и "хавать травку". Видео
Животное часто приходит щипать траву в районе Метрогородка
02 сентября 2025, 13:39, ИА Амител
В районе Метрогородка москвичи все чаще встречают необычного соседа, лося, который спокойно выходит к людям. Животное приходит щипать траву и ведет себя так, будто привыкло к вниманию. Об этом пишет Telegram-канал "Москва 24".
Очевидцы признаются, что такие прогулки вызывают противоречивые эмоции: "Близко! Честно, страшно!" – удивляется автор видео.
Несмотря на опасения, сохатый не проявляет агрессии, а прохожие в основном ограничиваются съемкой видео и фотографий для соцсетей.
Ранее сообщалось, что в Целинном районе Алтайского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве самца лося.
Комментарии 0