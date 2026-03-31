"Это не круто, Apple". Дуров осудил удаление VPN-приложений из App Store в России

В компании пояснили, что удалили приложения по требованию Роскомнадзора

31 марта 2026, 17:45, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, поделился своим недовольством по поводу действий компании Apple в социальной сети X. Его критика касалась ограничений на работу VPN-сервисов в российском App Store, пишет Life.ru.

Бизнесмен ограничился лаконичным, но выразительным комментарием: "Это не круто, Apple".

«Из российского App Store исчезли несколько популярных приложений для обхода блокировок, включая Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Теперь эти программы невозможно установить с российских аккаунтов, а при попытке загрузки появляется сообщение об их недоступности в данном регионе», — сообщает издание Appleinsider.

Из магазина было удалено более двух десятков подобных приложений. Представители Apple объяснили свои действия тем, что это было сделано по требованию Роскомнадзора, поскольку указанное программное обеспечение содержало материалы, признанные незаконными на территории России.

Ранее барнаулец нашел в мессенджере Max баг, от которого можно "уехать в тюряжку".

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Запретят ли Telegram в России с 1 апреля и какие действия в нем могут стать преступными?

Рассказываем, будет ли грозить наказание за обходы блокировки, покупку рекламы и Premium
Комментарии 2

Шинник

17:49:45 31-03-2026

получается для простого пользователь ркн - враг №1

Гость

22:14:38 31-03-2026

своей конторой бы и занимался с полной выдачей РФ силовикам данных, нечего юлить. И работал бы спокойно

