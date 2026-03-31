Рассказываем, будет ли грозить наказание за обходы блокировки, покупку рекламы и Premium

31 марта 2026, 11:41, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России продолжается намеренное ограничение работы Telegram. Власти обвиняют мессенджер в несоблюдении норм законодательства и замедляют его работу, делая его использование крайне неудобным для жителей. При этом ни о каком официальном запрете приложения пока не сообщалось. Хотя ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что полная блокировка может произойти уже 1 апреля 2026 года. А сегодня, 31 марта, руководство Telegram само разослало российским пользователем сообщение о "последней возможности" купить Premium.

О том, запретят ли Telegram в России с 1 апреля, можно ли будет продолжать им пользоваться и какие действия в мессенджере могут стать преступлением, — в материале amic.ru.

1 Запретят ли Telegram полностью с 1 апреля 2026 года? Точно неизвестно. Официальные лица до сих пор никак не комментировали сообщения о том, что 1 апреля 2026 года Telegram в России будет полностью заблокирован. Но об этом рассуждали в Госдуме: к примеру, депутат Олег Матвейчев высказывал собственное мнение, что мессенджер с апреля полностью перестанет работать в нашей стране. Но эксперты в IT-сфере считают подобный сценарий маловероятным. Об этом в беседе ТАСС сказал руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его мнению, полной блокировки в ближайшее время ждать не стоит, но дальнейшее ужесточение ограничений возможно. С ним, кстати, согласны и многие другие эксперты. Они полагают, что российские власти пойдут по тому же пути, по которому боролись с YouTube: постепенное замедление работы и введение новых ограничений, которые максимально осложняют жизнь пользователям и заставляют их отказаться от сервиса. Напомним, ограничения в отношении Telegram начали вводить еще в прошлом году, но наиболее ощутимый удар по мессенджеру нанесли в феврале 2026-го. С этого момента загрузка контента, а также отправка и получение сообщений в приложении стали крайне затруднены. Сейчас Telegram в России работает с серьезными перебоями, что заставляет часть россиян вовсе от него отказаться. А власти на фоне этого активно предлагают пользователям переходить в отечественный Max.

2 Можно ли будет продолжать пользоваться Telegram в России после 1 апреля? На данный момент никакого запрета на это нет. Дальнейшее использование Telegram в качестве мессенджера не будет считаться нарушением, объяснил в беседе с Общественной службой новостей кандидат юридических наук Александр Карабанов. В пример он привел уже заблокированные на территории РФ Facebook* и Instagram*: за использование этих соцсетей для личных нужд никого не штрафуют и не наказывают.

3 Правда ли, что в России намерены бороться еще и со способами обхода блокировки Telegram? Такие разговоры идут, причем на самом высоком уровне. К примеру, глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что за использование VPN и других средств обхода блокировок в России могут ввести административную ответственность. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет. Зато министр сам предложил операторам связи брать с пользователей дополнительную плату, если месячный объем международного трафика превышает 15 гигабайт. А отечественные цифровые платформы он призвал блокировать доступ для пользователей, которые заходят туда с включенным VPN. Назван даже срок, в течение которого меру могут начать применять, — 1 мая 2026 года. Но пока никаких решений о наказании за использование средств обхода блокировок не принято.

4 Будет ли преступлением покупка рекламы в заблокированном Telegram? Да. Об этом 5 марта сообщили в ФАС. В ведомстве заявили, что усматривают нарушения в размещении рекламных интеграций в сервисах, в отношении которых на территории РФ введены ограничения, в том числе и в Telegram. Об этом же в разговоре с ОСН упомянул и адвокат Карабанов. Он напомнил, что размещение рекламы в Facebook* и Instagram* может рассматриваться как финансирование экстремистской организации. По его мнению, подобная логика может быть применена и в отношении Telegram: особенно, если его тоже официально признают нежелательным. Впрочем, есть и хорошие новости: в ФАС заявили, что не будут наказывать за "рекламные" нарушения в Telegram и YouTube до конца 2026 года. «Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентирования на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouТube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — говорится в сообщении ведомства.

5 А можно ли будет и дальше покупать Telegram Premium? Этот вопрос остается открытым. По мнению Карабанова, если Telegram признают нежелательным, то покупка Premium, как и размещение рекламы, окажется под запретом. Это может рассматриваться как финансирование запрещенной в стране организации. Также пока нет ясности, будут ли введены ограничения в отношении способов оплаты внутри приложения. Не факт, что возможность приобрести Premium из России вообще сохранится. Так что в этом вопросе стоит ждать дальнейших разъяснений официальных лиц.

6 Telegram предупредил о "последней возможности" купить Premium. Значит, после 1 апреля будет нельзя? Неизвестно. Действительно, Telegram предупредил о "последней возможности" предоплаты Premium на один или два года вперед. Но на данный момент неизвестно, располагает ли руководство мессенджера информацией о каких-либо новых ограничениях или планирует самостоятельно закрыть эту возможность.

7 Как подготовиться к возможному полному запрету Telegram? Самое важное — перенести важные контакты в другие мессенджеры. Самый верный способ — использовать российские приложения вроде VK Мессенджера, Max и других. Они гарантированно продолжат стабильную работу. Впрочем, россияне активно ищут и зарубежные варианты: недавно сообщалось, что пользователи начали активно скачивать корейский KakaoTalk В любом случае, в условиях возможной полной блокировки Telegram дальнейшее его использование для бизнеса и важных диалогов становится крайне рискованным. Чтобы не оказаться в трудной ситуации в случае запрета, лучше заранее выбрать аналог и перенести самое необходимое туда.

8 А могут ли Telegram в итоге разблокировать? И такие разговоры идут. К примеру, председатель комиссии СПЧ Александр Ионов в беседе с ТАСС высказал мнение, что считает возобновление нормальной работы Telegram в России весьма вероятным. Но он подчеркнул, что для этого руководство мессенджера должно выполнить все требования российского законодательства.

*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ