Фильм "Волки" алтайского режиссера Михаила Кулунакова появился в онлайн-кинотеатрах

Картина стала одной из самых ожидаемых премьер года

09 апреля 2026, 22:04, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Волки" (2025)

Фильм "Волки" алтайского режиссера Михаила Кулунакова вышел в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск" и Wink. Как пишет "Сибирский.Новостной", картина получила маркировку 18+ и стала одной из самых ожидаемых премьер года.

В основе фильма лежит история, которую в детстве режиссеру рассказывала бабушка. События происходят в конце XIX века на Алтае. Молодой пастух Токна влюблен в красавицу Кымыскай, которую насильно забирает богач Кутус. Девушке удается сбежать к возлюбленному, и пара скрывается в горах. Спустя годы Кутус жестоко мстит, несмотря на то, что у пары растет его сын. Цепь насилия приводит к жестокой битве, а дети, ставшие свидетелями трагедии, перенимают ненависть, продолжая порочный круг.

На премьерный показ в ноябре прошлого года билеты раскупили за несколько дней. Даже спустя две недели после первого показа залы кинотеатров были полными. На Московском международном кинофестивале картина получила приз Международной Федерации киноклубов "Колючий взгляд" в конкурсе "Русские премьеры".

Михаил Кулунаков — выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Ранее он работал над постановками для театра Бориса Эйфмана. Вернувшись на Алтай в 2015 году, режиссер дважды становился лауреатом премии "ТЭФИ-регион". Фильм "Волки" стал его полнометражным дебютом.