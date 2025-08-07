Форум для предпринимателей с известными экспертами креативных индустрий пройдет в Барнауле
Мероприятие организовано центром "Мой бизнес"
07 августа 2025, 16:40, ИА Амител erid: 2W5zFFwjQvL
С 12 по 14 августа 2025 года в барнаульском парке "Изумрудный" пройдет форум "Мой креатив. Мой бизнес 3.0". На три дня он превратится в "Город идей" – пространство для тех, кто работает в сфере креативных индустрий, мечтает о своем бизнесе или уже развивает собственное дело. Участников ждут вдохновляющие лекции, консультации, мастер-классы, нетворкинг и живая атмосфера настоящего профессионального сообщества.
Кто поделится опытом?
Форум соберет известных экспертов в области брендинга, маркетинга, визуального стиля и коммуникаций.
Среди спикеров:
- Алексей Сухарев – личный консультант известных персон и автор популярного подкаста. Расскажет, как превратить личный бренд в мощный инструмент продвижения;
- Гранислава Артемьева – руководитель креативных направлений VK*. Поделится подходами, которые помогают завоевывать внимание миллионов пользователей;
- Владимир Лифанов – основатель брендингового агентства "Супрематика" поможет понять, как выделиться среди конкурентов и быть узнаваемым;
- Дмитрий Яковлев – креативный маркетолог, работавший с такими брендами, как Subaru*, "Золотое Яблоко", "Брусника", DoDo* и другими.
Форум – это не только лекции. Это пространство, где рождаются новые идеи и связи.
Участников также ждут:
- кварталы знаний и практики – мастер-классы по созданию видео, подкастов, продвижению в соцсетях и брендингу;
- площадка для общения;
- STIL’ный маркет, где соберутся яркие и самобытные творцы города, развивающие локальное предпринимательство;
- персональные консультации и ценные советы от профессионалов индустрии – сессии-разборы для локальных брендов, предпринимателей в сфере моды, разбор "ВКонтакте" и телеграм-каналов;
- обмен книгами для вдохновения;
- гастрономический бульвар;
- локация дизайнеров – пространство для творчества.
Кто и как может попасть на мероприятие?
Чтобы присоединиться к форуму, достаточно оставить заявку на сайте креативный-форум22.рф.
Участие доступно для зарегистрированных в Алтайском крае индивидуальных предпринимателей, самозанятых, юридических лиц, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело в креативной сфере.
Количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 8-800-222-83-22.
Форум организован Центром "Мой бизнес" при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
*VK (ВиКей"); Subaru ("Субару"); DoDo ("ДоДо")
НО "Алтайский фонд МСП"Реклама
06:05:05 08-08-2025
Опять про успешный успех в уши лить будут)
11:33:17 08-08-2025
ПМ (06:05:05 08-08-2025) Опять про успешный успех в уши лить будут)... работа такая, надопонимать