Форум для предпринимателей с известными экспертами креативных индустрий пройдет в Барнауле

Мероприятие организовано центром "Мой бизнес"

С 12 по 14 августа 2025 года в барнаульском парке "Изумрудный" пройдет форум "Мой креатив. Мой бизнес 3.0". На три дня он превратится в "Город идей" – пространство для тех, кто работает в сфере креативных индустрий, мечтает о своем бизнесе или уже развивает собственное дело. Участников ждут вдохновляющие лекции, консультации, мастер-классы, нетворкинг и живая атмосфера настоящего профессионального сообщества.

Кто поделится опытом?

Форум соберет известных экспертов в области брендинга, маркетинга, визуального стиля и коммуникаций.

Среди спикеров:

Алексей Сухарев – личный консультант известных персон и автор популярного подкаста. Расскажет, как превратить личный бренд в мощный инструмент продвижения;

Гранислава Артемьева – руководитель креативных направлений VK*. Поделится подходами, которые помогают завоевывать внимание миллионов пользователей;

Владимир Лифанов – основатель брендингового агентства "Супрематика" поможет понять, как выделиться среди конкурентов и быть узнаваемым;

Дмитрий Яковлев – креативный маркетолог, работавший с такими брендами, как Subaru*, "Золотое Яблоко", "Брусника", DoDo* и другими.

Форум – это не только лекции. Это пространство, где рождаются новые идеи и связи.

Участников также ждут:

кварталы знаний и практики – мастер-классы по созданию видео, подкастов, продвижению в соцсетях и брендингу;

площадка для общения;

STIL’ный маркет, где соберутся яркие и самобытные творцы города, развивающие локальное предпринимательство;

персональные консультации и ценные советы от профессионалов индустрии – сессии-разборы для локальных брендов, предпринимателей в сфере моды, разбор "ВКонтакте" и телеграм-каналов;

обмен книгами для вдохновения;

гастрономический бульвар;

локация дизайнеров – пространство для творчества.

Кто и как может попасть на мероприятие?

Чтобы присоединиться к форуму, достаточно оставить заявку на сайте креативный-форум22.рф.

Участие доступно для зарегистрированных в Алтайском крае индивидуальных предпринимателей, самозанятых, юридических лиц, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело в креативной сфере.

Количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 8-800-222-83-22.

Форум организован Центром "Мой бизнес" при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

*VK​ (ВиКей"); Subaru ("Субару"); DoDo​ ("ДоДо")

